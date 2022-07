“Chicotito”

+ La administración estatal tomada por burócratas

Juan Pueblo

Se verán cosas mucho peores, dicen las Sagradas Escrituras, y mire que paralizar la administración estatal no tiene paralelo. Nunca como hoy amanecieron cerradas las oficinas estatales en su totalidad por falta de pago de prestaciones…..ACCIÓN.- Sorpresivamente, esta mañana más de tres mil trabajadores y empleados del gobierno estatal se parapetaron en la afueras de las oficinas para evitar que entraran los funcionarios. Se paralizó pues la administración estatal y con muy pocas esperanzas de reanudar si no se cumple el pliego petitorio cuyo renglón más importante es el no pago de los compromisos de los trabajadores en materia de seguro de vida y empresas financieras, aunque la Secretaría de Finanzas de manera muy puntual se los descontó a los trabajadores…..RECORD.- Carmen Villalobos, la secretaria general del sindicato de los tres poderes, aseguró esta mañana que se llegó a la conclusión conocida una vez que se suplicó por escrito hasta en 13 ocasiones al titular de Finanzas para que corrigiera esa falla que expone a los empleados y trabajadores a sufrir un accidente en el trabajo y no habrá nadie que se responsabilice de su suerte…..ÉPALE.- Los reporteros ubicaron al secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, y este respondió que los burócratas adscritos al Sindicato de los Tres Poderes ya tienen muchas prestaciones y en este caso particular pueden esperar mientras se corrigen algunos problemas administrativos…..TÁCTICA.- Jorge Clemente Mojica, el secretario general de Gobierno, también habló del tema y aseguró que en las últimas horas intentó hablar con la lideresa de los Tres Poderes, pero no le fue posible. Villalobos, la secretaria general del sindicato, respondió que el gobierno actual le está apostando al cansancio de los trabajadores y que antes que cualquier cosa, de mantenerse el silencio del titular de Finanzas, arreciarán sus acciones…..ORDEN.- La primera convocatoria para el paro de hoy precisa que sería de 7:45 horas a las 14:45 horas a la espera de que haya alguna respuesta favorable, pero hasta las 14:00 horas de este lunes no hubo ninguna comunicación con el gobierno, por lo que se llamó a replicar la acción mañana martes en todo el estado…..ALTO.- No habrá comprensión ni espera en el problema que trata de los dineros que ya les fueron descontados a los trabajadores, dice Carmen Villalobos. O sea que no se trata de una prestación nueva ni nada por el estilo. El gobierno le descontó religiosamente a los trabajadores para el pago de seguros de vida y financieros, y se lo embolsó o quién sabe qué pasó, pero por ahora no aparecen. Están perdedizos, por eso el encabritamiento de los burócratas, que quizá también son aspiracionistas y afectos al consumismo, como dice AMLO, pues si ya reciben muchos beneficios por su trabajo debían conformarse y renunciar a ese billete que les están haciendo de humo…..TÓMALA.- Está echada la suerte de Alejandro “Vandalito” Moreno. Un grupo de policías fuertemente armado invadió hoy su casa en Campeche para corroborar algunos datos que hablan de “lavado de dinero” y compras en meras gangas. Es tal la persecución contra el líder nacional del PRI que quizá pronto tenga que sacar la banderita blanca, antes que lo sigan encuerando, pero le sacan otro audio y nada más se ríe. Ya ni siquiera se defiende o niega las grabaciones que todos conocemos. Encima, está aferrado a quedarse en el tri hasta después de la elección presidencial. Sobra suponer que después del cateo de esta mañana en la casa de Malito, se guardarán lo que encuentren para ventilarlo con el debido respaldo grabado. Alejandro Moreno, como los pescados, por su propia boca está muriendo. Ojalá y que ya no mate periodistas de hambre, porque eso es bien feo…..ORDEN.- No sabemos por qué o quién decidió que la protesta contra el gobierno se extendiera hasta las calles y cruceros aledaños, pero vaya que organizaron mucho muy bien el desgarriate vial en bulevares tan circulados como el Felipe Pescador y otros, pero comentarle a Carmelita Villalobos que para bloquear las oficinas no necesitan perjudicar a los demás. Su derecho a protestar termina donde inician los derechos de los ciudadanos a transitar libremente por la ciudad, aparte, no pocas veces se requiere para alguna urgencia médica y, simple y sencillamente no es posible, no se puede brincar los bloqueos exagerados que llevan…..ÉPALE.- Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, aseguró ayer en Torreón que la Federación metió las manos en la pasada elección en Durango, que asustando a la gente y amenazándola de que si votaban contra Morena se terminaban los programas sociales, algo que ya es legal, que deben sostenerse por estar plasmados en nuestro estatuto máximo. Oiga, pero mejor protestaron en Torreón que en Durango. La mera verdad, no le entendimos, pero ni modo. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en cualquiera de las redes sociales. Somos líderes en todas.

