+ Ódienme más por esos 20 millones de vistas

+ Hemos superado nuestros propios proyectos

+ Llegaremos a 600 mil seguidores en Meta

+ Somos la mejor opción en el terreno digital

+ Gracias, empezaron a arreglar carreteras

“¡Ódienme más, dirían los americanistas al tomar el regalo arbitral del bicampeonato…”!

Jorge Blanco Carvajal

El asunto es que las plataformas virtuales de Contacto Hoy se consolidan como las más consultadas en 2024…..NUMERITOS.- Esta tarde las visitas de nuestros seguidores rebasaron los 20 millones de lecturas, y como al año le restan tres semanas, todavía podemos sumar otros millones de vistas…..SORPRESA.- También a nosotros nos ha sorprendido la realidad de nuestra web www.contactohoy.com.mx, dado que se coloca a la palestra en cualquier competencia virtual. Hemos llegado mucho más lejos de lo planeado y vamos por más…..REALIDAD.- No faltarán los que duden de nuestros números, pero…no hay que convencer a nadie. Ahí están al público, de modo que pueden corroborarlo quienes gusten si también quieren sorprenderse…..FUTURO.- Añadir que, además de los más de 20 millones de vistas, en unos días u horas habremos de llegar a los 600 mil seguidores en Meta (Facebook), con lo que de igual forma habremos de repicar campanas, pues no hay muchas páginas con ese número real de seguidores y, sobre todo, seguidores orgánicos por los que no se ha pagado un quinto. Y, para los que les queda la duda, también están ahí a su disposición los datos correspondientes…..EUFORIA.- Estamos eufóricos, claro, porque a lo largo de nuestra existencia periodística en distintas ocasiones han aparecido los que disfrutarían por nuestra desaparición. En efecto, no nada más no desaparecimos, sino que nos expandimos por el mundo llevando nuestra información obtenida y entregada con el mayor profesionalismo posible. Y eso lo saben nuestros seguidores, por eso nos han dado su confianza…..PUNTUALIDAD.- Nos hemos equivocado algunas veces, somos humanos, pero lo reconocemos sin ningún problema, aunque vale decir que nuestros contados yerros nos han servido, nos han forjado y reforzado el carácter para seguir molestando a quienes se ofuscan con nuestros avances…..AVANCES.- Es claro que vamos bien, que avanzamos por el camino correcto, que no tenemos por qué modificar nuestra línea editorial. Antes diríamos que lo avanzado es el justo premio al esfuerzo, a las desveladas, desmañanadas, asoleadas y hasta el enfrentar los peligros que conlleva esta hermosa tarea…..VENTAS.- Algo esencial en nuestros días para la sobrevivencia es la publicidad comercial y, de la misma forma debemos agradecer a nuestros favorecedores, quienes saben que cualquier promoción en Contacto Hoy lleva la garantía del éxito, algo comprobado una y mil veces…..CONFIANZA.- También es consecuencia a la confianza de esos 600 mil seguidores, pues saben que no mentimos, que nuestra información es real. A veces incompleta por las circunstancias del tiempo, pero confirmada hasta en tres ocasiones, lo que hacemos siempre antes de publicarla…..GRACIAS.- ¿Recuerdan que hace como dos años venimos pidiendo en este espacio a las autoridades que le den una manita de gato a las carreteras Panamericana y a la Francisco Zarco? Nada, que hoy que volvimos a visitar el noroeste en plan de negocios nos encontramos con cuadrillas por lo menos en cinco frentes de trabajo. Así es, finalmente se nos atendió el pedido que, sin duda, vendrá a abatir el índice de accidentes automovilísticos. Ahora, lo único que pediríamos, si es que se vale pedir, es que las constructoras que traen el bacheo y reparación aceleren el ritmo de trabajo y de ser preciso lo hagan de día y de noche para avanzar más rápido, así de urgente es la reparación de dichos caminos, que en partes ya no tienen pavimento, sino norias.

Saludos

