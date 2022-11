+ Todavía no vemos lo peor de la meningitis

+ Esperan pronto más resultados catastróficos

+ Ya está aclarado sobre cómo empezó todo

+ Enlodados muchos del pasado gobierno

+ Hablan hasta de ventas de garage en la SSA

“Alguien “sustrajo” anestésicos caducos del almacén de la SSA…”

Anónimo

El brote de meningitis que ha cobrado ya la vida de siete mujeres y que tiene hospitalizadas a medio centenar más, estaría por convertirse en una verdadera catástrofe de confirmarse el rumor en pasillos hospitalarios…..HORROR.- Se dice que de las cuarenta y tantas enfermas en distintos centros hospitalarios de menos nueve están o estarían cerca de la muerte cerebral. Una verdadera calamidad que ojalá sea uno más de los rumores que están en boca de mucha gente…..CONVULSIÓN.- El horrible legado de la pasada administración estatal todavía habrá de dar muchas notas, y por desgracia negativas, porque en el gremio de la medicina se sigue lamentando la terrible circunstancia en virtud de que no hay cura para esa enfermedad. Nadie en el mundo sabe qué hacer para contrarrestar la infección y que no hay nada para garantizarles la sobrevivencia……CALAMIDAD.- Y todavía no se conoce el número exacto de personas infectadas, aparentemente, por el ahora afamado doctor Genaro N., es decir, ni siquiera se tiene un aproximado del número real de enfermos, y que no son ni doscientos cincuenta, sino pudieran ser hasta quinientos los contagiados y casi otro tanto de cómplices…..ACCIÓN.- Y en contrasentido, no hay un solo detenido, a pesar de que se sospecha de decenas de funcionarios de primero y segundo nivel en el gobierno de pesadilla. Genaro no pudo solo incurrir en tanta desgracia. Para empezar, quién o quiénes le vendieron los anestésicos caducos. Es que por ahí, en un diario de circulación nacional, se informó que alguien “sustrajo”, como queriendo decir que alguien llegó y cargó con ellos, pero no. Ese alguien tiene nombre y apellidos, Ruth VB, amiga cercana de Elvira Barrantes de Aispuro, quien sigue cobrando en la mismísima Secretaría de Salud, de la que en un momento dado fue la dueña, puesto que ahora ya es sabido que con esa persona se conseguía no nada más anestésicos caducos, sino instrumental médico, inmobiliario, camas para hospital y hasta tomógrafos. Sí, se asegura que en las ventas de garage hasta un tomógrafo que fue enviado para el hospital de Gómez Palacio pudo conseguirse a precio de ganga, vaya usted a saber a dónde fue a parar y sobre todo, si es cierto, si es como dicen, porque también es cierto que luego al perro más pobre se le cargan las pulgas, aunque ojalá y ella lo aclare pronto…..AHORROS.- Y en el mar de cuentos que se están tejiendo en torno al afamado anestesista, aseguran compañeros y compañeras suyos que para ahorrar otra lana el muy ilustre profesionista “esterilizaba” las agujas para la punción con un encendedor, cuando en un quirófano tras una cirugía debe desecharse hasta equipo (el equipo mayoritariamente se esteriliza cuando se ha de usar de nuevo) pero que Genaro “esterilizaba” las agujas con una lumbrita y se ahorraba otros diez mil pesos. Ojalá y fuera mentira, que no sea cierta ninguna de las historietas que se están tejiendo en torno a ese profesionista, porque entonces sacaremos por lógica lo que ya saben los expertos de la Secretaría de Salud que vinieron a investigar las causas del brote, ya no hay para qué buscarle nada…..ÉPALE.- El tema es por de más conocido por la doctora Irasema Kondo, pues se dice que todavía no tomaba posesión de la Secretaría de Salud cuando ya tenía en su escritorio la bomba a punto de estallar. Estallaría en cualquier momento, cuando empezara a subir el número de muertos. La funcionaria hubiera querido guardarlo para evitar la catástrofe, pero sobre todo para no dañar a los amigos del pasado, pero…ya no fue posible. Ella misma lo dio a conocer y, por desgracia, nadie sabe cuándo y cómo habrá de resolverse, pero por lo pronto parece que ya están las conclusiones. Todo viene del sexenio pasado y, obviamente, se exige que se actúe con toda la energía necesaria, aunque las consecuencias todavía no llegan al máximo, por lo que quizá se aplace todo unos días, como anticipó hace días el doctor Esteban Villegas Villarreal, precisamente el día que giró las órdenes para que no se oculte nada, que todo se maneje con absoluta transparencia y que se informe lo que se tenga que informar, visto que los responsables vienen del sexenio de pesadilla, que no se va, que no termina de irse, aunque pasen los días y los meses…..ATURDIDOS.- En serio, estamos poco más que aturdidos por lo que nos está pasando, pues se dice que los cuatro grandes supuestos ladrones del pasado sexenio aquí están, que los han visto jugar golf en el Campestre a uno, a otro en Al Super haciendo la despensa y nuestra amiga Vero, que ya está entregada a su nueva función de gestora municipal, aunque Totoy salió de aquí a Canadá, quien sabe si de ahí haya dado el salto a Qatar, de modo que…hay que pensar que esto fue mero “jale limpio”, porque dicen los malandros que es una regla no escrita: “jale limpio no admite reclamación…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo www.contactohoy.com.mx o en las redes sociales, pues punteamos en todas.

Saludos

