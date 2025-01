+ Enríquez, Betzabé y Flora, piedras en el zapato estatal

+ Joserra dice que no se meterá con nadie si lo respetan

+ Betza y Flora tienen sus propios ideólogos morenos

+ Canal 12 entrevistará hoy a JREH a pesar de todo

+ Negro el panorama para Susy Torrecillas en Lerdo

“El que con niños se acuesta, zurrado amanece…”

Anónimo

Se tardaron en reaccionar los troles estatales, no pocos en el otro lado del mundo, con José Ramón Enríquez, se desbordaron ayer y hoy adjudicándole todos los males de Durango, pero…todo se ha consumado…¡Ahora solo un imposible puede quitarle la estafeta morenista!…RESEÑAS.- Tras la confirmación de Joserra, ayer hacia las primeras horas de la tarde, vino un alud de bots a pegarle por todos sus costados. Le adjudicaron hasta la caída del muro de Berlín, pasando por todos los problemas de Durango, pero…como decimos, se tardaron en reaccionar. El golpeteo debió ser antes de que lo anunciaran como el mero trinchón…..INCOHERENCIAS.- Y nuestras “incoherencias”, como las calificó el jefe de Comunicación del gobierno, siguieron su curso. Todos mis pronósticos, mis adelantos y hasta mis vaciladas de las últimas semanas respecto a JREH se han cumplido. Alguno de mis pocos lectores debe haber registrado las formas, cómos y dóndes iba afianzándose con la precandidatura. Les adelanté que el sábado antepasado comió en rumboso restaurante de Paseo de la Reforma con una tal Claudia Sheinbaum Pardo, por cuyo fondo, para los entendedores, era no otra cosa que la confirmación de la precandidatura para Joserra…..TEMORES.- Alguien (¿) reaccionó de forma por demás virulenta contra Enríquez esperando bloquearle el camino, cosa muy poco probable, aunque el propio José Ramón ha adelantado que no piensa repetir las acciones que bloquearon a José R. Aispuro Torres. Sugiere que es más productiva la institucionalidad, respetar a todo el que lo respete, y sumar donde sea necesario para construir y no destruir. Nadie en el gobierno debe temer la llegada de Joserra, puesto que ha jurado, quitándose el sombrero, que mientras no se metan con él o con su posible gobierno, él no molestará a nadie, pero si alguien se atraviesa, así le irá…..ÉPALE.- Nosotros tenemos otros datos respecto al comportamiento que seguirán Betzabé Martínez en Gómez Palacio y Flora Leal en Lerdo. Ya tienen sus respectivos padrinos, sus principales soportes políticos, quienes las llevaron precisamente al triunfo en la pasada elección. No necesitan vejigas para nadar, dicho sea con todo respeto…..PARADAS.- Es que por ahí se dijo que ambas son afines y tienen excelente relación con el gobernador Esteban, es que deben tener buena relación institucional, no solo con el mandatario estatal, sino con el pueblo todo, pero de eso a creer que las van a mangonear, como cualquier títere, eso no va a pasar…..PRONÓSTICOS.- Y, sobre Betzabé, es obligado decir que en la elección anterior le puso una verdadera zapatería no nada más al PRIAN, sino a todos los que se atravesaron. Obtuvo la más alta votación de un distrito a nivel nacional, y lo volverá a hacer, así sea pasando por encima de Leticia Herrera. El triunfo de Betza está tan fresco que sus electores siguen puestos para lo que venga…..ASEGUNDE.- Los agricultores saben que si no se asegunda en determinados momentos del cultivo, no cuaja la siembra, pero el caso de Flora en Lerdo, solo hay que recordar que también le quitó hasta el modito de andar a la diputada entonces y ahora, Susy Torrecillas, esposa del actual alcalde Homero Martínez, por cuyo parentesco para muchos es sinónimo de duda a la hora de cruzar la boleta. La diputada Leal llegará a la candidatura municipal en las mismas circunstancias de Betzabé y quizá ante los mismos contendientes, pues en la parcela prianista la puntera es Torrecillas y…habrá revancha para la primera dama municipal o “asegunde” por parte de Flora. Ya lo veremos el primer domingo de junio…..ANDALE.- Esta mañana Canal 12 buscó y logró una entrevista con el doc. Resulta que siempre sí le van a publicar, algo que es correcto, a pesar de las órdenes del Bicentenario. O sea, siguen descuadrándose las ínfulas de autosuficiencia y nadie, incluyendo los sabios y gurús de la comunicación, ha podido impedirlo. Esteban sigue navegando solito y a contracorriente.

