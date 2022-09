“Chicotito”

+ Atrapa la policía a exfuncionaria de finanzas

+ Sacó de la oficina millón y medio de pesos

+ Ahora hay que aclarar si su jefe sabía del caso

+ Obligado revisar los pasos de todos, de todos

+ Si no se va al fondo, Esteban será el pagano

“Un tufo muy fuerte adelanta la posibilidad de que no se manejaron los dineros públicos con honestidad…”

Juan Pueblo

O sea que…si una funcionaria de tercero o cuarto nivel pudo llevarse millón y medio de pesos en un abrir y cerrar de ojos, en una regla simple de tres cabría preguntar: ¿Cuánto se llevaron los demás…?…..LAMENTABLE.- Y pensar que nosotros hasta les defendimos diciendo que no había qué robar, en el caso de la detención de Luisa se nos demuestra lo contrario, sí hubo, y mucho, y se lo jambaron…..TIZNADERAS.- Muchos comerciantes y pequeños empresarios y constructores quebraron por cantidades mucho menores que la que se llevó Luisa “N”, la asistente técnica del subsecretario de egresos. Por eso, insistimos, si una funcionaria de tercera o cuarta línea pudo llevarse ese bonche de billetes, cuánto se llevarían los otros. Qué triste y qué lamentable, no se dejaron ayudar…..ACCIÓN.- Entonces debe aclararse si ese millón y medio que llevaba Luisa era todo lo que tenía la oficina o alcanzó para otros o para todos, dado que en el “Año de Hidalgo” es regla no dejar nada, y que tizne a su madre el que deje algo. Y, montados en gastos, es obligado el pasar por la báscula a todos y aclararle a la gente quienes sí y quiénes no se llevaron nada, porque ante la circunstancia, la sociedad ha emprendido un linchamiento generalizado en el que se advierte la posibilidad de que el robadero empezó desde arriba y acabó mero abajo. El gobernador Esteban Villegas, por su propio pellejo, tiene que permitir lo que aseguró esta mañana que ordenó, una revisión profunda a los movimientos económicos y aclararlo todo, porque si no lo hace, si deja pasar, al final será quien cargue con todas las malas de la administración. Esteban debe detener la lapidación que se desató cuando se anunció la detención de la asesora técnica, pues ahora se afirma, y por desgracia en las benditas redes sociales, están las conclusiones de medio mundo en las que refuerza la creencia popular de que el robadero no tuvo llene, que la desaparición del dinero tuvo un destino cierto y quizá aclarable. Sin duda, esta es la mejor circunstancia que pudo encontrar Villegas Villarreal para pasar por la báscula, para decirlo elegantemente, a todos los funcionarios que tuvieron manejos de dinero, porque la sombra de la sospecha los cubre a todos, ¡a todos…!!!…..CALMA.- Ahora bien, también esa posibilidad debemos considerar, quizá ese fue un caso aislado en el que participó nada más ella, en el que nada tuvo que ver su jefe, aunque ella sostiene que el dinero era de la oficina (¿del jefe?) ahora instalado en el municipio, pero…eso es lo que hay que aclarar para deslindar responsabilidades, que ojalá haya sido un caso aislado, que efectivamente su superior nunca se enteró, pero…el pero de siempre. Si los de abajo vieron “actuar” a sus jefes, también se despacharon y no con la cuchara grande, con el cucharón, mientras cientos o miles de empresarios, comerciantes, industriales, etc., se quedaron con la esperanza de que saliera su pago. No se vale, y tiene que profundizarse en el tema por salud social de todos…..ESPERA.- Es un distractor, un “chivo expiatorio” para distraer a los grandes ladrones, dicen no pocos, pero tampoco nos consta, por eso creemos que sí debe llegarse hasta el fondo, hasta el origen del hurto, y sobre todo, precisar si fue el único…..NÚMEROS.- Las últimas mediciones provenientes de las altas esferas morenas precisan que Claudia Sheinbaum se ha adueñado de Morena, pero…también, que Marcelo Ebrard se ha consolidado en el primer lugar de las tendencias hacia la candidatura presidencial, que no le hicieron ni cosquillas los 46 millones de pesos que dicen que le metió la jefa de gobierno para desprestigiar al carnal Marcelo. No es cosa menor haber tomado el control del partido, desde luego, porque eso le aseguraría a Claudia un importante handicap, pero eso no lo es todo. Tiene que llenar una serie de requisitos que todavía están en manos de otros distinguidos morenos, y aunque se haya “agandallado” una pelea, será la batalla final la que aclare las cosas. Adán Augusto López sigue en la lucha, pues son las “corcholatas” propuestas por AMLO, aunque al grupo faltaría sumar a Ricardo Monreal que sigue insistiendo en que irá en la boleta llueva, truene o relampaguee…..ALARMA.- Una gran zozobra engendró el sismo de ayer registrado en varios estados de la República, Durango entre ellos, pues ocurrió justo un 19 de septiembre, fecha fatal para la historia de México, pues ese día se han producido terremotos que han devastado la Ciudad de México y otros estados. Por fortuna, ayer las consecuencias no fueron lo desastrosas de otros años y es lo que hay que agradecer a Dios, no obstante que las sacudidas fueron en serio terribles que pudieron causar mayores estragos, como hemos podido ver en algunos videos tomado del momento…..ESPERANZA.- Mucho anima que Esteban Villegas conozca el sistema de salud en todos sus costados y que tal vez ya esté arrastrando el lápiz para ver qué hacer con los problemas mentales que están causando verdaderas tragedias en la sociedad. Si tantito me apuran, esa sería la más importante prioridad de su gobierno. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

