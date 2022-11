+ La carretera “Francisco Zarco”, una porquería

+ Es la misma que construyeron hace 60 años

+ Uso, lluvia y vientos la hacen más angosta

+ No obstante la enorme economía que genera

+ Alcaldes debían gestionar un nuevo camino

“Estamos a unas horas de que arranque el Mundial de Futbol de Qatar y México lleva a su peor equipo. Pronto los tendremos de regreso…”

Juanito Futbolero

La carretera Francisco Zarco, no obstante que comunica a numerosos municipios importantes de Durango, que mueve enormes cantidades de personas y bienes, es una de las más peligrosas del norte de la República…..ANGOSTURA.- Un seguidor nuestro que radica actualmente en el estado de Nueva York, y que tiene sus orígenes en Santiago Papasquiaro, advierte que el referido camino es uno de los más angostos y por lo mismo de los más peligrosos en donde han muerto cientos o miles de personas. El mundo ya cambió -dice- y en la mayor parte del globo terráqueo se han consolidado los caminos de tres o más carriles, y acá, pareciera que lo ancho del área de rodamiento se está encogiendo, pues cada vez está más angosta y más peligrosa…..CARRILES.- El camino, de más de 300 kilómetros, que llega hasta Culiacán, es el mismo que se construyó hace 60 o más años y eso no es posible, mucho menos admisible, dado que es una carretera muy transitada que hace tiempo debió rectificarse para evitar el riesgo que presenta en todo su trayecto. Sí, tiene unos pedacitos de cuatro carriles en Santa Lucía, Canatlán y Santiago Papasquiaro, pero de ahí en más la vieja carretera está siendo carcomida por la lluvia y el tráfico, cada vez es más angosta, cuando debía ocurrir lo contrario…..APLAUSOS.- No entiendo por qué ninguno de los alcaldes de la importantísima región no se han organizado para pedir la atención del gobierno federal o del estatal para que esa carretera sea ampliada lo más pronto posible, porque debido al mal estado de la cinta asfáltica, la circulación ha de reducir la velocidad y la pérdida de tiempo cada vez es mayor, y ni se diga ante los grandes camiones de carga que se adueñan del camino y no hay poder humano que los acelere, y que no pueden hacerse a ningún lado, pues lo angosto de la cinta asfáltica no permite a nadie hacerse a su derecha. No quisiéramos culpar a las autoridades municipales, en el problema tienen mucho qué ver las instancias estatal y federal, pero…gobernadores y presidentes van y vienen, y nadie le entra a tan urgente proyecto. A nadie se le ocurre pedírselo a la autoridad superior, y menos de manera organizada como para presionar más. Ante la circunstancia, entonces vamos nosotros a proponernos la gestión y empezaremos a pedírsela a las autoridades indicadas para que de una vez por todas se le haga justicia a la región económica tan importante como es el noroeste del estado. Ahora, también hay diputados locales que frecuentemente van y vienen y seguido han de toparse con los problemas anotados y los peligros señalados, bueno sería preguntarles por qué no se han organizado y pedido un camino nuevo que merecido lo tiene la región si consideramos el altísimo volumen económico que representa…..ACCIÓN.- La nueva administración municipal de Nuevo Ideal no halla por dónde empezar. Francisco Luis Gracia Márquez, el nuevo jefe de la comuna, asegura que a pesar de pedirle a su antecesor Gerardo Galaviz Martínez que unieran esfuerzos a favor del municipio, le entregó un cascarón, lleno de nada, con las computadoras en blanco. Sin programas para trabajar, sin documentos de ningún tipo, mucho menos facturas, de modo que todo se le ha complicado para arrancar, pues no se guarda un solo papel que hable de algo del pasado y del presente de Nuevo Ideal. Aquello de la entrega-recepción en aquella municipalidad no existe, o será una ley que todavía no llega hasta allá. Sostiene que supo de la venta de los terrenos de la antigua vía del ferrocarril cuando los “los nuevos dueños” acudieron a pedirle servicios municipales. Fue cosa de investigar, como lo informó en esta capital el viernes pasado, para aclarar que un terreno que vale 200 o hasta 500 millones de pesos, el exalcalde Galaviz Martínez los expropió a cambio de “una donación voluntaria de 15 mil pesos…”. El terreno, según documento entregado el pasado viernes, la Secretaría de la Función Pública lo donó al municipio para la creación de áreas verdes y no para enajenarlo a particular o particulares. El asunto es que el tema ha empujado una acción ante la Fiscalía General en el Estado para pedir la restitución inmediata de dichos terrenos y sobre todo, se investigue si su antecesor Galaviz Martínez incurrió en alguna ilegalidad, y de ser así, proceder conforme a la regla. La denuncia fue recibida el pasado 8 de noviembre, pero es hora que nadie se da por aludido, en virtud de cuya demanda, y como Gerardo sigue en los primeros lugares de la elección de un nuevo liderazgo para el Partido Acción Nacional, lo más probable es que el cargo lo gane desde el Centro de Rehabilitación Social. Y eso, suponiendo que es legal y real la acción emprendida en su contra. Sobre eso, de la aspiración de Galaviz, Gracia asegura que es otro tema que nada tiene que ver con la denuncia, aunque sí le gustaría que Gerardo regrese y aclare cómo está esa enajenación que, parece absolutamente ilegal, se hizo un regalo disimulado con una “aportación voluntaria” de 15 mil pesos que no alcanzan ni para pagar a los que miden terrenos…..ADIÓS.- Daniel Ramos Nava se fue sin despedirse. Murió esta mañana el que fuera uno de los más grandes periodistas de Durango, autor del periodismo actual en el que mucho participó. Es Ramos Nava el creador de la historia periodística actual, forjador de una generación completa en la que está el que escribe, quien cree que lo poco o lo mucho que hemos alcanzado es obra suya. Descanse en paz ese gran hombre y a quienes le sobreviven nuestro abrazo solidario. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

Saludos

