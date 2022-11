+ La meningitis procede del pasado gobierno

+ El principal sospechoso fue funcionario estatal

+ Exfuncionarios vendieron medicina caduca

+ Antes que destruirla la llevaron al Del Parque

+ Esteban ordena que trascienda todo lo sabido

“Meningitis aséptica también se suma al quebradero del pasado gobierno…”

Juan Pueblo

Todos los caminos de la meningitis conducen hacia el malogrado gobierno estatal pasado, pues para que Genaro N. haya dispuesto de medicamentos oficiales caducos tuvo varios cómplices de primer nivel…..TRÁCALAS.- Las secuelas del sexenio de pesadilla no terminan de conocerse, pero se afirma que la anestesia usada en la tragedia caducó en la SSA y luego, con el disimulo de varios funcionarios, se le vendió al referido Genaro, obviamente a precio de amigos…..INFLUENCIAS.- El tal Genaro N., dicen los que saben, fue un hombre mucho muy importante en el pasado gobierno. No fue un buen estudiante y mucho menos un buen profesionista, y ni qué decir de la especialidad, pero para todo eso siempre contó con la complicidad de funcionarios que es a quienes también debe sancionarse, pues crearon un monstruo que ya lleva siete muertas y la cifra, se teme, habrá de crecer, dado que las enfermas graves no están recibiendo el tratamiento adecuado, dado que no hay protocolos, ni la menor idea de qué hacer en esos casos, de manera que no es de mucha ayuda que las enfermas delicadas, que pudieran ser hasta 500, estén hospitalizadas y con toda clase de atenciones, pues se cree que no se está atacando el origen del problema, vamos, ni siquiera se tiene la menor idea en el mundo de cómo proceder, y eso es lo que tiene en artículo de muerte a decenas de las mujeres hospitalizadas…..CÓMPLICES.- Los exsecretarios de Salud, César Franco Mariscal y Sergio González Romero, fueron los principales protectores de Genaro, lo promovieron a distintos puestos importantes para los que en realidad nunca tuvo la capacidad, y a pesar de que en los puestos médicos se agruparon muchas veces para pedir el retiro del mal galeno, no faltaba algún funcionario que abogara por él y por el contrario, antes que sancionarlo, lo premiaban con cargos más importantes. Es sobrino de Ruth Medina Alemán, la exfiscal del estado, pero aun cuando ella no haya movido un dedo para impulsar a su familiar, los más sabían del parentesco con ella y acababan echándole la mano para que siguiera escalando cargos como el de jefe de Enseñanza de la Secretaría de Salud, donde tuvo más de un problema por su escasa sensibilidad profesional que incluye el suicidio de un interno. Fue también aviador de varias dependencias en las que no hacía nada.…..HISTORIA.- Todo pudo aclararse hasta que el laboratorio Pisa negó tener alguna relación en el brote de meningitis, pues siempre se creyó que se trataba de algún lote de medicamentos caduco o contaminado. Ya se dijo, el producto caducó en las bodegas de la Secretaría de Salud, y en vez de destruirlo para no hacerle daño a nadie, el alto mando de la dependencia aceptó venderlo, a precio de amigos, al cuestionado Genaro, y se teme que el anestesista haya aplicado el brebaje no nada más caducado, sino que en la apariencia todavía “bautizado” o contaminado con nadie sabe qué otro químico. Ahora, el supuesto culpable está internado en un anexo de Querétaro debido a una complicación por el consumo de diversas sustancias precedente de un intento de suicidio que habría tenido en el hospital Santé cuando entendió la gravedad de su proceder, donde un compañero suyo detectó complicaciones en su cuerpo debido al producto ingerido. Estuvo a punto de un infarto secuencia aparente del tal intento de suicidio. Fue trasladado de urgencia a Querétaro donde ahora es atendido. O sea que, para resumir, hay muchos cómplices en esta tragedia y será cuestión de ir revisando punto por punto, pero sí, tenemos que cargársela al gobierno anterior, porque como dijo el gobernador Esteban Villegas, hay la posibilidad de que todo venga desde allá…..SILENCIO.- Ante la información exclusiva que diéramos esta mañana sobre las sospechas casi confirmadas, vino un silencio sepulcral pero sospechoso de los que conformaron esa sociedad letal. Aparte, decir que la Fiscalía general en el estado tiene notables avances en el caso y, en la apariencia, estaría cerca de la emisión de no menos órdenes de aprehensión contra todos los que se prestaron a la “venta entre amigos”, que no debieron permitir nunca, que por el contrario, alguien debió concientizar al multicitado Genaro para que se abstuviera de la utilización del producto caduco, y resulta que hasta le vendieron el lote de la muerte a precio de cuates…..APROBADO.- El tema, insiste el gobernador Esteban Villegas, habrá de llegar hasta sus últimas consecuencias aunque estén metidos exfuncionarios de la pasada administración, y es lo correcto, qué bueno que no se prestó de tapadera de nadie y por el contrario, giró las instrucciones al director de prensa Víctor Hernández Fuentes que se difunda todo, que se informe todo y que no se le tape a nada. El problema está causando estragos en estos días, pero procede de la administración pasada y, como hay vidas de por medio, más ruin sería intentar disimularlo o desconocerlo, cuando los autores ya se fueron a disfrutar del producto de sus correrías. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues seguimos liderando en todas.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp