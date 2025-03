+ Que falta sustento de 60 millones a Toño

+ Andan en redes supuestos papeles oficiales

+ No es papel membretado ni lleva sellos

+ Enríquez sigue punteando tendencias del voto

+ Mentira vil, no se puede exportar ganado

“Más vale liberar a mil culpables que condenar a un inocente…”

Francisco de Vitoria

Sí que se llevan bien feo los panistas como para que ellos mismos traigan a la escena supuesto faltante de Toño Ochoa de más de 60 millones de pesos del gasto federalizado. Nuestro candidato –dicen- se vería obligado a dejar la candidatura…..COMPADRES.- O sea, no tuvieron que ser los de enfrente, sino los mismos blanquiazules molestos con el agandalle priísta de las candidaturas edilicias, los que traen el borlote a la escena…..NÚMEROS.- Hoy, el presunto grupo denominado Azules de Corazón PAN subió a redes documentos en los que explica cómo, dónde y cuánto es lo que Toño no ha podido solventar, y aparentemente se trata de 60 millones, 341 mil 313 pesos con 46 centavos…..ORDEN.- Los documentos, en el supuesto son papeles de la Auditoría Superior de la Federación que, obviamente, marcan un delito o un agravio mayor por el que efectivamente estaría imposibilitado para contender en la elección cuyas campañas estarían por arrancar. Sin embargo, en descargo de la limpieza con que siempre gobernó José Antonio Ochoa, diríamos que los papeles no traen membrete ni sellos federales, no obstante que en las dos hojas que están circulando de manera profusa se detallan números, fechas y rubros, así como facturas y otros documentos comprobatorios en los que se conforma el gran total faltante que, repetimos, de ser cierto, será el principal obstáculo que Ochoa tendrá que salvar antes de arrancar campaña…..PLANES.- Toño, sigue siendo el segundo mejor aspirante a la jefatura edilicia. Y retomará el rumbo si supera con bien ese gran escollo, pero de lo contrario, tienen que empezar a buscar un sustituto con las agallas y el empuje del aún alcalde capitalino…..AVANCES.- Mientras tanto Demoscopía Digital mantiene los resultados de su última encuesta en la que el doctor José Ramón Enríquez retiene sus más de quince puntos de diferencia sobre José Antonio Ochoa. Joserra mantiene 36.7%, mientras Toño avanza con 20.3%. Respecto a Movimiento Ciudadano, asegura que Martín Vivanco perdió más de un punto por el sainete que le hicieron crecer el 8M y sus ruidos posteriores, por lo que su sucesor Pancho Franco encontró los 5 puntos con que llegó a la candidatura. Recordar que lo anotado son percepciones todavía imaginarias, o recogidas de diversos sondeos sociales, pero la realidad la tendremos a partir del 9 de abril, cuando de manera formal arrancan las hostilidades, o las campañas y, entonces sí, lo que vayan sumando los aspirantes será lo que se les irá añadiendo a sus totales. Sin olvidar que Betzabé Martínez en Gómez Palacio y Flora Leal en Lerdo mantienen a Morena a la punta de las tendencias, olvidándose incluso de quiénes irán por la parte contraria. El partido como tal se halla a varios años luz de priístas y panistas, no en balde Betzabé fue la diputada federal más votada de todo México, y de eso no hace mucho, de modo que en el imaginario electoral sigue estando bien posicionada como para hacer bueno el pronóstico morenista, sin olvidar que los propósitos nacionales son de llevarse los 39 municipios, y para ello se sigue sondeando entre la población quiénes son los mejores para la candidatura para no fallarles desde la postulación…..CONTRAS.- Logicall, otra de las encuestadoras de moda, nos contradice y asegura que Leticia Herrera Ale encabeza tendencias en Gómez Palacio a razón de 37.2% por 23.8% de Betzabé Martínez, mientras que Omar Castañeda desciende hasta un pobre 16.2%. Bueno, a pesar de los números de Logicall, seguimos creyendo que Betza les dará otro repaso a las huestes prianistas el primer domingo de junio, porque en el episodio anterior Martínez le puso una fábrica de zapatos a los candidatos de Lety y hasta los andaba retirando de la tandariola, pues es hora que no identifican la placa del tren que se los llevó de corbata. Es cierto, las victorias, como las derrotas no son para siempre, pero…Betzabé se la ha llevado tranquila, sin comprar pleitos con nadie y, por el contrario, sigue ayudando a quien lo necesita y se lo pide, aún así, creemos que no estará fácil la contienda, nada de eso. Lo veremos…¡VACILADAS.- Estamos vacilando o qué, pues el gobierno anunció en días pasados que “gracias a sus gestiones…” se reabrieron las puertas de las fronteras para recibir ganado duranguense, y para festejarlo hubo comelitona, fuegos artificiales y toda la cosa, pero ayer Óscar García Barrón, ganadero, aseguró que son puras mentiras –así lo dijo-, que llevan varios meses sin exportar y que no ven para cuándo puedan vender de nuevo sus animales al vecino país.

