“Chicotito”

O sea que para 2021 vienen cosas peores

Aispuro nos pinta las dificultades venideras

No se comprometerán las finanzas estatales

Reaparece Rosales Badillo y pisa callos

Gatell endosa la poca seriedad, pero al pueblo

“Sean serios, no hagan bodas, quince años ni bautizos en las próximas semanas….”

Hugo López Gatell

Durango tendrá en el 2021 el presupuesto federal más austero de muchos años, lo que advierte de serios problemas para sostener el desarrollo de la entidad, y todavía falta que lo revisen o lo cuchareen al revés los diputados locales…..REALIDAD.- El gobierno estatal entregó ayer al Congreso del Estado el presupuesto de egresos para el año venidero y además de considerar la disminución de 500 millones de pesos en las partidas federales contempla el pobre o nulo apoyo a la conservación de carreteras, y ni pensar en algún camino nuevo, también habla de la imposibilidad para mejorar la infraestructura urbana, pero lo más lamentable, el abandono al campo. Los campesinos tendrán que valerse por sí mismos no obstante la sensibilidad de su trabajo que significa el alimento para los demás…..ACCIÓN.- Esta mañana, el gobernador José Aispuro advirtió de los problemas que tendrá la entidad el año siguiente y adelantó que se tomarán medidas extraordinarias porque habrá menos recursos y será prioritario unir esfuerzos para resolver los problemas de los duranguenses, se comprometió al puntualizar que “haremos todo para garantizar la prestación de servicios y atención que el pueblo demanda. Solo así podremos continuar con la reactivación económica que ya comenzó en nuestro estado y que nos permitirá salir adelante como siempre lo hemos hecho, para recuperarnos de la peor crisis de la que México y el mundo tengan memoria”, y precisó: “Vamos a tomar medidas extraordinarias para garantizar cero déficit a fin de no comprometer las finanzas estatales… Protegeremos los salarios y percepciones actuales de los trabajadores de base, el magisterio y nuestro personal de salud y de seguridad. La presión financiera nos obligará a tomar nuevas medidas que en los próximos días habré de detallar…”….ÓRALE.- Explicado en términos mundanos lo que dijo esta mañana el gobernador Aispuro quiere decir que a los duranguenses nos irá del carajo en el 2021 y que, querámoslo o no, tendremos que apretarnos el cinturón todo lo que sea necesario para que ajuste bien…..ÉPALE.- No gusta a algunos, sobre todo a la Presidencia Municipal, la reaparición en la escena del postulante Hugo Rosales Badillo, pero tampoco podrán hacerlo a un lado. Por el contrario, parece que trae la onza…..EUREKA.- Rosales Badillo sostiene que la alcaldía capitalina no tiene facultades para cerrar los comercios y empuja a los vendedores a la rebeldía a pesar de los altísimos riesgos de contagio por coronavirus…..PÉRDIDAS.- Aparte, mientras el gobierno no disponga de un plan efectivo para ayudar a esos negociantes a punto de la ruina, cómo se les puede exigir que mantengan cerrado el negocio, si con la primera etapa de la emergencia quedaron cerca de la quiebra…..RABONES.- Nuestro consejo a los personeros municipales sería que se acerquen a Hugo, que negocien, o que de menos lo consideren. Es preferible tenerlo cerca que de enemigo, porque su reaparición viene a ser una tablita de salvación para muchos vendedores maltratados por el rojo epidemiológico y a punto del colapso…..ASEGUNES.- Además, el rojo que tuvimos casi todo el mes de noviembre y que tendremos quizá hasta el próximo año abrió las puertas a muchos y se las cerró a no pocos. Los Oxxo, Extra y otras negociaciones que crean fuentes de empleo y que pagan impuestos no pueden vender alcohol, pero otras tienditas que no pagan impuestos y que no crean fuentes de trabajo han seguido comerciando las 24 horas del día y con ganancias súper mejoradas, puesto que en la ilegalidad doblan o triplican los precios, y sigue habiendo quién les compre…..SERIEDAD.-

Tedros Adhanon, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, pidió ayer a los líderes del mundo que sean serios ante la pandemia. Hugo López Gatell le tomó la palabra pero…hoy pide al pueblo que seamos serios y no hagamos fiestas. O sea que, para el artista de moda en la televisión los culpables de la pandemia somos los de a pie, por no haber tomado con seriedad la amenaza. No entiende y mucho menos acepta que las dudas suyas y de su jefe sobre el uso del cubrebocas, lavado de manos y uso de gel antibacterial, que desde el inicio de la pandemia tomaron como vacilada, es la causa de los casi 110 mil muertos en su conteo, porque en otros registros van 340 mil. Y ayer el señor Adhanon se escandalizó públicamente por la poca seriedad con que han tomado la pandemia (es una gripita, dijeron en marzo) y sobre todo por el número de fallecidos. No lo dijo, pero cree que México no debía estar en semejante calamidad, pero…para el señor Gatell, los poco serios somos los ciudadanos, el pueblo, los que estamos encerrados desde marzo pasado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp