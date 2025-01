+ ¿Y el asunto de la meningitis apá?

+ Murieron casi cien mujeres y un hombre

+ Nadie está en la cárcel por esa tragedia

+ Fueron cuates de Esteban los creadores

+ Esteban y Toño vuelven a aparecer en fotos

“Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice…”

Blog de Julia Otero

Y por cierto, ¿ya se cerró para la historia el asunto de la meningitis en el que murieron casi cien personas, en el que se enriquecieron varios hospitales y varios médicos? Es pregunta, solamente…..CASTIGO.- Y a propósito, nadie fue responsable de tanta muerte o por qué no hay nadie en la cárcel. Son preguntas mucho muy complicadas que, pasan los años, y no hay respuesta. Todavía por ahí se echan la pelotita unos a otros, que los anestesistas, que los laboratorios, que los hospitales, o sea se culpan entre todos, pero…nadie está tras las rejas…..INFAMIA.- La meningitis, dicen los que saben, la crearon varios anestesistas que para ahorrarse quince pesos aplicaron la anestesia con una misma jeringa desechable. Las jeringas usadas las pasaban con el encendedor como para decir que ya estaban estériles. El problema es que fue la manera como se contagió a casi cien mujeres, entre ellas un hombre. Entre galenos te veas, entre ellos se confirma quiénes fueron los creadores de esa irreversible enfermedad, pero para la autoridad en Durango no hay nadie culpable, o al menos no hay nadie en la cárcel y, lo más lamentable, que los responsables de tan grande ofensa social están reintegrados a la Secretaría de Salud en el Estado protegidos quién sabe por quién, pero ha de ser bien “trinchón”, porque los detectives “no encuentran las pruebas…” y, pues no hay manera de responsabilizarlos…..COINCIDENCIAS.- Será coincidencia o no, vaya usted a saber, pero hay quien sostiene que los principales culpables fueron compañeros de escuela del gobernador Esteban Villegas Villarreal, ¿o será por eso que no hay culpables?…..MEMORIA.- Alguien dijo entonces que si los detenían desembucharían todo lo que saben de los estudios del mandatario estatal y, pues por eso andan tan campantes los causantes de tanta muerte, sin riesgo de que les detengan nunca, porque además no hay órdenes de aprehensión pendientes…..DOLOR.- Mientras las familias afectadas, pero sobre todo sus hijos, en muchos casos recien nacidos, ahí van por la vida cargando con un gran dolor y una orfandad horrible e inmerecida, sin deberla y sin temerla, sin haber hecho absolutamente nada, sino equivocarse y ponerse en manos de charlatanes con credencial…..INFAMIA.- La supercarretera a Mazatlán ha vuelto a los grandes “baches” y ondulaciones peligrosas, pero…antes que corregirlos, Caminos y Puentes Federales ha dispuesto con el respaldo de nuestros legisladores un incremento, enésimo incremento inmerecido al peaje. Varias veces hemos pedido aquí a nuestros legisladores, sobre todo a los de Morena, que no se duerman en sus laureles y no permitan esos abusos de Capufe, sobre todo porque la empresa sigue entregando cualquier cosa, nunca lo que cobra. Nunca nos han leído, a ver si en ésta tenemos suerte y hacen algo por sus representados, dado que en cualquier circunstancia sería primero reparar el camino, brindarle la seguridad que buscan los automovilistas y, después, pero solo después, proceder al incremento en las tarifas. Aprovechando, el otro día comentamos que traíamos una buena idea para modificar la amenaza mortal que significan las “rampas de frenado”, que más bien son “trampas mortales”, en las que ha muerto mucha gente y mucha más ha resultado lesionada, pero…el tema no le importa a nadie, ni siquiera a los camioneros, a los que tienen ahí su negocio…..VÁMONOS.- Nada, que volvieron a aparecer para la foto el gobernador Esteban y el alcale Antonio. En la gráfica derrochan tal gusticidad que para no pocos es demostración de cómo puede resolverse la candidatura en esta capital del PRIAN. Y está bien, que se unan, porque de otra manera la tendrán muy cuesta arriba con el doctor José Ramón Enríquez o con quien determine Morena, el partido por sí solo, pero vista la ola guinda que viene tumbando caña por el país, considera la posibilidad de llevarse la mayoría de los municipios de la entidad, incluyendo el de nuestra capital. No será cosa sencilla, eso también es cierto, pero dependerá en la mayoría de los casos del prospecto que propongan y, sobre el caso, la lideresa tricolor Dany Soto está multiplicándose para poder proponer a su jefe político, el mismo Villegas, un listado de suspirantes que acepte la sociedad pero, sobre todo, que el pueblo esté dispuesto a llevarlos al triunfo…..RELOJ.- Advertir que, estamos ya a unas horas de la promulgación de los distintos prospectos, no nada más de Morena, sino de los demás partidos o de las alianzas en el caso probable, que con las dos últimas fotos aparecidas entre Esteban y Toño nos brinda un adelanto de la probabilidad de volver a ir a las urnas tomados de la mano. Por eso, y qué va a pasar con Alicia Gamboa, quien era el as bajo la manga del Bicentenario y que, de pronto, ha dejado de sonar. No exageremos, pero en la estricta realidad es 50 veces mejor José Antonio Ochoa. Eso parece haberlo entendido y admitido el mandatario estatal pero, al final, vaya usted a saber. Lo cierto es que ya estamos cerca de la gran decisión para ver cómo se pondrá la pelotera.

Saludos

