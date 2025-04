+ Excelente le fue en Alemania al gobernador

+ Volvo y otras invertirán 2 billones de dólares

+ Durango no ha informado qué logró por allá

+ Sube la presión contra los aranceles de Trump

+ Los mercados siguen cayendo en el mundo

“Donde hay poca, o nula justicia, es un altísimo riesgo tener la razón…”

Pinterest

Sí que le fue bien al gobernador y su equipo en la feria de Alemania, pues anunció ayer que Volvo aseguró una inversión superior al billón y medio de dólares (más de dos billones de dólares junto a otras firmas). Nos quedamos cortos cuando mencionamos a Samuel García, el mandatario de Nuevo León…..BILLETES.- Samuel hizo ayer un “corte de caja” (así lo escribió en sus redes sociales) en el que explicó que Volvo invertirá un billón de dólares y creará 2,500 nuevos empleos; Lego, traerá 508 millones de dólares y creará 6,300 nuevos empleos; Daye vendrá con una inversión de 260 millones de dólares y mil nuevos empleos; Flixbus aseguró traer unos 162 millones de dólares y 200 nuevos empleos; Zinkteknik 60 millones de dólares y 500 nuevos empleos; Kuka 500 nuevos empleos y Rhenus 50 millones de dólares y 300 nuevos empleos. En total, unos 11,300 nuevos empleos, y faltan Unilever y Vinci…..RIQUEZA.- O sea que dinero llama dinero, pues Nuevo León ya es la entidad más industrial de México y con esas grandes marcas la movilidad económica de aquella entidad alcanzará los cielos, o poquito más allá. No sabemos si nuestro gobernador Esteban Villegas ya regresó del Viejo Continente, pero sí que hay expectativa por conocer el alcance de sus gestiones, dado que si a Nuevo León le fue de maravilla, creemos que a Durango debe haberle ido poquito arriba de bien, veremos…..REACCIÓN.- Mientras, digamos que el mundo se le está volteando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dado que el fin de semana se hicieron unas 1,300 ruidosas manifestaciones en la Unión Americana y muchos países en las que se rechazó tajantemente la política arancelaria que trata de imponer. Empujará –dicen los expertos- una recesión nunca vista, porque todo mundo pareciera organizarse en su contra, en la que el gran perdedor será precisamente el vecino país, y los paganos serán las mayorías en USA, donde ayer le reclamaron al mandatario la traición que ha jugado a sus gobernados, quienes lo eligieron pero para bien, y su intento arancelario general solo traerá reacciones similares de los demás mercados en el mundo, y pocas o nulas mejoras de la economía gringa…..VOTOS.- No está bien el propósito de Trump. Lo está haciendo solo para quedar bien con la mayoría de los racistas en la Unión Americana, a los que en campaña prometió las locuras que está anunciando. Es que, además, está tratando de cobrar aranceles arbitrarios a países que están rechinando de pobres, que no podrán pagar esas absurdas cuotas especiales. En las primeras horas de este lunes, tras el anuncio de aranceles en bloque de China, Japón y Corea del Sur, cayeron casi todas las bolsas del mundo ocasionando daños irreversibles a infinidad de empresas, incluyendo las del amigo de Donald, Elon Musk. Hoy mismo, los mercados que por el horario ya cerraron, terminaron con pérdidas históricas. En el mundo, la única firma con utilidades fue Google, al ganar +0.78%, pero de ahí en más cayeron todos los mercados y eso no es bueno para nadie, ni para los Estados Unidos, cuyos compradores finales ya han tenido que pagar precios más altos por los productos que consumen de manera cotidiana, y no hay forma de recuperarlos, de modo que las pérdidas no tienen discusión, de ahí las maninfestaciones ruidosas en alrededor de 1,300 ciudades del mundo. Antes del cierre, otras marcas como AT&T Inc. ganó +0.26%, AT&T México +19.99; Tempus AI +0.27; TNL Mediagene +0.043%, y, de acuerdo a la consulta, algunas marcas estaban viendo abrir la posibilidad de mejorar sus rendimientos, pero el tiempo no nos permitió registrar los últimos vaivenes de la economía global…..INVASIÓN.- Mañana, o pasado a más tardar, arribará a Durango la plana mayor del Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por Luisa María Alcalde y Andy López. Vienen en avión especial y, los más, aquí se quedarán hasta la culminación de las campañas, por allá del 2 o 3 de junio próximos. Su misión: Impedir y defender con uñas y dientes el atraco electoral en las urnas, para que no pase lo de hace dos años, en que no metió la mano quien no quiso para hacer ganadores a los que se dice que ganaron.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp