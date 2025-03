Murió Erika Morales; joven que fue atacada en un bar en medio de una pelea entre mujeres 

Erika Morales, la joven colombiana de 20 años que conmocionó las redes sociales al solicitar la eutanasia tras quedar cuadripléjica por un ataque en el 2021, falleció este 1 de marzo.

Su hermana confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento para quienes viralizaron el caso de “su única hermanita”.

Erika quedó cuadripléjica en 2021 cuando tenía 17 años tras ser agredida con una botella de whisky en un bar, el daño se dió en medio de una pelea entre mujeres la dejo en estado “vegetal”, dependiendo de terceros para realizar cualquier actividad.

Su caso abrió el debate en el tema de la Eutanasia en Colombia, al exponer que lo que ella vivía no era digno, pues dependía de terceros para realizar cualquier actividad y con ayuda de su hermana y familiares, se solicitó se le autorizará el proceso de muerte, aun cuando en Colombia está prohibido como en muchos otros países.

Autoridades terminaron por aprobar el procedimiento de eutanasia para la joven, aunque al momento se desconoce si su muerte se dió de manera natural por lo grave de sus lesiones o finalmente se aplicó el procedimiento.

La familia de Erika exige justicia y la detención de las responsables de la agresión, pues a pesar de la difusión de imágenes de las presuntas agresoras y pruebas del conflicto ocurrido en el 2021, aún no hay personas detenidas.

Tania Morales hermana de Erika, en su despedida también confirmó que continuará con la lucha para que se haga justicia por su hermana.

Su caso ganó popularidad no solo en Colombia, sino en diferentes países por el trágico suceso que pasó una mujer a manos de otras chicas.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”

