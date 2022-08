+ Abrazo fuerte para toda la familia guinda

+ El ITD cumple 74 años formando a los mejores

+ Entrega generaciones completas al mundo

+ Los “baches” se los están dejando al que viene

+ Ana Karen Ávila sigue dañando a deportistas

“Merecido festejo por sus 74 años a la primera escuela técnica en el interior de la República. ¡Gracias..!”

Juan Pueblo

Un aplauso sonoro para el Instituto Tecnológico de Durango por sus primeros 74 años de preparar a los mejores técnicos que mucho aportan a la producción en el mundo. Tiene el ITD el récord de la colocación inmediata de sus egresados…..APROBADO.- Una serie de eventos conmemorativos se han preparado, incluso ya hubo varios encuentros sociales en los que se dio cita la crema y nata de nuestra sociedad. No fuimos requeridos, por eso no sabemos cómo estuvieron, aunque nadie se ha quejado hasta ahora…..MÉRITOS.- El mérito del Instituto Tecnológico de Durango es grande, porque a pesar de las privaciones de que ha sido objeto y hasta de la persecución de grupúsculos a su interior, hasta ahora se ha preservado el máximo objetivo de la institución, que es el de preparar a los mejores egresados…..FUERA.- Han pasado por el ITD, pero sobre todo por su mesa estudiantil, una serie de grillitos que le han causado verdaderos dolores de cabeza, aun cuando al final se ha impuesto el motivo original de su fundación. Ojalá que sobreviva muchos años más con el mismo propósito de seguir aportando a la industria y el comercio del país y hasta del extranjero los mejores profesionistas. Muchos están colocados en puestos claves en infinidad de grandes consorcios industriales en el mundo y eso es el más grande orgullo no nada más del Tecnológico, sino de Durango entero, por eso nos congratulamos en el aniversario 74 del ITD que le ha traído euforia y mucho gusto a la familia guinda. Felicidades…..SÍNTESIS.- Hoy no tenemos mucha información sobre el municipio de Durango, nada más replicar lo que dijo el periodista Juan José Salas: “Durango todavía no toca fondo, vamos a seguir viendo políticos cada vez más vulgares, más impreparados, como los que rodean a Jorge Salum, que son corruptos e inútiles”. Respetable la idea de Salas, pero no creemos que José Antonio Ochoa se tropiece con la misma piedra. Toño ha estado cerca del desenvolvimiento del gobierno de Salum y sabe qué es lo que debe atacar y cómo atender los distintos problemas municipales para no ir a chocar con el muro de indecencias que le dejará el actual gobierno, que…según el jefe de la comuna, ha atendido a tiempo los “baches”, pero tal vez no saben que existe la calle Guadalupe, que son cuatro o cinco cuadras y está comparada con la luna, por tanto cráter. Y a pesar de los llamados histéricos de distintos funcionarios para que cuidemos el agua, nos llega una gráfica de la colonia Insurgentes en donde se advierten las secuelas de una fuga que lleva días, y por más denuncias ante Aguas del Municipio, no terminan de ir a repararla. Entonces no hay mucha preocupación por el agua que se desperdicia, ¿o sí?…..AUXILIO.- Los padres de familia de selecciones que han tenido que asistir a eventos nacionales se han topado en pared cuando se enteran que el Instituto Estatal Electoral no tiene dinero para nada. No obstante Ana Karen Ávila ha desatado una persecución generalizada para saber quién nos está comentando sobre los problemas de los seleccionados que van a los torneos nada más a dar vergüenzas, e incluso ya obligaron al equipo Sun Devils que se deslinde de nuestros comentarios ante el temor de que Ana Karen siga persiguiendo a padres y sus hijos. La directora del IED anda buscando “voceros” de los problemas de los padres, cuando el que escribe ha acompañado a distintas selecciones, que se ha enterado de primera mano de las penurias, de las privaciones y de las lástimas que andan dando nuestros representativos. Lo que se ha publicado en Contacto hoy nada tiene que ver con los padres de familia, son vivencias del que escribe, siempre hemos escrito lo que nos consta y, si tantito le preocupa, hasta le hemos puesto dinero de nuestra bolsa para ayudar a tal o cual equipo o jugador, muchas veces hasta llevándoles hidratantes, pues el honorable IED no tiene ni para una móndriga botella de agua, mucho menos para una bebida energizante con la que recuperen lo perdido. Nuestra petición al gobernador José Aispuro sería que ordene ya el cierre de ese estorbo para los deportistas, que ya despidan a toda esa bola de revanchistas que lo dirigen, para que no se estén colgando de las medallas que algunos jugadores logran en esos torneos por sus propios méritos, pues aseguramos que nada tuvo que ver la autoridad y sin embargo sí se cuelga de las medallas. No se vale, y esperamos la respuesta. Nada pasa si lo cierran, pues no hay dinero para nada…..TAPADISMO.- Ojalá que Esteban Villegas y José Antonio Ochoa no lean las redes sociales en estos días, porque hay muchos que están en plena campaña buscando acomodo en lo que sea, pero el chiste es alcanzar beca, Dios quiera que no influyan esas autopromociones, porque de lo contrario sí que estamos fregados, y vamos para peor……. FUTURO.- Gabriela Hernández López pidió licencia indefinida a la diputación para atender pedido de Esteban Villegas e integrarse al equipo de recepción del próximo gobierno. La licencia no es definitiva, pero tampoco descarta que pudiera llegar a ocupar una cartera de primer nivel. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp