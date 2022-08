+ Un gran atascadero la elección de Morena

+ Se pegaron hasta con la mano del metate

+ Las élites, sin embargo, se dicen satisfechas

+ Allá Ackerman le pega a Epigmenio Ibarra

+ Acá, Danielo se va con todo contra Otniel

¿O sea que, entendiendo a las élites morenistas, perdiendo ganaron..?

Juan Pueblo

No obstante el atascadero en que se convirtió la elección interna de Morena, las élites morenistas, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, están contentas con el resultado. Les apedrearon el rancho y todavía no se enteran…..SALVAJADA.- Sin exagerar, fue una salvajada de elección, en la que se pegaron hasta con la mano del metate. Pruebas hay mil en las redes sociales y los noticiarios televisivos. La constante fue el agandalle, el avasallamiento entre compañeros…..ABRAZOS.- Los abrazos pasaron a valer ma.re entre los morenistas. Unos a imponer lo que costara la voluntad de los de arriba y otros a tratar de impedirlo, y a eso tanto Mario Delgado como otros directivos nacionales llaman un ejercicio democrático sin precedentes, que no se hizo ni en los mejores tiempos del oscuro PRI…..GANAMOS.- No obstante las calamidades que vivieron cientos o miles de morenistas, tras las que no pocos terminaron en el hospital y otros huyendo ante la presencia de gente armada, los de arriba están contentos y se dicen ganadores, a pesar de los cuestionamientos de sus propios compañeros…..HISTORIA.- La de ayer, igual que la del sábado, fue una verdadera muestra del retroceso democrático en Morena. Aplicó los métodos patentados por el PRI en los ochentas y noventas, donde de la nada aparecía “el bueno” y la borregada toda a celebrarlo, aunque se tratara de verdaderas papas enterradas, para no ofender su memoria, que tal vez nunca entendieron lo que tuvieron bajo su responsabilidad. Muchos morenistas se quejaron anoche por el mundo de triquiñuelas que se puso en operación en la interna de Morena. Acarreos a lo bestia, compra de votos, llenado de urnas, votaciones copiosas de una sola persona, robo y destrucción de urnas, etc., etc., adornaron la interna en la que quedó por de más aclarado que se quería que ganaran Fulano y Sutano, y que los votantes se fueran mucho a la tiznada…..FESTEJO.- Por la noche, conocido el desmadere que hicieron miles de morenacos, las élites encabezadas por López Obrador salieron a agradecer los más de dos millones de votos recibidos, y a minimizar las verdaderas batallas campales entre hombres con hombres, hombres con mujeres y mujeres con mujeres. Un revoltijo, ese sí sin precedentes en el que por suerte no murió nadie, pero ganas no faltaron. Hay videos en los que pelean dos mujeres, llega un hombre y aplasta con el pie el rostro de una de las peleoneras. Una verdadera salvajada que, dicho sea de paso, no vimos ni siquiera en el PRI, y vaya que el PRI inventó el sistema ese de poner al que decide el alto mando y mandar a la fregada a las bases, pues ni en el tricolor se vieron semejantes atrocidades que, mandaron a varios al hospital, pero hasta ahora por suerte no ha muerto nadie, se daban con todo, sin importar lo que pudiese pasar. Y aunque el jefe de la nación minimizó los brutales incidentes, diciendo que son muestras de la disidencia que tienen todos los partidos…..NÚMEROS.- Si las matemáticas no mienten, dos millones de votos no son nada para los 130 y tantos millones de mexicanos que estábamos invitados a votar, y si a esa gran certeza se le ignora o se hace para no tomarlos en cuenta, malo, porque esos dos millones no vuelven a votar por Morena, quizá aunque les paguen. Ayer, alguien recordó el dicho de López Obrador al tocar el tema y subrayó que: Valerse de la pobreza y comprar votos es un pecado social, una inmoralidad. Pero a los defensores de la corrupción les parece algo normal…..TOPETEO.- Un verdadero show el protagonizado ayer por Morena, pues allá arriba se pegaron bien y bonito John Ackerman y Epigmenio Ibarra. El primero dice: “No acepto esta descalificación totalmente fuera de lugar y de mala leche de @epigmenioibarra…@PartidoMorenaMx esun movimiento plural que debe estar abierto al debate y la pluralidad. Acercate a las bases del movimiento y te darás cuenta de los reclamos en la convención”. Y responde Epigmenio: “Ay John que cerca de Monreal y de Reforma y que lejos de AMLO…”. Hubo de todo, como en botica, de todos sabores y de todos colores, pero se han pegado con todo, no a leñazos, sino a batazos. Ay del que quiera desdeñarlo o desconocerlo. Y para no quedarnos cortos, acá también se dio un jaloneo en las alturas. Danielo Hernández comenta: “Imagínate si hubieras sacado tus truquitos de anoche en todas las elecciones que llevas perdidas como presidente de Morena..¡No estaría el partido como está en #Durango¡ Aunque entendemos que a ti solo te mueve la ambición personal. Eres un cerdo @otnielgarcía”. La violenta incursión de Danielo se produjo luego que Otniel subió a su cuenta de Twitter dos fotografías en las que aparecen él y su esposa votando como todo ejemplar militante lo que, sin embargo, adelanta sobre la lucha que viene o que ya está aquí por la conducción de lo que queda de Morena en Durango. ¡Apuéstale mi rey..!….. ASEGUNES.- Andan pintando casas del primer cuadro de la ciudad por cortesía de la Secretaría de Turismo. Lo extraño es que las andan pintando de manera por de más acelerada, pues prácticamente están a unas horas de entregar el municipio, ¿no habría sido mejor también robarse ese dinerito..? 