+ Otro arbitraje basura deja fuera al Cruz Azul

+ Penalti cuestionado da el pase al América

+ Adonay Escobedo se tragó un faul a Romo

+ Son 26 los aspirantes a la alcaldía de la capital

+ Alicia Gamboa vuelve a levantar perspectivas

“Internet suele servir para arreglar muchas cosas, pero también descompone otras…”

Anónimo

Otra vez el arbitraje, ahora de Adonay Escobedo, quitó al Cruz Azul la posibilidad de ir por el título, y de la misma manera como hizo Marco Antonio “Gato” Ortiz, con un penal en contra, pero dejando de marcar los que cometieron contra el equipo cementero…..BOTONES.- No somos antiamericanistas, nunca lo hemos sido, aunque en su momento hemos reconocido el buen papel desempeñado en los partidos, pero la semifinal de ayer resultó una copia del partido de hace seis meses, pero anoche, cuando estaban empatados y venía la clasificación de la Máquina por su posición en el torneo regular…..APROBADO.- Tenemos dudas sobre el penalti de Rodolfo Rotondi contra Érik “Chiquito” Sánchez, pues hay tomas que precisan que se le cruzó, pero no lo tocó. No fue penal, pero antes, unos minutos antes, el cochinón de Néstor Araujo cometió dos faules clarísimos en el área chica. Es más, la dejamos en una falta que debió marcarse penal como sí se marcó a favor del América. Araujo no solo metió el codo en la espalda de Luis Romo, sino que todavía lo aplastó para que cayera, y una vez en el suelo, le clavó el “taco” en la cara. Esto es, que Adonay nada más vio un faul y el otro no, y a pesar de que le pidieron que fuera al VAR a revisar la jugada, se hizo .endejo y pidió que siguiera el juego. Aparte, por si aquello no es suficiente, una toma aérea precisa que el balón salió de la cancha, que debió anularse el penalty, luego Rotondi se hizo bolas con la pelota y no la entregó a un compañero, pero de esa bola surgió la jugada con que Escobedo ordenó el tiro de castigo. Fue un juego bien peleado por ambos cuadros, pero lo sobresaliente del partido fue el penalti que marcó el silbante y el que no marcó a favor del Cruz Azul. Si lo hubiese marcado habrían terminado empatados y con la clasificación del Cruz Azul (ahí ponemos por separado la fotografía en la que Araujo pudo lesionar de gravedad a Romo)…..ORDEN.- Los clásicos decían que un buen juego es aquel en el que no figura el de negro, en el que se permite a los 22 jugadores medir fuerza y calidad de manera legal, sin marrullerías. Pero al Cruz Azul ya le han hecho muchas y muy seguido. Vean la foto y díganme si eso no es penalty, porque fue en el área chica del América…..CALMA.- Ahora, hay que reconocerlo, todo es pasado. Ya no hay caso lamentar nada, es solamente la confirmación de que el futbol es un negocio, y el negocio se mueve de acuerdo a los intereses de sus dueños. Solamente decir que es mucha casualidad que en dos arbitrajes basura le hayan dado un título más al América, y ahora el pase a la final. Ganar así un título, a mí sí me avergonzaría. El que escribe aclara que siempre ha cargado con la pena de que un árbitro, sin que nadie se lo pidiera y sin existir alguna falta, marcó penal favorable a mi equipo, y no fui para aclarar que no había nada que justificara el castigo, hacerlo sería “juego limpio” que no existía. Es que gracias a ese penalti mi equipo se alzó con el título, y sí me sigue avergonzando…..LISTADO.- La semana pasada se aseguró que los suspirantes de Morena para la alcaldía capitalina eran poco más de 200, que desde luego, era una lamentable muchedumbre, pero hoy, temprano lo ansiosos se reunieron en torno a su lideresa Lulú García, el listado ya se redujo a 26, de modo que, como ella dijo: Nuestro partido requiere unidad y coincidencias de objetivos, y en este evento tenemos a todos los aspirantes a la candidatura municipal de la capital…”. Ya les pedí que se muestren austeros, que no derrochen para no dar motivos a sospechas o suspicacias…..FUTURO.- No se lo digan a nadie, pero para como van las cosas, puede haber tres y hasta cuatro aspirantes a la Presidencia Municipal de Durango. Uno u otra por Morena, José Ramón Enríquez o Margarita Valdez; otro por el PAN, Toño Ochoa; una por el PRI, Ali Gamboa; y otro por MC, Martín Vivanco. Sobre las desbordadas y reprimidas aspiraciones de Guillermo “Gato” Adame, solamente decir que lleva un par de semanas agazapado, sin asomar la cabeza para nada, a pesar de que por momentos se pensó que era el “tapado”. Es una extraña coincidencia que el renacer de Ali va directamente proporcional al silencio del felino. Es que me han llegado diversas encuestas en las que subrayan que en el PRI la puntera es Ali, a pesar de que en otros estudios encabeza Gabriela Hernández, de modo que ya nos hicimos todos pelotas y no sabemos para dónde corre el agua, solamente decir que en este momento, y contra todo lo imaginable, el único aventajado en la candidatura es José Antonio Ochoa, que sigue punteando entre panistas y tan lejos como diez años luz de su más cercano perseguidor. O sea, se la podrán pelear, pero ganársela será lo difícil, dada su identificación positiva entre los duranguenses.

Saludos

