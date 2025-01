+ Maduro se agandalló presidencia de Venezuela

+ Los mercenarios que se esperaban no han llegado

+ ¿O serán los ucranianos que capturó la policía?

+ Aunque haya jurado, los venezolanos lo detestan

+ Enríquez busca propiedad para Casa de Campaña

“Si camina como pato, nada como pato y hace cuac cuac, es pato…”

Juan Pueblo

El linchamiento internacional contra Nicolás Maduro, incluyendo la orden de arresto que tiene en diversos países, de nada sirvieron. Esta mañana retomó el mando en Venezuela y nunca aparecieron los mercenarios…..REPUDIO.- Una de dos, o nunca fue cierto el proyecto del grupo Black Water de evitar la asunción de Maduro por un nuevo mandato, o Nicolás fue más astuto y logró frenar el aparente golpe de Estado que le preparaba Estados Unidos. El caso es que el dictador parece imponerse para permanecer en el saqueo de Venezuela por un nuevo período, y las amenazas del mundo se las pasó por el arco de triunfo. Es cierto, pero el día no ha terminado y quién sabe qué pueda ocurrir de ahora en adelante, pero por lo pronto, el gran perdedor en las urnas de aquella nación, Maduro, se ha salido con la suya….FALSO.- El Meteorológico Nacional volvió a dejarnos colgados de la brocha. Anunció que ayer y hoy tendríamos nieve en las zonas altas y hasta en la capital del estado, pero…la asustamos o quién sabe qué ocurrió, pero la nieve hasta el momento de redactar la presente ha brillado por su ausencia. Sirvió la advertencia para movilizar turistas hacia La Ciudad, Pueblo Nuevo, que según informes procedentes de Mexiquillo, hubo muchos visitantes inesperados tanto de Durango como de Mazatlán y hasta del Estado de México, que igual que nosotros se fueron con la finta y también se quedaron con las ganas de ver los copos níveos, no obstante la intensa precipitación de Guanaceví, donde registraron en algunos puntos hasta medio metro de altura…..PROMOCIÓN.- Alguien de nuestros seguidores escribió durante la transmisión que no es ingenuo, que en realidad nuestras transmisiones en vivo de ayer por la tarde fueron el gancho para traer turistas. No fue así, fue legítimo el interés de cubrir la “nevada”, pero en el caso de que haya tenido efectos turísticos positivos, bien por los promotores de Mexiquillo, que desde la guerra en Sinaloa no han visto la suya. La gente no quiere exponerse y prefiere brillar por su ausencia en las carreteras, especialmenete por las noches…..ASEGUNES.- No sabemos si las actitudes de los últimos días del doctor José Ramón Enríquez reflejan lo avanzado que está su búsqueda de la candidatura municipal por Morena, aunque otros creen que es definitivo a favor de Enríquez. Es que, para los que lo ignoran, hace días personal de Joserra anda buscando alguna propiedad amplia, cómoda y céntrica para hacerla Casa de Campaña, de modo que por lo menos ya avanza en la materia, lo que no pueden o no han hecho ni Iván Gurrola, tampoco Margarita Valdez y Sandra Amaya. Ayer, Alma Marina Vitela nos orientó un poco sobre la materia al asegurar que donde hayan ganado mujeres en la pasada elección se repite al o a la aspirante, lo que quiere decir que en Gómez Palacio va Betzabé Martínez o en su defecto la propia ex candidata estatal, de manera que acá toca hombre y, si resulta, Enríquez está más que puesto…..COHETONES.- Iván Gurrola e Iván Ramírez me habrán de perdonar, pero los pasos que está dando Enríquez los está dejando atrás, o quizá por eso mismo se están guardando el prespuesto partidario, para no meterle dinero bueno al malo, encima de que siguen apareciendo encuestas en las que figura Gurrola y un poquito más cerca Ramírez. Lo único cierto es que nos estamos acercando a la hora cero. Estamos a unos días de la gran decisión y, quién sabe si esas encuestas sean consideradas o nada más se tomarán en cuenta los estudios ordenados por el partido…..DESIERTO.- Estuvimos ayer también en La Ciudad, Pueblo Nuevo, fuimos y venimos y las carreteras tanto libre como de cuota lucen vacías, no viaja ni un alma, excepto los camioneros, pero vehículos chicos ni por descuido. Sigue operando el factor miedo, porque aunque en aquella población hay algunas cabañas ocupadas, en realidad no se tiene a los paseantes que se movían antes de que estallara la bomba mayística, el mismo problema que está perjudicando a quienes se dedican a la industria sin chimeneas, tanto de Sinaloa como de Durango, y la solución del conflicto no se ve cercana, más bien todo lo contrario. Por cierto, nos consta que la supercarretera a Mazatlán ya tiene de nuevo muchos baches, y a veces grandes baches que, quizá sean la causa de los últimos incidentes mortales sucedidos en ese camino. Se considera un fraude cuando alguien paga por un servicio y le entregan la mitad o menos, que es el caso de la “súper”, pero como no tenemos quién nos defienda, porque todos quieren quedar bien con la Presidenta Claudia Sheinbaum, ahí seguirán esas trampas mortales. Lo mismo que sucede camino a Santiago Papasquiaro.

Saludos

