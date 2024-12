Siete Días de Grilla

Escozor del bueno produjo la aparición en redes de la fotografía en la que Alma Marina Vitela y José Ramón Enríquez sellan la carcajada con un apretón de manos digno de considerar.

Las últimas mediciones, sin embargo, precisan que la definición de género estaría por resolverse en cuestión de horas, por eso se insiste que si es mujer va Margarita Valdez, si es hombre no hay discusión, será Joserra.

Respecto de la reelección de José Antonio Ochoa, sigue latiendo en esta capital, puesto que califica con 58.4 por ciento, por 15 por ciento de su más cercano perseguidor, Jaime Mijares.

Respecto de los priistas, la mejor posicionada, según el estudio, es Alicia Gamboa con 36.6 por ciento, le sigue Ernesto Alanís con 14.1 por ciento, y lo más sorprendente, que en el estudio no figura el # Guillermo Adame. O sea, ¿ya se retiró de nuevo o anda de parranda?

Los de MC siguen vacilando con la gente, pues un día sale Martín Vivanco a decir que él es el enviado de las alturas y al otro Jorge Salum se dice el escogido por las masas.

Las cosas en Gómez Palacio están más turbias que acá, porque allá la mejor vista es Betzabé Martínez, pero Alma Marina Vitela le saca una ventaja de más de diez puntos en los conteos.

Advertir que los mejor posicionados en Gómez Palacio son: Morena en primer lugar con 36.3 por ciento, PRI con 24.3 por ciento, PAN con 10.8 por ciento, el PT con 4 por ciento y MC con 3.3 por ciento.

O sea, si no se alían en Gómez Palacio PRI y PAN triste es su calavera, les pondrán una arrastrada memorable en las urnas, parecida a la que le puso Betzabé Martínez a Cristian Mijares.

Comerciantes y empresarios diversos ligados al turismo de Mazatlán están pidiendo el auxilio a los gobiernos Estatal y Federal por las pérdidas incalculables que suman a este momento.

Aprovechar para sugerir que también acá se le tienda la mano a todas las personas dedicadas a la industria sin chimeneas, cuya principal actividad estaba ligada a Mazatlán, porque también acá han perdido hasta la camisa.

Cuestión de revisar caso por caso, pero en la mayoría, los que estaban en locales rentados, como ya no pudieron pagar el alquiler, teléfono, trabajadores, etc., etc., ya cerraron.

Algunos están trabajando desde su casa, pero ante la falta de publicidad, han visto desaparecer prácticamente sus ingresos y con ellos las posibilidades de sobrevivencia.

Nunca como ahora necesita esa gente que le tiendan la mano, especialmente que los tres niveles de gobierno les ayuden a salir del atorón que les está resultando mucho peor que en la pandemia.

Es que en la pandemia se podía mover más gente, con las debidas precauciones, pero se podía mover y eso generaba cierto ingreso a los negocios del ramo, lo que ahora no está pasando.

Ojalá que nuestros muchos legisladores se tienten el corazón y hagan algo por toda esa gente que, poco a poco, igual que en Mazatlán, están muriendo de manera lastimera.

Uno de los ex presidentes más rateros de la historia de México se llama Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, esta semana se recetó la broma más pesada que se haya conocido al quejarse de que está pobre y desempleado.

Nada más su hermano Raúl salió archimillonario de la administración de Carlos, y hasta dueño de los originales Telmex e Imevisión (TV Azteca actual). O que pronto olvidó lo que hacía con la “partida secreta”, por decir solo un botón.

Recuerda el que escribe, así como en sueños, que tanto Carlos como Raúl se robaron la “partida secreta”, que le daba al primero la friolera de 200 millones de dólares mensuales para gastar a discreción.

Los que vieron aseguran, siempre lo han asegurado, que Carlos repartía entre sus hermanos, primos, compadres, sobrinos, tíos y lo que se cruzaba.

Y tampoco se olvida cuando el propio Raúl aceptó que tenía montones de dinero depositados en Suiza, Londres, Estados Unidos, México e Islas Caimán, de lo que sostiene el hermano incómodo, esos dineros se los entregó a Carlos.

Entonces, cómo venir a salir con que está casi “en situación de calle”, porque de ser así, habría que perseguirlo pero por .endejo. No puede ser que no haya dejado algo para los chiclets.

Es una barbaridad la cometida por las personas que se robaron las “nochebuenas” del centro de la ciudad, pero refleja también la inestabilidad emocional de la sociedad en su conjunto, porque el mismo procedimiento se ha dado en otros puntos.

Mucho atrajo la atención el video divulgado por Contacto Hoy en el que hombres y mujeres se llevan las macetas con las plantas depositadas en macetones gigantes, pero…el hurto se da cada año y en todas partes de la ciudad.

Una de dos, o los rateros están muy necesitados como para hurtar una planta y llegar con ella a la casa, o de plano nos hemos perdido el respeto a nosotros mismos, porque la ofensa es a todos, se compraron con nuestros impuestos y se supone que son de todos, no de esas personas.

Antes que buscar a esas personas para castigarlas con multa o con cárcel, habría que dedicarles un buen tiempo para analizar a profundidad su condición emocional, lo amerita el caso.

Vaya situación la que se presenta con las placas de nomenclatura en las calles de esta ciudad, pues además de que hay muchas colonias y fraccionamientos que no las tienen, porque no las colocaron, o con el tiempo se perdieron, ya se llega a un déficit estimado en 30 mil placas.

Esta situación se agrava más porque también se las roban, incluso a unas horas o minutos de que las instalaron, como lo ha señalado en diversas ocasiones la Dirección de Desarrollo Urbano, que en este renglón tiene una tarea que parece interminable, pues cada año tiene pocos recursos para colocar estas placas en las calles donde no se tienen, además de reponer las que son vandalizadas o robadas.

De tal manera que se antoja casi imposible que en algún momento se pueda contar con todas las que se necesitan, pues además cada año solamente pueden colocar de mil a 1,500, aunque la cantidad puede ser menor, si se considera que muchas se pierden poco después de ser colocadas.

Así las cosas y en vista de que los mismos ciudadanos en lugar de apoyar son los que afectan a los mismos vecinos, se mantendrán las dificultades que se pueden tener para la localización de domicilios en distintos puntos de la ciudad por un tiempo indefinido.

Con el inicio de diciembre ya está cercano y todo mundo se alista para el maratón Guadalupe- Reyes, el cual ya entrados acaba ya hasta el Día de la Candelaria, fechas en las que los mexicanos realizan significativos gastos, pues estas fechas son de celebrar.

Una de las fechas más importantes este mes para los católicos es la celebración de la Virgen de Guadalupe, lo que representará un costo elevado para los millones de familias que acudan a venerarla.

De acuerdo con la Alianza de Pequeños Comerciantes, visitar a la Virgen de Guadalupe implica gastos de los mil hasta los 2 mil pesos para las familias, entre taxis, Uber, limosna, flores, veladoras, artículos religiosos como agua bendita, rosarios, imágenes y medallas, entre otros, sin faltar la comida, bebida o juegos para los menores de la familia.

En términos generales cada familia podría gastar 2 mil 300 pesos en promedio para esta celebración, lo que representa un aumento del 24%, en comparación a lo que costó el año pasado que fueron mil 850 pesos.

Cada 12 de diciembre representa fuerte impacto en lo económico y religioso. Se observan miles de peregrinos a las basílicas de la Virgen en todo el país, que a través de rezos y ofrendas piden cura para familiares enfermos, salud, trabajo y amor.

Decenas de comercios de distintos giros se instalan en las cuadras aledañas para ofrecer todo tipo de antojitos, churros, champurrado, tamales, tacos, enchiladas, tortas, papas, elotes y, por supuesto, artículos religiosos, veladoras y demás.

Las flores también se venden para quien de último momento las compra ahí al llegar, y hasta los espacios de las cocheras se comercializan como cajones de estacionamiento; también los vecinos aprovechan esta celebración para ganar algo.

Para no salir desfalcado antes de tiempo pues todavía faltan los festejos de Navidad y Año Nuevo, lo recomendable es cuidar el dinero, hacer un presupuesto para regalos, comidas y reuniones, usar la tarjeta de crédito con moderación y evitar deudas en estas fechas.

En cuanto a la salud comer de todo, pero evitar repetir o llenar demasiado el plato, mantenerse hidratado y evitar consumir alcohol en exceso.

Realizar actividades físicas para equilibrar los excesos de las reuniones, dormir bien lo principal dar prioridad a la convivencia con los seres queridos, usar este periodo para reflexionar sobre lo vivido en el año que termina y establecer metas para el próximo.

Aunque no gusta a muchos seguidores del América, alguien tiene que insistir en que si no llevan árbitro al partido difícilmente pueden ganar. Lo pudimos confirmar el jueves cuando las gallinas recibieron al Cruz Azul.

Echaron el camión atrás, o lo atravesaron en la portería de Luis Ángel Malagón para que los chemos no hicieran nada, y aunque jugaron como locales, fueron dominados los 90 y tantos minutos que duró el partido.

Otros, para resumir pronto su amor al equipo amarillo, invariablemente nos salen con que “están hechos para cosas grandes como el tricampeonato…”. No reconoce nadie de esa gente el regalo que les hizo Marco Antonio Ortiz, “El Gato”, y de lo que nadie tiene ninguna duda, solamente el felino puede afirmar lo contrario.

Mañana es la vuelta entre Cruz Azul y América y, quizá tengamos un partido distinto al que vimos antier, con muy contadas ocasiones de ataque americanista y con el dominio eterno del balón porlos cementeros.

Ojalá que no lleven árbitro, porque si vuelven a darle el partido a un silbante amarillo, ya estuvo malo, pero de tú a tú, estamos absolutamente seguros que es mejor el equipo azul hombre por hombre.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez saldrá del lugar número 10 de la parrilla de arrancada este domingo en Abu Dabi con cuya competencia termina el campeonato de la Fórmula Uno.

Los expertos aseguran que “Checo” tuvo una clasificación agridulce, pues por un buen tiempo estuvo fuera del top ten, pero con la sanción a otros corredores se quedó en el décimo lugar.

Este domingo, el principal ingrediente, o el más atractivo del Gran Prix de Abu Dabi será la posibilidad de que Max Verstappen se meta de nuevo al podio para poder aspirar al título de constructores.

Lo demás, refiriéndonos al mexicano, no queda más que desearle toda clase de éxitos y que logre remontar desde el sitio que saldrá para buscar los lugares más altos.

