+ Trump dobla en unas horas a Gustavo Petro

+ Colombia recibe varios aviones de deportados

+ Enríquez restaña las heridas de su candidatura

+ Empezó con Iván Gurrola y Gerardo Villarreal

+ Aceleran carrera del boxeador “Piolín” Martínez

“Nada, que resultó ser pato…”

Anónimo

Ricardo Monreal, el líder de la Cámara de Diputados, admitió el jueves que la selección de José Ramón Enríquez pudo causar distintos sentimientos al interior de Morena, pero aconsejó un intenso trabajo para restañar heridas…..ACCIÓN.- Hoy, Enríquez arrancó temprano ese trabajo de reparación entre morenos precisamente, al compartir alimentos con Iván Gurrola, Gerardo Villarreal y Margarita Valdez, al menos hasta el medio día, aunque por la tarde continuaría ese propósito con otros suspirantes que se quedaron en la orilla…..UNIDAD.- “Necesito la unidad de todos los morenistas para salir a pedir votos, y por eso me sentaré con quien sea necesario para platicarle mis propósitos y convencerle de ir juntos hacia un mismo objetivo”, comentó tras el primer desayuno el aspirante morenista. “Morena necesita ganar y por un amplio margen la alcaldía de la capital, para continuar con la expansión de la Cuarta Transformación en nuestro estado…”, dijo Enríquez…..APROBADO.- “Hice todo lo posible para lograr el respaldo de mis compañeros morenistas. No se pudo, no se ha acabado el mundo. Vamos a trabajar de la mano con “el doc” hasta lograr el triunfo en las urnas y asumir para emprender el mejor gobierno municipal de la historia, que contará con el respaldo total de la Presidencia de la República”, dijo minutos después de la reunión con Enríquez el ex diputado Iván Gurrola. Antes, Gerardo Villarreal, del Verde, expuso que el desayuno con Enríquez es la mejor muestra de la unidad y la homogeneidad de los propósitos morenistas. “Vamos de la mano y en una sola dirección”, insistió…..RAZONES.- Más tarde, Joserra cafeteó con la doctora Margarita Valdez, a quien le agradeció su participación en la contienda interna y, sobre todo, el haber encabezado las tendencias femeniles, pues eso le puso el plus que obligó un trabajo fino para convencer a las bases. Es que, reconoció Enríquez, de no haber sido yo la aspirante sería Margarita, pero acá la decisión se tomó por razón de género y eso fue lo que me favoreció, dijo José Ramón…..ENCONTRONAZO.- Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quizo ponerse al tú por tú con Donald Trump y no resistió ni los primeros rounds. Ayer, el mandatario colombiano impidió que los aviones con migrantes sudamericanos descendieran en Colombia, Trump ordenó un 25 por ciento de aumento en los aranceles a todo lo que compre o venda el país sudamericano. Rápido cambió Petro de parecer, de inmediato admitió los primeros aviones con ilegales y las cosas se tranquilizaron…..SANSÓN.- Dalila se le puso a las patadas a Sansón. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, llamó a los integrantes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) para unificar criterios y preparar una reacción igualmente enérgica contra el presidente de los Estados Unidos, aunque…creemos que para vencer a Trump se va a necesitar de un poquito más, ni los pelará, por decir lo menos…..ACELERÓN.- No sabemos mucho de boxeo, pero sí podemos decir que el brinco del olímpico Miguel Ángel “Piolín” Martínez al profesionalismo ha sido acelerado. Creemos que debieron llevarlo poco a poquito por otro tiempo. Ya debutará el deportista duranguense y, bueno, no queda más que desearle una carrera de triunfos, en la que está interviniendo Saúl “Canelo-Midas” Álvarez. Que sea para bien.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp