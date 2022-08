Baja matrícula en universidades privadas

*Pérdida de hasta 10% a consecuencia de la pandemia

Por: Andrei Maldonado

Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior de Durango (Fiesdur) señaló que las universidades privadas tienen una pérdida de entre el 5 y el 10 por ciento de su matrícula como consecuencia de la pandemia.

Destacó que, a nivel nacional, se está manejando un porcentaje promedio de 5 por ciento entre las diferentes instituciones de educación superior del orden particular, y en Durango el promedio es algo mayor ya que hay algunas escuelas que han tenido mayor problema para recuperar su matrícula.

El entrevistado enfatizó que se ha hecho un esfuerzo en no incrementar el valor de las colegiaturas, para que estas no sean un motivo más por el cual los alumnos se alejen; “si han subido es un mínimo, apenas relacionado al tema inflacionario. Sabemos que la situación económica no es sencilla”.

Resaltó que, de hecho, se han ofertado más becas a los alumnos cuyos estudios socioeconómicos revelan que, tras la contingencia, sus ingresos y los de sus padres se vieron afectados; “nos hemos comprometido en ir recuperando a esos jóvenes que o pausaron sus estudios o se fueron al sistema público”.

Por último, Rodríguez y Rodríguez ahondó que se mantiene el sistema híbrido con clases en línea en la mayoría de las universidades y preparatorias miembros de la Fiesdur, por apoyar a quienes no pueden asistir en presencial, pero también preparados ante cualquier evolución de la pandemia.

