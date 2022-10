+ Los 8 millones se los llevaban solo en Educación

Una ligereza más de nuestra parte, lo admitimos con toda sus consecuencias, el comentario de ayer sobre los 8 millones de pesos que se llevaban solo de gratificaciones. Eso saquearon nada más en la Secretaría de Educación…..ORDEN.- El comentario de ayer trató de decir que ese nada despreciable billete se lo llevaban los más cercanos al gobernador, pero no es así. Ese es otro rollo. En los hechos, el secretario de Educación, Rubén Calderón, y sus secuaces, se birlaban ese dinero…..MINITA.- La oficina educativa de la entidad, se advierte, aparte administraba toneladas de millones de pesos, dizque para mejoras en los planteles educativos, y que esos trabajos los hacía, mire nada más qué coincidencia, el hijo de Calderón…..SAQUEO.- Ya en días pasados se armó la escandalera cuando se supo lo que ganaba Calderón Luján, lo mismo que su parentela, entre cuyas sobrinas hay varias que se enchalecaron plazas que requieren concurso, y que sí concursaron y que ganaron de manera sorprendente. O sea, estamos hablando de cosas absolutamente distintas lo de las gratificaciones, los sueldos, las plazas concursadas y el dineral que se “gastó” no precisamente que se invirtió, en la reparación de las escuelas. Entiende uno cómo es posible ver que los planteles educativos son una porquería para los chiquillos, por decirlo de alguna manera, pero eso demuestra que nunca se le hizo ninguna mejora, por tanto el dinero se lo llevó limpiamente el constructor hijo de Rubén. Aparte, y en ese terreno no se ha entrado, falta sumar lo que salía vía viáticos, vuelos de avión, restaurantes, etc., etc… Si sumamos el gran total, cualquiera habrá de escandalizarse, de modo que están por de más justificados los amparos tramitados personalmente por el exsecretario de Educación y su enorme parentela. Y también en el procedimiento entendemos cómo es que los recursos nunca alcanzaron para cumplir otros compromisos, pues en educación había una familia con hambres retrasadas que cargó con lo que se le atravesó. Añadir en descargo de las culpas de Rubén Calderón Luján que ese procedimiento lo hicieron varios de sus antecesores, que también hicieron suyos los recursos que llegaban para educación, pero no por eso debe desdeñarse. Por el contrario, tienen que traerlos a que hagan cuentas, aun con los kilos de amparos que lleva el exfuncionario bajo el brazo. Ha de detallar cómo es que se robaron tanto dinero y ¿de qué cajón lo sacaron? Este mediodía el nuevo titular de la oficina, Guillermo Adame, anunció que al cancelar las tales prestaciones de la primera quincena se ahorraron 14 millones de pesos que se dejaron de pagar a unos 300 trabajadores y empleados, como para que se imaginen el tamaño del hurto…..ASEGUNES.- Y luego, lo más lamentable, que el asunto de la Secretaría de Educación nada tiene que ver con el resto de la administración fallida. Se teme que en todas partes hicieron el mismo procedimiento. Se robaron todo, y por eso no había dinero para nada. Ojalá no se tarden en aclarar “de cuánto estamos hablando…”, aunque…a medida que se tarden los investigadores en hacer las sumas, el jurado popular seguirá sacando sus propias conclusiones y nos irá marcando de cuánto es el aprox que se jambaron…..CASTIGO.- El clamor generalizado no es por que regresen lo que se robaron, sino por las consecuencias desastrosas que dejaron. La debacle en la que sumieron a cientos o miles de empresas de distintos tamaños que hubieron de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de seguir sosteniendo su nómina. Aunque para los exfuncionarios eso no importa, lo que importa es lo que se llevaron, cuánto se llevaron, y ahora qué tendrán que hacer para que esos dineros no permanezcan ociosos, porque por los volúmenes no será sencillo moverlos, y si los triangulan por la vía bancaria habrán de detectarlo más de uno que está pendiente de sus movimientos…..APUESTAS.- Las apuestas sobre el resultado de la elección en la Sección XII siguen subiendo de tono. Sigue teniendo mano el profe Alfonso Herrera, el candidato oficial. Puede ser el receptor del agradecimiento de muchos favores sindicales, ya lo hemos dicho, o por el contrario, será el que cargue con el enorme morral de indecencias que también se han cometido en la dirigencia seccional. Sergio Iván Cháirez, sin embargo, no se inmuta y sigue picando piedra esperando contar con la mayoría en el proceso electoral que será universal, libre y secreto. Los maestros tendrán libertad para sufragar y sobre todo para escoger a quien les garantice un mejor trabajo en la secretaría general y no exponerse a que se eternicen las malas costumbres de las que ya les hemos platicado. Ya faltan unas horas para conocer el desenlace de esa ruidosa elección que ojalá y no pase a mayores y que al final se alcance un resultado creíble, real y preciso.

