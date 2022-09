+ Quebrado también el municipio de Durango

+ La síndico dice que no completan la quincena

+ Salum dijo que dejaría “un colchón” a Toño

+ Si se robaron ese dinero, ¿ya fue jale limpio?

+ A pesar de Ana Karen, inicia hoy nueva liga

“Toño recibirá un municipio con los recursos que no tuvimos nosotros…”

Jorge Salum

También el municipio de Durango está quebrado, como la mayoría de los ayuntamientos del interior del estado, dado que no completa los sueldos de la primera quincena, según revelaciones de la síndico Alicia Gamboa…..MENTIRA.- No obstante que el exalcalde Jorge Salum dijo más de una vez que dejaría los dineros suficientes para que el sucesor José Antonio Ochoa tuviese fondos para arrancar su proyecto sin sobresaltos. La verdad es que, como el gobierno estatal, está absolutamente quebrado…..LIMPIEZA.- Salum también declaró a los cuatro vientos la semana pasada, unas horas antes de dejar la alcaldía capitalina, que se iba con las “manos limpias”, como diciendo que no se robó nada y que Toño tendría fondos para arrancar arribita del bien, quizá considerando los doscientos millones de pesos que se botó en unos cuantos días, precisamente antes de empezar el nuevo gobierno, tal vez en las carretas de cartón que aparecieron en diversos puntos de la capital…..REGRESEN.- Ojalá y que Toño revise bien los números, pero sobre todo los movimientos de los últimos meses, puesto que siempre dijo el exalcalde Salum que estaba trabajando para que Ochoa no tuviera problemas en su inicio, aunque…no dejó ni siquiera para pagar la primera quincena de sueldos del gobierno entrante…..PUREZA.- Salum dice que se va con las manos limpias, pero no dijo nada de sus sospechosistas colaboradores, pues se asegura que por lo menos tres de ellos han resuelto su futuro y el de sus nietos con muchos “sacrificios y ahorros”. Los hay incluso con hermosas residencias y no menos autos de lujo y de reciente modelo, tipo jeque árabe, que no tenían antes, lo que quiere decir que, una de dos, o realmente se va Jorge sin mancharse las manos, pero permitió o le volaron un punto sus cercanos llevándose todo lo que estuviera a la mano o acumulando un billete que no se gana ni en la Lotería Nacional, y ni comprando todos los cachitos. Le fue bien a varios de los que empinaron a Jorge y, pronto, o más pronto de lo que se supone, empezarán a brotar las linduras que predominaron los últimos tres años en el municipio de Durango. ¿Y qué hicieron las entidades fiscalizadoras o anticorrupción? No inventen, esos mugreros no sirven más que de tapaderas, para hacer y dejar hacer, o para disimular todo lo posible “para que se ayude el amigo…”. Hay mucho escándalo por lo seco de las arcas que recibe Toño Ochoa, quien no hace mucho dijo que: “No seré tapadera de nadie…”. Y ojalá lo cumpla, porque, según lo dicho por Alicia Gamboa, el municipio no tiene ni para ponerle “gota” a las patrullas oficiales, de modo que, si sucede alguna desgracia, como pasó en Canatlán el lunes pasado, ni esperanzas de que acuda alguien a auxiliarles. Subrayamos que la tesorería canatleca también se recibió limpia, con los escritorios y cajones rechinando de limpios, pero sin un quinto ni para comprar papel higiénico para los baños. Amén de que también allá el nuevo tesorero está buscando vías por donde se fue la millonada como para saber si hay motivos para perseguir a los ganones, pero algo no anda bien allá, como acá. Se fueron jefes los angelitos…..PORQUERÍA.- Mientras, los que antes eran “baches” han pasado a ser norias por lo profundo de los agujeros y que se cuentan por millones en los distintos rumbos de la ciudad. Hoy, hasta aquí saliendo de mi casa encontré un hoyote que por poco y me arranca la suspensión, pero eso predomina en todas partes, pues la mentada “repavimentación” que se hizo con el moderno equipo adquirido (¿y ahí de cuánto fue el moche?) se basó en tierra y arena, de modo que a la siguiente lluvia se lo llevó todo y volvieron a aparecer los hoyos. Ya hablando en serio, qué ni nuestros diputados y senadores pueden hacer nada como para aclarar por qué carajos está así la capital, como están la mayoría de las ciudades del estado, a pesar de los muchos millones de pesos que “se gastaron” en esas tareas, porque sobra concluir que dinero sí hubo, que sí se destinó a la repavimentación o “bacheo”, pero que de poco o de nada sirvió. Algo no embona en todo ese rollo y alguien debe aclararlo, pero ya no es posible que nos quedemos callados. Tenemos que exigir que se aclare dónde y cuándo se gastó el dineral que aseguró invertir el alcalde en su último informe. Lamentablemente la última alcaldía es parte de una alargada cadena que viene desde tiempos inmejorables en que el alcalde se mandó con los dineros públicos. El que lo suplió encontró el “agujero negro”, lo denunció e hizo como que perseguiría a los ladrones, se calló y al final de su mandato terminó igual de cochino que los anteriores. Ayer le pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador que pase por la báscula a los gobiernos estatal y municipal porque suponen que “algo no embona” y las sospechas siguen al alza. Está para pensarse lo que advierte la próxima tesorera estatal Marcela Andrade, quien asegura que las administraciones salientes gastaron de la peor manera, dilapidaron los recursos de forma por de más irresponsable. Se incumplió con los compromisos del gobierno con los particulares y, ahora, esos particulares, bancos, industria y comercio, no quieren dar un peso en crédito a la administración saliente, aunque…lo sospechoso es dónde quedó el dinero, porque las partidas federales llegaron en tiempo y forma, o mejor dicho, según explicó la Federación, regularmente se envió de más y por adelantado. Dinero pues, sí hubo, pero ahí es donde la puerca torció el rabo…BASQUET.- Esta noche, 20:00 horas, a pesar de Ana Karen Ávila, en el Auditorio del Pueblo arranca en pretemporada una nueva liga profesional de basquetbol de CIBACOPA en la que está incluido el equipo Los Reyes de Durango. Hoy y mañana recibirá al CEU que es uno de los conjuntos más poderosos del circuito. ¡Allá nos vemos..!Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp