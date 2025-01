+ Se acerca el 10 de enero para Nicolás Maduro

+ Ofrecen 5 millones de dólares por su cabeza

+ El viernes se va, o se queda, por lo visto

+ Ratones violan códigos al robar a viejitos

+ La pólvora es segura, dicen los vendedores

“Las encuestas no votan, no sirven para hacer un candidato, sirven para planificar mejor una campaña…”

Cuauhtémoc Cárdenas

Nadie hasta ahora ha demostrado el “triunfo” en las urnas de Nicolás Maduro. Es un usurpador que no debe reasumir el mando. Si las matemáticas no fallan, el próximo viernes Edmungo González asumirá la presidencia venezolana…..MAGIA.- La comunidad internacional ha sido informada de la necesidad inaplazable para que asuma Edmundo, el verdadero ganador de la elección de Venezuela el pasado 28 de julio…..CINISMO.- Maduro peca de cínico al proponer una recompensa de 500 mil dólares por González, mientras la comunidad internacional encabezada por varios países europeos, Estados Unidos y muchos otros, han subido la apuesta a 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás…..TIEMPO.- El caso es que, ante las circunstancias, debemos recordar que el grupo suversivo BlackWater que comanda Erik Prince, ha venido pidiendo a Maduro que abandone el cargo antes del viernes, pero Nicolás en lo que menos piensa es en dimitir, sino dar la pelea y de entrada ya puso precio a la cabeza de quien debiera ser su natural sucesor, Edmundo González, quien triunfó en las urnas a razón de 3 o 4 por uno, de manera que no hay ninguna duda de la derrota de Maduro, a quien incluso abandonó Brasil, uno de cuyos países se había aferrado a la “victoria” del dictador, y que de pronto cambió de parecer al exigir a su “camarada” Nicolás que presente las actas de su triunfo, lo que no ha podido ocurrir simple y sencillamente porque no existen esas actas. González, sin embargo, sí las presentó, están en las redes a disposición de todo mundo, y en ellas se aclara la aplastante victoria que obtuvo sobre el impostor Maduro, razón por la que la Comunidad Económica Europea rompió relaciones con Venezuela y exigió la separación del espurio…..FECHAS.- Entonces, no despeguemos nuestra atención de Venezuela, donde hoy, un bloque de militares llamó a sus compañeros de armas para retirarle el respaldo a Maduro y evitar lo que puede ser un baño de sangre este fin de semana. El cerco pues contra el falso ganador se está cerrando y, el reloj avanza irremediablemente hacia el dia 10 de enero, fecha en la que supuestamente debe asumir el ganador, que no fue Nicolás, porque no ha demostrado que ganó y Maduro no responde más que acusando a Estados Unidos de inventar un triunfo de Edmundo para quedarse con el petróleo venezolano, no obstante que el presidente Joe Biden ordenó que no se le compre un solo barril de crudo a Venezuela hasta que no asuma el mando Edmundo González, hacia quien dispensó el reconocimiento como nuevo presidente de Venezuela, lo mismo que han hecho muchos otros países en el mundo…..RATONES.- Sorprende que los “ratas de dos patas” se estén ensañando con los viejitos al clonarles sus tarjetas de Bienestar y dejarlos sin un peso. No se vale, en esos hurtos están rompiendo los códigos de los maleantes, de respetar a niños y adultos, dentro de algo que ellos denominan el “jale limpio”, pues –dicen- “jale limpio” no admite reclamación, pero aprovecharse de los viejitos fregados, fregarlos más de lo que ya están, no se vale. Ojalá que alguien se compadeciera de ellos, porque en muchos casos es apenas el dinero para las medicinas. Aparte, dicen los que saben, la clonación de las tarjetas del Bienestar es algo parecido a quitarle la paleta a un niño. Las tarjetas carecen de la seguridad que sí tienen las demás tarjetas, de modo que cualquier bueno para nada puede clonarlas y dejarles chiflando en la loma…..ALTO.- Las ventas de roscas de reyes de la panificadora La Sureña, se han agotado. Se agotaron desde ayer y hoy, prácticamente estarán surtiendo pedidos anticipados. Las secuelas o efecetos de nuestro anuncio rebasaron todos los supuestos por La Sureña, algo que les agradecemos mucho, y para como van las cosas, vale más que falten y no que sobren, pero…el negocio tiene que aleonarse para la siguiente y hacer o multiplicar la producción con el tiempo suficiente. No es por nada, pero nosotros ya tenemos asegurada la nuestra y no tendremos problema para sacarnos el monito…..TRAGEDIAS.- Los que trabajan con pólvora o juegos pirotécnicos aseguran que el manejo de la pólvora es seguro, que las desgracias sucedidas se han dado por el desconocimiento y el descuido de quienes tratan de jugar con ella. Hay que tenerle respeto, por una parte, y por la otra, los padres de familia no pueden ser tan irresponsables en comprales cohetes escandalosos y dañinos, porque si les estallan cerca del cuerpo termina dañándoles, como sucedió desde diciembre pasado en que fueron muchos los niños, jóvenes y adultos los lesionados gravemente por esa insana diversión.

