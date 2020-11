“Chicotito”

Moderna dice tener vacuna 100% segura

Ojalá que pronto empiece a aplicarse

Mientras otros laboratorios siguen avanzando

México no ha tratado la pandemia con seriedad

Empleado de Fiscalía malmodea a reporteros

“La incidencia en los contagios y muertes en México nos hablan de algo terrible que refleja la poca seriedad gubernamental con que se está enfrentando a la pandemia….”

Tedros Adhanon (OMS)

Moderna, laboratorio gringo financiado por el gobierno de los Estados Unidos, sorprende hoy al mundo al anunciar que tiene plena seguridad, al 100%, sobre su vacuna contra el coronavirus, nada más faltaría autorización oficial para ponerla en el mercado…..ÉPALE.- Aun cuando el nombre del laboratorio no es distinguido en el mundo de las vacunas, es una empresa de biotecnología que lleva muchos años buscando remedios para distintas enfermedades y, hoy, noviembre de 2020, es tal vez el más avanzado en la búsqueda del remedio para el Covid-19…..AVANCES.- Hoy, la firma farmacéutica con sede en Massachusetts, concretamente en la universidad de Cambridge, le regala una buena noticia al mundo al asegurar que su inmunizante tiene el 100% de avance y que puede llevarlo a la comercialización de inmediato sin ningún riesgo…..APROBADO.- La vacuna, sin más preámbulo, tiene que circular de inmediato a nivel mundial a fin de contener la mortandad que ha dejado a su paso por el orbe. Hoy, los contagios están por llegar a 66 millones de personas, y los muertos van por el orden del millón 460 mil hasta este día, según la Universidad John Hopkins…..APLAUSOS.- Entonces, la vacuna de Moderna, sí que viene a caer como anillo al dedo. Aparecería justo en el peor momento de la emergencia. Ojalá que no se tarden los trámites formales y que pronto se tenga el remedio para tanto enfermo en el mundo, y que, de paso, la vacuna de Moderna venga a traer paz, orden y la reactivación económica tan maltratada y que ha sido causa del cierre definitivo de cientos o miles de empresas con la correspondiente pérdida de empleos, que es la otra plaga que tenemos encima…..ADELANTE.- Mientras se distribuye la vacuna de Moderna, que los demás laboratorios sigan sus estudios y avancen hasta el 100% de seguridad a fin de que pronto venga una ola de vacunas que ponga fin a tan terrible enfermedad. No entendimos de Moderna la característica de su inmunizante, pues asegura que funciona mejor en casos graves, que eso es fantástico, pero…¿quiere decir que no se utilizará hasta que el enfermo esté en las últimas..? O ¿cómo debemos entender ese pequeño detalle…? Lo bueno, al final, es que ya hay cura para el virus creado y distribuido hace un año en Wuhan, China. Alguien dijo que es creación del gigante asiático, pero los chinos aseguran que la creó Estados Unidos y la “sembró” un soldado que acudió a unos juegos intermilitares celebrados allá precisamente hace un año. Nada más con que no vengan a salirnos con una y un pedazo. Nos quedamos que está probada y comprobada al 100%, y que no nos vengan a salir con que algo se quedó a medias…..MODALES.- Un empleado de Fiscalía General en el Estado malmodeó esta mañana a los reporteros de los distintos diarios que cubrían el choque doblemente fatal registrado sobre la carretera a Parral, a todos los despachó allá contra la chin… advirtiéndoles que su trabajo es más importante que el que puedan realizar todos los reporteros de Durango juntos. Al reportero de Televisa, Arat García, de un manotazo le tumbó la cámara y lo dejó fuera de la información. Roberto Silva, de canal 12, antes que la información se llevó una sarta de mentadas del “cumplido trabajador” y, Luis Pineda, de Victoria de Durango, igual se recetó distintas mentadas que, sin embargo, ya no le hacen mella, pues es algo con lo que está acostumbrado a lidiar todos los días. Quién sabe hasta cuándo tendremos que soportar a esta clase de gorilas armados. No hay ninguna razón para reaccionar así contra los periodistas. No se invade la escena del crimen ni nada parecido como para que se reaccione así, pero en fin, estas chinches habremos de cargarlas siempre, y estaremos pendientes para la siguiente rueda de prensa policial para acudir con puntualidad y no hacer esperar al funcionario, faltaba más…..ÓRALE.- Tedros Adhanon, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, pide a México, al gobierno claro, que tome en serio la pandemia por el coronavirus. Lo que está pasando en México es lamentable, puesto que tanto contagios como muertes reflejan la poca seriedad que le está dedicando el gobierno. Pediríamos a los mexicanos que usen cubrebocas permanentemente, que se laven las manos de manera frecuente, que adopten la sana distancia a donde quiera que vayan, y aprovechó la oportunidad para pedir a los líderes mundiales que usen el cubrebocas para que sus gobernados o sus seguidores lo usen también y puedan protegerse contra la pandemia. Mencionó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, por su falta de seriedad a la emergencia, de ahí que Brasil, lo mismo que México y los Estados Unidos, siguen liderando entre los países más golpeados por la pandemia, y todo por la nula seriedad con que sus gobernantes han tomado la amenaza. Insistió en el llamado a los líderes mundiales para que usen el cubrebocas y las otras medidas de protección en virtud de que estamos por entrar a la temporada invernal y con la llegada de las enfermedades respiratorias la situación grave habrá de complicarse en los próximos días. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

