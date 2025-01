Por: Jorge Blanco Carvajal

+ Otra vez falla la rampa de la “súper” a Mazatlán

+ Lesionados pasajeros de autobús de Monterrey

+ Suponen que a Capufe no le interesa el tema

+ La rampa de Garabitos ha costado muchas vidas

+ Legisladores y autoridades debían hacer algo

Suponen muchos que las infelices “rampas de frenado” de la supercarretera a Mazatlán son para salvar a ocupantes de vehículos que se quedan sin frenos, pero las del camino al puerto son verdaderas y efectivas trampas mortales…..

ATENCIÓN.- Alguien debe preocuparse por la ineficacia y riesgos que representan esas trampas camino a Sinaloa y, no solo preocuparse, sino ocuparse para no volver a lamentar un solo incidente como el de anoche en que resultaron lesionados muchos pasajeros regiomontanos….

MENTIRA.- Las rampas, decíamos, son para salvar vidas, las vidas de los viajeros que se queden sin frenos, pero… las dos o tres existentes de Durango a Mazatlán son verdaderos estorbos que, por el contrario, han causado más muertos que los que han salvado…..

LAMENTOS.- Y no es todo, el altísimo riesgo de morir en el que se ven inmersos los pasajeros de diversos vehículos pesados que han de recurrir a las rampas, todavía tienen que pagarle a Capufe altísimos cobros absurdos por usar dichas trampas, algo que debía ser al revés, que las víctimas del uso de una rampa debían demandar a la dependencia por no ofrecer seguridad…..

ABSURDO.- Obviamente, se trata de un absurdo de gran tamaño pensar que a pesar de no ayudar de ninguna forma a salir bien librados, al brincotear los montones de grava, como sucedió anoche, muchos viajeros se estrellaron contra las ventanas o contra el techo, e incluso uno de ellos, que resultó gravemente lesionado, salió disparado por el parabrisas. Pensamos que Capufe debía pagar a las víctimas, tanto mortales como heridos, las rampas no cumplen su función, como sí la cumplen otras existentes en el mundo, entre las que sobresalen las de los Estados Unidos, que en muchos de los casos se trata de fosas llenas de gel o silicona suave que al recibir un vehículo sin frenos lo detienen de su loca carrera con el menor daño posible a las personas y a los vehículos. Sobre todo en la rampa próxima a la caseta de Garabitos han muerto muchas personas, varios de cuyos vehículos han pasado de largo cayendo en un barranco de no menos de 50 metros de profundidad a pesar de los inútiles montones de grava con que supuestamente se pueden frenar los vehículos…..

ACCIÓN.- Ojalá que Caminos y Puentes Federales llegue a leer el presente comentario y disponga que alguien perfeccione esas rampas, que sirvan, que salven a los pasajeros. El que escribe tiene una idea desde hace años que pudiera aportarla para que no muera nadie más en ese camino infeliz en el que llegamos a exponernos todos los que viajamos en algún momento por esa carretera. Y si Capufe no hace nada, porque no le importa lo más mínimo evitar las muertes y lesionados registrados, vamos haciendo algo entre nosotros para buscar la mejor manera posible de quitarle el altísimo riesgo que representan esas trampas. No tenemos dinero, pero aun así nos comprometemos a ponerle a la charola una importante cantidad de billetes para que aquello se haga realidad. Esperamos que nuestra iniciativa tenga éxito, que la entiendan los más, pero sobre todo los que están relacionados con vehículos que pueden verse en ese tipo de emergencias, los diputados, los regidores y nuestros gobernantes, sobre todo legisladores y autoridades ajenas a Capufe. Unámonos para evitar que vuelva a lastimarse alguien en esos estorbos. Ojalá que nuestros legisladores entendieran esa imperiosa necesidad y tomaran el toro por los cuernos. Nosotros estamos más que puestos para exponer nuestra idea y nuestro dinero, si así ha de ser, puesto que nadie sabe cuándo puedennecesitarse esas infelices rampas y, especialmente, para conseguir que en verdad sirvan a los viajeros, y que entonces sí se cobre a aquellos que lleguen a usarlas, porque se supone que será para bien, que en las otras rampas lo principal es que se salvarán vidas y se conservarán los vehículos en mejores condiciones. Si llegara a hacersesobrarán razones para cobrar cuando se utilicen. ¿Cómo la ven?

