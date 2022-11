+ Vero nunca dejó la Dirección de Comunicación

“No, yo ya no era directora de Comunicación cuando aparecieron las facturas de pánico…”

Mentira piadosa la de Vero cuando dice que ya no era titular de Comunicación Social para descalificar las facturas de pánico. Nosotros tenemos otros datos, nunca dejó de ser directora hasta el 15 de septiembre…..ORDEN.- Sí, la oficina tuvo varios jefes de prensa, pero nada más de papel, porque si fue para la búsqueda de la diputación, dejó a Mar Grecia y luego, para la regiduría, puso a Renato Santos pero para cumplir con el papel, aunque en los hechos nunca dejó de manejar compras, autorizaciones y pagos de la oficina. Que no quiera vernos la cara…..ALTO.- El tema vuelve a revolvernos el estómago. Vuelve a echarnos a perder el desayuno que con tanto entusiasmo logramos esta mañana, algo que le agradecemos mucho a Dios. Quisiéramos, como dijo ayer David Mendívil, que fueran mentiras, que fueran temas de despecho o de maltrato, pero no, los nuevos funcionarios y sus asesores son los que están encontrando el marranero, por decirlo de alguna forma, y cada vez le están sumando más ceros…..ESPERA.- Pediríamos otra vez que no se calienten granizos, que no gasten energías, porque todo hace pensar que las van a necesitar para “cuadrar” los abultados números que están en constante crecimiento y no nada más en comunicación social, sino en todas partes. En todas, pasando por el DIF, donde se comieron casi todos los desayunos que estaban programados para los niños más necesitados de Durango, por la Fiscalía, donde usaban gasolina hasta para los vehículos que tienen años yonqueados, siguiendo con el CREE que con dificultades juntan para pagar el gas que consume la caldera, llegando a la Cruz Roja y disponiendo de los donativos que recibían por distintas vías, por la Secretaría de Seguridad donde también expropiaron todo lo de valor, no se diga en la Secretaría de Educación, donde Rubén Calderón ganaba lo que su ambición le dictaba, se autorizó millones de prestaciones y él y sus cómplices movían nómina especial en la que los sueldos correspondientes los recogían de forma íntegra para la causa y, para seguirle, el CECYTED obtuvo un crédito de 60 millones de pesos que en el supuesto le fueron entregados tal cual a la señora Elvira. El asalto al Fondo Auxiliar también da tema para extendernos, pero más adelante. Aparte, hay que subrayar la grandísima perversidad de Galdino Torrecillas, que abrió un despacho alterno a la consejería jurídica del gobierno y a litigar, y cosa de coincidencias, ganaban todos los asuntos millonarios (no se ocupaban de temas menores). Repetimos, no ha sido necesario acudir a las fiscalías anticorrupción o a las otras oficinas que no sirvieron para nada, pues nunca se dieron cuenta del gran desfalco, pero da la casualidad que en este mundo matraca no hay nada oculto del suelo al cielo, por un lado, y por el otro, como el amor y el dinero salen pronto a la vista, la administración de pesadilla dejó numerosos “nuevos millonarios” que no saben ni cómo explicarle a sus hijos de dónde tanto billete y en efe. Volvemos con la aburridora, nos gustaría no tocar de nuevo el tema, olvidarlo de una buena vez por todas, porque no es cosa sencilla escuchar a “nuestros amigos” lloriquear para demostrarnos que se fueron más limpios de como llegaron. Aunque, nuestra obligación es no perder de vista infamia tan grande y, por el contrario, magnificarla en la medida de las necesidades, dado que la fallida administración dejó cientos o miles de empresas, de todos tamaños, en la ruina y sin posibilidades de levantarse y recuperar las fuentes de trabajo perdidas…..HONGOS.- La secretaria de Salud, la doctora Irasema Kondo, anuncia que se ha comprobado que el origen del brote de meningitis está en un hongo presente en diversos medicamentos. Ahora, la dependencia y la COFEPRIS, además de otras instancias sanitarias del país, están entregados en la búsqueda de la tal contaminación como para confirmar si hay alguna responsabilidad en los laboratorios o se trató de la contaminación proveniente del descuido y falta de higiene y otros cuidados que requieren dichos medicamentos, aunque…como decíamos ayer, lo importante es que no se originó el problema en las condiciones de los quirófanos o en errores de los anestesistas, como se pensó y se dijo en un principio…..NÚMEROS.- El problema es que se reconoce que ya son 41 personas atacadas por esa terrible enfermedad, entre ellas un hombre y de las cuales han muerto tres mujeres, pero…lo peor del caso es que las cuentas siguen subiendo, siguen apareciendo más personas afectadas y eso parece no tener límite…..RUIDO.- Esta noche los Reyes de Durango necesitan del apoyo de los amantes del basquetbol bien nacidos en esta tierra para que enfrenten a Tampico y puedan derrotarlo para ir al puerto y buscar la segunda victoria que los lleve a las semifinales en el Circuito de Basquetbol del Pacífico. No olviden, hoy 20:30 horas en el Auditorio del Pueblo. Entrarán gratis todos los niños. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacotohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

