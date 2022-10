+ Estalla la bomba con “El Rey del Cash”

+ AMLO dice que no presenta una prueba

+ Pinta para la obra literaria del sexenio

+ Cae ratero que vació casa de occisos

+ Verónica Terrones sabe mucho del saqueo

“Está científicamente comprobado que se despacharon con el cucharón los del gobierno pasado…”

Juan Pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana al controversial libro “El Rey del Cash” escrito por Elena Chávez González, que fuera esposa del cercano al jefe de la nación César Yáñez. “Son mentiras sin pruebas…”, dice AMLO…..DESPECHO.- Algunos afines al grupo en el poder sugieren que más que realidades Elena está usando el despecho para hablar de su exesposo y su jefe, pero…es ahí donde empieza lo atractivo de ese libro. ¿Cuánto es cierto y cuánto es mentira?…..ACCIÓN.- Esta mañana, casualmente, nos llegó por la vía digital el tan paseado libro que ya molestó a AMLO y empezamos a leerlo, pero prometemos consumirlo en su totalidad en las horas siguientes, pues Chávez sostiene que el líder de la 4T es exactamente lo contrario a lo que tanto pregona, que no es igual. La escritora, por ser compañera de César Yáñez, pudo vivir de cerca muchos de los detalles que platica en su obra, y bueno, vamos a ver qué destapa Elena y qué elementos tiene para afirmarlo. Hoy, repetimos, en su mañanera, el mandatario negó todo y aseguró que el libro no considera una sola prueba, por tanto, es un cúmulo de mentiras. No obstante, hay relatos de que el presidente intentó frenar, incautar o guardar el libro en cuestión por medio del secretario de Gobernación Adán Augusto López, que aparentemente pidió a la editora que lo aguante un poquito, mientras termina la administración de AMLO, pero a nosotros no nos consta que haya ocurrido. El caso es que, como para demostrar que no está dispuesta a guardarlo, la editora Grijalbo lo subió a las redes sociales y ya está disponible gratis para todos los mexicanos y para el mundo. Apenas llegamos al prólogo de la controversial Anabel Hernández y ya atraen una serie de comentarios sobre la obra que, por el contrario, despierta más dudas y eso es lo que está levantando ámpula en el medio político que está divulgando información que no tenía del jefe de la nación…..APROBADO.- La sociedad ha aplaudido a raudales el buen gesto del gobernador Esteban Villegas y del alcalde Toño Ochoa respecto a la tragedia que acabó con la vida de nuestra compañera Guillermina Soto Piedra y 9 personas más. Ayer que el gobernador se enteró de que por la madrugada robaron la casa de una de las occisas, que prácticamente la vaciaron, nos confió que a la brevedad sería atrapado el o los ladrones. El jefe de la comuna, al conocer de la ruindad, ordenó a la policía preventiva reaccionar urgentemente y proceder a proteger los bienes que quedan a la familia muerta y pronto se supo de quién fue el ladrón y en rondín por el sector el muy descarado volvió a entrar al domicilio para llevarse lo que había dejado u olvidado y fue atrapado prácticamente infraganti. En rápida investigación se ubicó todo lo que sustrajo por la madrugada y alguna parte del dinero que también se llevó, pues la otra parte ya la había gastado. Aplausos sobraron en las redes sociales tanto para el gobernador como para el alcalde por su efectividad en caso tan sentido, puesto que no concibieron que alguien se aprovechara del dolor de aquella familia, y pronto fue atrapado. Anotar que en las redes sociales la gente dispuso días de duelo general en Durango, puesto que en el accidente sucedió una tragedia de las que poco se han vivido en nuestra entidad. Ante las circunstancias, esta mañana el alcalde José Antonio Ochoa valoraba la posibilidad de declarar tres días de duelo, dado que en un solo incidente la sociedad toda sufrió un golpe terrible. Muchos muertos de una o dos familias. Advertir de otro detalle que también tuvieron nuestros gobernantes, fue el asumir los gastos totales del sepelio, justo cuando una serie de vivales, de los que nunca falta, ya habían publicado números de cuenta bancarios para que ayudaran a la familia, cuando la familia no ha pedido nada. Están tan colapsados los sobrevivientes que todavía no entienden la magnitud de su desgracia, y lo menos que recuerdan son los números de cuenta bancarios. Además, a pesar de ser una familia humilde, no necesitan nada y no le han pedido nada a nadie como para que rápido estuviesen circulando esos números bancarios. Bueno, pues hoy, ya aparecieron otros datos bancarios pidiendo “para la comida que tendrá que prepararse para la gente que viene de Coneto de Comonfort y otras partes de donde era originaria Minita y algunos de sus hijos, el chiste era pedir dinero” y sorprender a la bondad de los duranguenses tanto aquí como en el extranjero, pues el primer argumento, el de los sepelios, se acabó pronto cuando trascendió que el gobernador y el alcalde asumieron los costos de la tragedia. Total que, a la hora de redactar la presente policías cibernéticos iniciaron investigaciones para dar con los “vivales” que se estaban aprovechando del dolor de la familia. Aparte, y que sirva también como advertencia, la Guardia Nacional, de la que es integrante uno de los hijos de Minita, inició una investigación profunda para dar con las pertenencias de los occisos, que vaya estómago de alguien como para esculcar los cadáveres para ver qué llevaban de valor y se lo llevaron. Son diversas pertenencias que “se perdieron” durante el accidente y el personal de la GN está ya trabajando para recuperarlas a la mayor brevedad, pues tampoco se vale, es otra ruindad de las que rodearon el terrible accidente…..BÚSQUEDA.- El gobierno de Esteban Villegas está buscando a los artífices del saqueo de la pasada administración y no los encuentra. Excepto José Aispuro, ayer reapareció en redes felicitando a Marcelo Ebrard por su cumpleaños, pero no deben ir a buscarlos tan lejos, pues Verónica Terrones sabe mucho de cómo se movieron los dineros, en lo que ella participó, al parecer aquí sigue, y que se le ha visto en el cabildo capitalino del que es parte. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o nos saludamos en redes sociales.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp