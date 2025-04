+ Esta tarde arranca Enríquez su campaña

+ Lo de ayer fue reunión con su estructura

+ Advierte que tendrá que pedir licencia

+ Aquí, miles de “morenos” de otros estados

+ Están saturados los hoteles de la capital

Esta noche arranca en serio la campaña del Movimiento de Regeneración Nacional, y podremos ver la masa muscular con que José Ramón Enríquez buscará la alcaldía de la capital…..FINTAS.- Se dijo bien claro que el acto de los primeros minutos de ayer era una reunión del aspirante con su estructura activista, no que se tratara del arranque de campaña formal, que sí es hoy por la tarde en la Plaza de Armas. O sea, hubo varios que se fueron con la finta…..ADELANTO.- Veremos esta tarde hacia dónde apunta la campaña enriquizta, en el entendido de que el doctor José Ramón ha encargado a su gente que no haya acarreo y que tampoco se force a nadie a asistir al verdadero arranque, que será amenizado nada más y nada menos que por Mi Banda El Mexicano y otro grupo aclamado por las multitudes en el país y parte del extranjero…..ACCIÓN.- Ya están aquí Luisa María Alcalde, presidenta de Morena; Carolina Rangel, secretaria; y Andy López Beltran, secretario de Organización, además de 18 senadores y diputados, y durante la tarde llegarán más legisladores y quizá algunos gobernadores que han confirmado su presencia, ya sea en el arranque de esta tarde o durante la campaña…..AVISO.-El candidato morenista tuvo una reunión esta mañana con 33 representantes de otros medios de comunicación a los que advirtió que ya están en Durango miles de activistas morenos provenientes de otros estados, y que se quedarán aquí a vivir los próximos dos meses, hasta que se confirme el triunfo, que mucho dependerá de la labor de los foráneos, pues su principal objetivo es evitar que el PRIAN vuelva a robarse un voto. No podrán hacer malabares con uno solo de los votos que lleguen a sufragarse a favor de Morena, dijo Enríquez Herrera. Sobre tanto visitante, se intuye la saturación hotelera, por lo que no pocos están viviendo en casas de diversos morenistas, en lo que podemos ver la pobre infraestructura para los visitantes…..MIEDOS.- Están muy nerviosos los de enfrente (¿) y acaban de recibir a diversos “magos” electorales que vienen a tratar de modificar los resultados, pero…se toparán en pared, porque serán muchos pares de ojos que estarán mirando sobre sus movimientos. No quiero pelear con nadie, incluso ofrecí mi mano a todos los duranguenses para que estén tranquilos porque no pienso caer en guerra negra y manchar la elección, que tiene que ser diáfana, a prueba de cualquier duda. Mi postura será siempre caballerosa frente a mis adversarios, a los que respeto mucho por esforzarse a engrandecer más y mejor a Durango, que es lo que nos mueve también a nosotros…..AVANCES.- Esta mañana, el doctor José Ramón Enríquez presentó al próximo alcalde de Durango, el Ing. Sotero Soto, que va en su planilla como suplente. “Yo tendré que ir a buscar otros aires mejores para nuestra entidad. En su momento tendré que retirarme de la alcaldía y el empresario tendrá que suplirme…”. Hubo algunos de los colegas que no le entendieron a Enríquez, nosotros sí, pero preferimos dejarlo abierto a la imaginación de cada quien, para que cada quien saque sus conclusiones…..ÉPALE.- El diputado federal panista Ernesto Sánchez Rodríguez informó temprano en un comunicado que el PAN teme la intromisión del crimen organizado para favorecer a Enríquez. José Ramón lo leyó y pidió pruebas para que no quede en rumor….. ALTO.- No podemos hablar del principal oponente de Enríquez, José Antonio Ochoa, porque nos tiene bloqueados en las distintas redes, no obstante la promoción oportuna que dimos a su administración. Nos gustaría tener la agenda para hablar de su campaña, igual que los demás aspirantes, pero no será por ahora.

