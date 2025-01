+ ¡Ya saben qué es lo que quiere Claudia!

+ Quiere todo el estado, no solo la capital

+ Mientras los de enfrente siguen pensándola

+ ¿O será que insisten en dejar fuera a Toño?

+ Producción gringa, a la baja por deportaciones

“Un país pobre es aquel que tiene profesionistas trabajando por migajas, y burros ganando millones…”

No se lo digan a nadie, y menos a los innombrables, pero se pasa de tonto quien no perciba los propósitos de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Quiere no solo la alcaldía de la capital, por si alguien creyó eso, sino…todo el estado. ¡Todo!…..INGENUOS.- Pensaron algunos que las pretensiones de la Cuarta Transformación se reducen a la capital, Gómez Palacio y Lerdo, pero…ahí les van los otros datos. Escuchado en el peinador: Claudia viene por todo…..ILUSIONES.- El sábado pasado, sin embargo, el Ejecutivo, en su calidad de priísta, gritó a los cuatro vientos: “Volveremos a ganar en la próxima elección…”, y cada día que pasa y que se confirman las otras maneras de pensar, se antoja ir creyendo que en sentido contrario viene una motoconformadora agarrando extenso y parejo…..SALVADOR.- Morena tiene ya a sus candidatos prácticamente de todo el estado y, todos, producto de sondeos reales realizados por Enkroll, la encuestadora de cabecera nada más y nada menos que de la Presidenta Sheinbaum, justo la que animó a la jefa de la nación a decidir sobre los tres más importantes municipios de la entidad, mientras los de enfrente no tienen ni para cuándo doblar las manos y aceptar a José Antonio Ochoa, porque ésa es la realidad, no lo reconocen como el mejor y, si de los mandos tricolores dependiera a Toño no le darían ni una móndriga regiduría, cuando lo dijimos un día. Es el mejor en toda la parcela, debieron darle calorcito y reonocérselo, sumarle a los demás integrantes de su planilla y rápido compartirnos la nueva, pero…como ellos piensan de otra forma, quisieron sacar a Ochoa de la jugada, mucho le hicieron la lucha y hasta se la siguen haciendo para vendernos “nuevas estrellas” que no ganan en solitario ni un concurso de rey feo. Insistimos lo que ayer les comentamos, Morena se les está escapando por piernas y, de no reaccionar los tricolores, pasará la aplanadora y ni cuenta de las placas o de quién la maneja, toda vez que siguen “cuadrando” las formas para llevar a Toño a la campaña, pero esperando a lo último para ver si es posible insertar a otro y dejar a Ochoa que se vaya por la libre, como ya lo adelantó no hace mucho Mario Salazar, el líder blanquiazul, cuando sentenció la frase del dirigente nacional Jorge Romero: “Si no es Toño, no hay alianza”…..AVISO.- Aquí se los dimos a conocer en su momento que José Ramón Enríquez era el tapado y que, no nada más encabezaba todas las tendencias y encuestas, sino que desde mucho antes lo amarró precisamente en la Ciudad de México con la jefa de la nación, quien invitó a Enríquez a su festejo de los primeros cien días de gobierno y luego a distinguido comedor del Paseo de la Reforma, donde se aclararon paradas. Lo tuvo en la segunda fila de sus acompañantes a pesar de estar “desempleado”, pues no era ni candidato, ni diputado y mucho menos senador. Aparte de que, como les dijimos un día, Enríquez es “cuaderno” de Andrés Manuel López Beltrán desde hace más de 20 años, cuando Joserra anduvo en las brigadas de avanzada de la primera campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador…..FRENTAZO.- Le está saliendo el tiro por la culata al presidente Donald Trump. Hay reacciones, violentas a veces, en todos los estados de la Unión Americana por los decretos firmados en las primeras horas de su gobierno…..HUELGA.- La pretendida deportación masiva de ilegales está haciendo estragos en el campo, las fábricas, las tiendas y en los prestadores de servicios, porque no hay quién haga la chamba…..PROTESTAS.- Incluso, casi de toda la nación los gobiernos estatales están mostrando su rechazo a las medidas proteccionistas de Trump, la productividad se vendrá abajo, las cosechas habrán de perderse y las factorías tendrán que parar su producción. Ni Trump ni Musk previeron ese pequeño problema, por lo que, quizá tendrán que meter reversa, primero para la protección de su propia productividad y después para no pisotear los derechos ya conquistados por millones de latinos. No pinta bien el futuro para el nuevo gobierno de los Estados Unidos, pues una cosa es la bravuconada de anunciar y advertir, pero otra es quedarse sin esos “invasores” que son los que sacan la chamba pesada adelante…..REGLAS.- Otra gran vacilada de Trump es aquella de imponer aranceles a todo lo habido y por haber, incluyendo o empezando con los principales socios de los Estados Unidos, que son México y Canadá, pues como dijo ayer aquí el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, si Donald mantiene su amenaza y la aplica se acabará el T-MEC, que es el acuerdo de libre comercio entre las tres naciones…..HOYOS.- Una empleada bancaria se fracturó ayer al caer o pisar en un céntrico y pronunciado bache, y el jefe de Gabinete del Municipio, Ignacio Orrante, se fletó, la ubicó y le ofreció el respaldo necesario. Ubicaron a la muchacha en el IMSS y estaban viendo la posibilidad de llevarla a una clínica particular para mejorar la atención. Un buen gesto el del Municipio.

