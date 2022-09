+ Los “agujeros negros” del municipio

Los nuevos funcionarios de la Presidencia Municipal de Durango encontraron grandes boquetes, o “agujeros negros” importantes en los manejos económicos de distintas oficinas, Obras Públicas y Comunicación entre ellas…..ESTILOS.- Los nuevos funcionarios del alcalde Antonio Ochoa tratan de aclarar cómo, cuánto, cuándo y dónde se birlaron paquetes importantes de billetes, por los que sin embargo no ha sido detenido nadie…..FORMAS.- En la apariencia, la anterior administración municipal decidió que cada dependencia pusiera un millón de pesos mensuales para que la oficina de comunicación divulgara sus actividades, solo que…uno que otro fueron los cumplidos. Los que no cumplieron fueron la mayoría y…de bien a bien, nadie sabe dónde quedó la bolita. En qué gastaron los 36 millones de pesos que recibieron y que debieron entregar en los tres años de la administración. Obras Públicas en su momento se deslindó de prensa y advirtió que ese recurso lo administraría directamente, es decir, que personalmente se promovería en medios, aunque en la realidad nunca se promovió y, por el contrario, siempre se colgó de la promoción del alcalde. O sea, ese billete, que no es cualquier cosa, y que no tiene nada qué ver con los afamados “moches”, no lo hallan y se teme que los titulares se los hallan enchalecado para el fondo de retiro que crearon desde empezada la administración. No es extraño que ahora varios de esos funcionarios hayan quedado ubicados entre los más ricos de Durango, pues se les olvidó reportarse a comunicación social. El cuento está ahora a nivel sospecha, no me hagan mucho caso, nada más no pierdan de vista el tema, porque en la realidad estamos hablando de una muy respetable suma de dinero que es muy posible se la hayan birlado los titulares de las oficinas. Se está investigando el caso y es muy posible que pronto haya más información, dado que de haberse robado ese dinero y de recuperarlo, la alcaldía quedaría en inmejorables condiciones de terminar el año, de otra forma también anda pasando aceite por las triquiñuelas que le heredaron…..CUENTO.- También a nivel de cuento se corre mucho en pasillos municipales la versión de que el tema de comunicación social ha llamado mucho la atención de los nuevos funcionarios que estarán cuidando los billetes y de algunos de los regidores de oposición, pues ahí están los pagos realizados sin nada a cambio……LIMPIEZA.- El exalcalde Jorge Salum, unas horas antes de irse, aseguró que se iba con la frente en alto y las manos limpias, y no lo dudamos, pero…es muy lamentable que sus más cercanos ahora estén en el ojo del huracán bajo sospecha de haber soltado sus uñas a retozar. O sea, los dejó hacer para que se reportaran en su momento, o fueron decisiones personales de sus cuestionados colaboradores, aunque…siempre se ha sabido que el que manda manda, y que si no lo ha mandado, no se puede hacer. Lo que hicieron uno y otro, pues, lo supo el exalcalde y nunca reaccionó en sentido contrario. Luego, decir que se va con la frente en alto no convence, porque se trata de mucho dinero. Eso, más lo que asegura la regidora Cintya Hernández, que en unos cuantos días gastaron 200 millones de pesos en unas carretas de cartón y la pintura de algunos camellones, pues nos revela una acción mucho muy desaseada, de ahí que ahora el Gobierno Municipal esté arrancando en medio del atascadero obsequiado por los salientes, que por igual surgieron del mismo partido de José Antonio Ochoa Rodríguez, aunque él en su momento advirtió que no sería tapadera de nadie…..PACHANGA.- Los maestros están echando la casa por la ventana para realizar el XII Pleno Seccional Ordinario. Los cinco o seis salones del hotel Gobernador, el más exclusivo de Durango, no les han sido suficientes en los dos días que lleva el magno evento sindical con el que la organización habrá de nominar a sus nuevos dirigentes. Ahora entendemos la forma tan perruna con que defendieron el pago de prestaciones y otros atrasos que tenía el gobierno pasado. Es que, sentían que llegaba el Pleno y que no tendrían para realizarlo de la manera tan elegante y de gustos refinados como lo están haciendo. Nada qué criticar, solamente que el tal Pleno es motivo para que los profesores hayan tirado de nuevo las clases en las escuelas de todo el estado, y por si eso no fuera suficiente, alguien del ISSSTE en penoso acto de lambisconería mandó al mismo hotel la ambulancia, al parecer la única que tiene para traslados foráneos de enfermos que han de ir a buscar salud a otras entidades. O sea cómo, entonces quiere decir que tampoco se están haciendo los traslados de los pacientes, que en la mayoría de los casos son verdaderas urgencias dado que ahí está la ambulancia, sin ninguna utilidad para protección de los maestros que siguen en vacaciones largas por las secuelas de la pandemia…..VERGÜENZAS.- O sea que, el teleférico estuvo muy cerca de caerse y causar una gran tragedia, pero del pasado nadie se enteró. Ojalá que nuestros visitantes que llegaron a subirse a ese armatoste no se vayan a enterar, porque mentadas van a sobrar. Y es que así como se abandonó el teleférico se abandonó el Bebeleche, pero también el Auditorio del Pueblo, que de nueva cuenta recobró el nombre de Agüitorio del Pueblo. El otro día, en el segundo partido de la liga Cibacopa, las enormes goteras hubieron de interponerse en el espectáculo, pues hubo de suspenderse en varias ocasiones hasta que se limpiara el charco. 