Juan Pueblo

La mayoría de los hospitales, públicos y privados, tienen suspendidas las cirugías por la incertidumbre de la meningitis. Aprovechando el viaje de inspectores y funcionarios de la COFEPRIS, ¿por qué no visitan los quirófanos de IMSS e ISSSTE?…..PORQUERÍAS.- Platicado por los pacientes que han pasado por esos puestos médicos, las áreas de cirugía están por los suelos, o para llorar, para decirlo pronto, y que adolecen de uno y mil errores que también han costado graves consecuencias en los pacientes…..APROBADO.- Ahora que andan aquí los inspectores o funcionarios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSA, aprovecharlos para que visiten esos hospitales y se lleven la decepción de la historia. No olvidemos que en 2016, personal de esa misma instancia vino, revisó los hospitales y dictaminó su demolición. La contaminación que dejó la inundación de aquel fatídico septiembre alcanzó hasta los últimos rincones de los hospitales No. 1 del IMSS y el “Santiago Ramón y Cajal” y el consejo fue que se echaran abajo con todo lo que implicaba su destrucción, que era lo más conveniente. Los dos hospitales siguieron trabajando, pues no tienen dinero para construir de nuevo ambos edificios, pero la contaminación hace tiempo empezó a derivarse en los enfermos, que llegan con un dolor de estómago y salen cargando muchos otros males…..REVISIÓN.- Total, insistimos que se aproveche la visita de la COFEPRIS para que de menos nos digan cómo andan ahora los quirófanos señalados, porque desde que se marcaron las fallas, nadie ha hecho nada, de modo que es fácil deducir que los riesgos de contaminación están en todos los rincones de ambos hospitales. Aparte del estado vergonzoso de las distintas áreas hospitalarias…..APROBADO.- Ante las circunstancias, los hospitales más confiables en este momento son el materno infantil y el 450, aunque también acusan ya los efectos de una serie de deficiencias en la construcción. Justo en dichos nosocomios se está atendiendo a los pacientes de meningitis con todo lo que incluye por cuenta del estado, aunque en su momento habrá de accionarse contra el o los laboratorios que están vendiendo medicamentos caducos o contaminados, pero en sí, los únicos confiables son esos dos, para si de algo les sirve la orientación, y sobre todo para que no pierdan tiempo buscando la atención de chamanes, brujos, sobanderos o merolicos del mercado, porque como en el covid 19, tantito tiempo que se pierda es definitivo en la conservación o terminación de la vida…..FIFÍS.- Son varios los interfectos que se quejan de las tarifas impuestas en el funcionar del nuevo edificio de la Cruz Roja. Particularmente en el caso de la resonancia magnética, pues el puesto médico se hizo del equipo más moderno de Durango y con ello logró la posibilidad de ofrecer las mejores gráficas del cuerpo humano, solo que…se mandaron con los precios. Triplicaron los costos de las resonancias respecto del mercado local, ante lo que es mil veces preferible pagar un boleto de avión para Monterey o Guadalajara e ir allá por esos estudios. Aun con todo, salen más baratos en otras partes. Me disculpan quienes fijaron esas tarifas, pero se mandaron, nunca pensaron en los fregados que llegan a requerir de esos estudios. No pagarán una resonancia magnética ni con cinco años de trabajo. Cabría preguntar si tiene alguna utilidad el donativo de treinta y tantos millones de pesos por parte de la Fundación Rincón, o fue un serio daño a la economía local que hizo prohibitivos esos estudios tan necesarios para aclarar las condiciones internas del cuerpo humano. O sea, Fundación Rincón nos hizo un favor o vino a desgraciarnos con esos precios, por una parte, y por la otra, ahí viene la próxima colecta anual y voy a preparar como hacen muchos, un puño de rondanas que alcance el valor de los estudios. Y pensar que durante muchos años fuimos fervientes promotores de la Cruz Roja y sus necesidades. Muchos años intentamos convencer a nuestros seguidores de las bondades de ayudar a esa noble institución, solo que…la noble institución se ha olvidado y gacho de sus benefactores…..ALTO.- Todavía no se entera Vero que ya acabó su sexenio. Ha hecho de todo para tirar nuestro comentario sobre las facturas de pánico, que recibió y en la apariencia pagó quince minutos antes de que terminara su gestión. Lo último que está buscando en el amplio espectro de posibles contactos al “chismoso” que nos dio la primicia; insiste en que ya no era jefa de prensa, cuando nunca dejó de serlo, que a pesar de irse a campaña dejó propios a cuidar la plaza, pero…la triste realidad, lo que viene será mucho peor. Más le vale guardar energías, reconocer la punta del pie con que trató a algunos medios como Contacto hoy, y juntar los documentos necesarios para encarar lo que le viene. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

