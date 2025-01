Siete Días de Grilla

La lucha por las alcaldías de Durango, Gómez Palacio y Lerdo será la madre de todas las peleas por el total de las canicas entre Morena, aliados y el PRIAN. No vemos a ninguno de MC acercarse al podio.

El combate será a muerte entre Morena y el PRIAN, los primeros buscando llevarse a Durango a su sala de trofeos, que ya guarda una abrumadora mayoría nacional, y los segundos a tratar de sobrevivir.

Claro que no se trata de nuestras simpatías, de si queremos o no a Morena, la realidad nos la han plasmado las diferentes encuestadoras que de manera uniforme subrayan las simpatías hacia la marca guinda.

Se advierte en la capital que la pelea será entre tres: José Ramón Enríquez por la alianza morenista, José Antonio Ochoa por el PRIAN y muy posiblemente Martín Vivanco por Movimiento Ciudadano.

Se huele y casi hasta se palpa que, de los tres, los dos primeros puntean por mucho frente al emecista, lo que anima a varios a creer que la verdadera contienda será entre Joserra y Toño. Sin despreciar a Martín, pero las tendencias no le dan para meterse a los trofeos.

Acá, el virtual “destape” de José Ramón Enríquez el miércoles pasado, catapultó un movimiento positivo tanto para él como para Morena y sus alilados, de quien no pocos sugirieron que estamos ante el nacimiento del líder que hace mucho está buscando Durango.

La muchedumbre que se arremolinó en la sala de llegadas del aeropuerto “Guadalupe Victoria” para recibirlo el jueves por la mañana, habla de la confianza de distintos sectores hacia el oftalmólogo. Lo aclamaron como si fuese el candidato a la Presidencia de México, para que se hagan una idea real del alboroto que, sin planearlo, se formó en torno a Joserra.

Sorprende que algunos se hayan molestado con la virtual candidatura de Enríquez, que hasta se han agrupado en algo denominado “Obradoristas Duranguenses”, puesto que si alguien conocía las reglas del juego eran justo los morenistas y, sobre todo, los suspirantes, quienes sabían que el abanderado de Morena saldría del que calificara mejor en las encuestas.

Y nadie podrá negar que fue Enríquez el que encabezó siempre todos los estudios. Lo saben los mismos ex competidores de Joserra y por eso algunos se han agazapado en el grupo “obradorista” (¿) que “exigen a la Presidenta Claudia Sheinbaum que quite y lleve lo más lejos posible a Enríquez Herrera…”, que no la merece porque estará ocupando un lugar que era de otros distinguidos morenistas.

El caso es que, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, Enríquez ha sido ungido nada más y nada menos que por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y por ese solo hecho no habrá reversa, a menos que ocurra algo imposible.

José Ramón Enríquez es oftalmólogo de profesión, y dicen que el mejor de Durango, que al ingresar a la política y escalar a la alcaldía y senaduría se “mareó” y lo perdimos.

Que como alcalde y como legislador se subió a un ladrillo y desde allá nos veía a todos como Dios a las liebres, y trataba peor tanto a sus cercanos como a sus seguidores, pero que eso ha quedado atrás. Se lo ha sacudido Joserra de forma silenciosa.

Se sometió en Sudamérica a un tratamiento médico integral que nos lo ha cambiado para bien de los duranguenses, hoy lo sentimos hasta los periodistas, pues ahora concede entrevistas a todos sin distingo de la importancia del medio y sin límitantes de tiempo.

No les cuento más de ese tema, porque no estamos autorizados a revelarlo, pero pues ya se nos chispoteó y se lo compartimos a nuestros lectores.

Alguien del equipo de trabajo de Enríquez Herrera confió antier que el as electoral bajo la manga del Doc es su extenso trabajo médico con miles de duranguenses y mexicanos de otras partes del país y hasta del extranjero.

Si en Durango vota por él la mitad de todos aquellos ciudadanos a quienes devolvió la visión, está garantizado el triunfo en las urnas pues se trata de miles y miles de personas.

No obstante, Enríquez no se confiará y se volverá a meter en serio a la promoción, dado que buscará los votos hasta en la noche o por la madrugada.

No hemos cambiado nuestra percepción sobre la posible reelección de José Antonio Ochoa. Seguimos creyendo que también irá por el triunfo el primer domingo de junio, solo que Enríquez ha elevado mucho la vara.

Toño hace tres años obtuvo poco más de 105 mil votos, mientras que Enríquez, en su elección como alcalde, recogió la más alta votación de la historia con más de 130 mil sufragios.

Sí, ha pasado el tiempo y también han pasado muchas cosas a favor y en contra de uno y otro prospecto. Serán sus campañas, la penetración y la aceptación, las que nos vayan diciendo quién puntea, quién irá acercándose más al triunfo.

Será la ciudadanía la que valore el trabajo de uno y otro u otros, y con su voto marcará el reconocimiento o el rechazo al susodicho aspirante. Anotar por ahí que Martín Vivanco ya aspiró también al cargo, pero frente a Toño apenas obtuvo unos miles de votos que, pudiese ser que se multipliquen de última hora.

Nada, termina la primera semana de la segunda administracion de Donald Trump y se ven más sombras que luces, pues no obstante la orden perruna contra los migrantes, se ha notado ya en la baja en la producción generalizada del vecino país.

Muchos de los sin papeles son agricultores y trabajadores de la obra, los que al tratar de evadir a la policía o a los migras están dejando tiradas las cosechas en todos los rumbos de la Unión Americana.

En eso nunca pensaron Trump y su asesor de cabecera Elon Musk, en que al echar a los sin papeles la economía gringa se vería afectada como está sucediendo.

Y, en el supuesto, Trump ha determinado ser un poco flexible con los que lleven su historial sin delito alguno, favorecer de alguna manera a los que anden “limpios”, pero con los otros, toda la fuerza del Estado.

Ojalá que haya sido un petardazo lo de Trump y Musk, y que cambien de parecer, porque se advierte que no la pensaron en lo más mínimo y, sobre todo, no valoraron la partida por tumulto de los trabajadores que cargaban a cuestas, que cargaron durante muchos años la actividad productiva gringa.

Con la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el panorama económico de Norteamérica enfrenta un período de transformación. México, Estados Unidos y Canadá deben sortear nuevos desafíos, pero también tienen la oportunidad de capitalizar áreas clave como el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales, la innovación tecnológica y el nearshoring.

Y es que con el T-MEC no solo se tiene un tratado comercial sólido, sino también un mercado de alta demanda y una ubicación geográfica privilegiada que facilita la conexión con otros socios o países clave.

México se perfila como un polo de atracción para la inversión extranjera gracias a su ubicación, mano de obra calificada y su infraestructura en desarrollo. Sin embargo, genera incertidumbre el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Al verse riesgo en algunas dinámicas comerciales, los empresarios lejos de rendirse ante los desafíos deben buscar un trabajo colaborativo con los gobiernos para adaptarse a la nueva dinámica de la relación comercial en Norteamérica.

Un ejemplo de cómo el sector privado y el Gobierno Federal pueden unir esfuerzos es la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas en México, liderado por Altagracia Gómez Sierra y que se enfocará en promover la inversión, robustecer la infraestructura y fomentar la educación técnica.

No cabe duda que se debe atraer inversión, por ello, es fundamental unir esfuerzos para trabajar en estrategias claras que beneficien al país e impulsen sectores como el agro, el tecnológico y el energético, así como tener la capacidad de adaptarse a la competencia global y a los aranceles y políticas proteccionistas de Trump.

Morena y sus partidos socios tienen ya a los 39 candidatos a los distintos municipios de la entidad, aunque…atrae mucho más la atención el choque que se dará en Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Son los estados más importantes de la entidad pero, sobre todo, como volverán a someterse al escrutinio popular, se toparán con huesos muy duros de roer, quién sabe cómo les vaya a pesar de que Morena sigue arriba en las tendencias.

Betzabé Martínez, por decir de Gómez Palacio, parece que se dará un entre de caballería con la alcaldesa en funciones Leticia Herrera. Será un choque de trenes del que saldrá viva la que tenga más pinole.

Sí, los pronósticos advierten que Morena está más en el ánimo de los ciudadanos respecto a Betza, y que está muy fresca la elección que la hizo ganadora en junio pasado, pero Lety es un viejo lobo de mar ya muy identificada con la gente.

Mientras, en Lerdo, Flora Leal se enfrentará a una verdadera elección de Estado, o de Municipio, porque su contrincante será Susy Torrecillas, esposa del actual y repetidor alcalde Homero Martínez, que lo menos que aceptará es entregar la plaza.

Total, mis amigos, esto de la próxima elección se está calentando de manera sabrosa, que dará mucho de qué hablar y, si Dios lo permite, aquí estaremos para platicárselos.

Nunca hemos sido americanistas y mucho menos antiamericanistas, porque es cosa de reconocer que la oncena de Coapa ha presentado cuadros interesantes, peleadores y que no paran en los 90 minutos, que muchas veces ganan porque lo merecen.

Empero, la desgracia por la que atraviesan no la merecían. Nunca debieron aspirar a ganar títulos sin respaldarse en la calidad de sus partidos. Es más, alguien del mismo América debió salir a renunciar a los títulos inmerecidos. Nunca lo hicieron, hoy el cuadro amarillo es víctima de la mofa de medio mundo y todo mundo los califica de ratones de copas.

Y lo más peor, que ahora, iniciado el nuevo torneo, ya se advierte que América volverá a ganar el campeonato cuatro al hilo. No hay problema, no habrá ningún problema si lo ganan de manera leal, pero si vuelven a permitir que los árbitros se hagan endejos dándoles el título, no le busquen, se morirá la gallina de los huevos de oro.

