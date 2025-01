+ Durango, oficialmente listo para la nevada

Durango está oficialmente preparado para recibir las primeras nevadas del año. Ayer, desde entrada la noche, empezó a “chispear” levemente. Hoy la lluvia es más intensa, pero más pulverizada, la mejor señal de que puede nevar pronto…..LÁSTIMAS.- Uno de cada tres duranguenses, según INEGI, está en pobreza extrema, lo que advierte que casi la mitad de los habitantes padecemos la ausencia de trabajo o de ingresos seguros, y no todos pueden o podemos llevar comida y demás satisfactores a casa…..APROBADO.- Jorge Herrera Castro declaró que la realidad económica de nuestro estado, o peor aún, de nuestros paisanos, es que pertenecen o pertenecemos a la pobreza extrema y que ningún programa gubernamental alcanza para tener una vida llevadera…..FRACASO.- Sobra decir que las políticas públicas que buscan o que pretenden decir que llevarán beneficios a los fregados no han servido, porque pocos o nadie lo refleja en sus bolsillos o en sus mesas…..RENUNCIAS.- Si lo que pasa en Durango o en México, que al cabo es lo mismo, sería motivo suficiente para renunciar al trabajo que se les encomendó o hasta por vergüenza debían tirar el arpa, porque sobra decir que no pueden con el paquete. Y aunque se molesten algunos de nuestros lectores, esa realidad debía incomodar a más de cuatro funcionarios del ramo, de los tres niveles de gobierno, para que no se molesten unos, porque o no sirve su trabajo o no disponen de los recursos suficientes para ayudar a los que necesitan y que no trabajan por una razón, porque no pueden, no hay posibilidades de trabajo…..HOYANCOS.- Esta entrega la hacemos desde el noroeste del estado, a donde venimos precisamente a tratar de entender los padecimientos de la región, una parte del estado de las más ricas y abundantes en recursos naturales, y ni se diga en la producción de alimentos, como siempre pasa, esa riqueza es nada más para unos, ahora divididos en castas, porque a unos no les falta nada, por el contrario, tienen de sobra, especialmente si pertenecen al gobierno, porque a los demás, que se los lleve el tren. Ahora entendemos por qué se pelean a muerte los políticos por el “hueso”…..TIERRITA.- Ayer pudimos constatar la pesencia en el camino de una cuadrilla de “camineros” en la carretera Francisco Zarco, kilómetros antes de Nuevo Ideal, por tanto renace la esperanza de que pronto acaben los miles o millones de hoyos de todos tamaños, sabores y colores, aunque…lo vimos, los están tapando con tierrita, a veces tierrita suelta que no aguantará ni para el próximo domingo. Y menos con estas lluviecitas del día. No sabemos de ingeniería ni de las técnicas para tapar esos “baches”, pero sí entendemos que el proyecto debía tener un inicio en determinado punto y no avanzar mientras no tapen los encontrados y hasta entonces pasar a los siguientes. Es que un día me los encuentro por Guatimapé, otro por La Soledad y ayer, cerca de la antigua estación “Patos”, cuando para el gusto de los automovilistas la reparación debía empezar en La Granja o en Guanaceví, en los extremos, y no cambiar de rumbo hasta que no estén tapados los hallados. Y la tierrita con que han tapado algunos hoyos, con la lluvia, si avanzan un kilómetro, no empezarán el siguiente cuando lo bacheado ya se lo llevó el agua y el tránsito….. MEDICIONES.- Está en tránsito una encuesta en la que nuestro gobernador Esteban Villegas está calificado en el penúltimo lugar, solamente por encima de Rubén Rocha Moya, el peor calificado de Sinaloa que, según los díceres, poco más y le dan las gracias por causas por demás entendibles. Aunque las encuestas no nos convencen, mientras no se diga a quién y cuándo entrevistaro seguiremos sin creer en ellas, pero sí nos gustaría saber cómo se hizo el estudio, cuál fue su método científico y en qué partes del estado se realizaron. Hay mucha malicia en la calificación a Esteban, que no anda bien, pero para estar virtualmente al final de la competencia exageran. Será cosa de revisar las formas como para tener una idea mejor de los métodos estudiados…SUICIDIO.- No obstante que antes de las elecciones del pasado 28 de julio la familia de Nicolás Maduro anunció que respetarían el resultado fuera el que fuera, en la realidad se arrepintieron de dejar la bonanza de una presidencia y, ahora, el aún presidente venezolano trata de responder al mundo diciendo que Estados Unidos está preparando un golpe de Estado para sacarlo del mandato “que el pueblo le confirió…”. Mañana viernes es 10 de enero, la fecha marcada por el comando mercenario Black Water para echar a Maduro y permitir el ascenso de Edmundo González, el verdadero ganador y por paliza de 4-1, según las actas que están en redes sociales. Maduro aseguró que el pueblo lo eligió por un mandato más y que no tenía duda de que lo asumirá mañana precisamente, aunque el mundo le ha pedido las copias de las actas para demostrar su “triunfo” y desde julio pasado no ha sacado una sola, lo que sí hizo la oposición. No hay que parpadear en las próximas horas, porque flota en el ambiente la probabilidad de que el pueblo retome el mando y lo ponga de patitas lo más lejos posible, donde haga menos daño. Si sucede, será su culpa, porque desde julio le pidieron los venezolanos que se fuera y que se llevara lo que quisiera, pero que permitiera la libertad a los venezolanos.

