+ Se confirma magnitud de la tragedia

+ No hallan cura para la meningitis

+ Expertos no encuentran el origen

+ Nuestra solidaridad con los dolidos

+ ¿A quién intentó proteger la Fiscalía?

“El brote de meningitis aparecido en Durango es más grave de lo que suponían los expertos…”

Anónimo

Nunca nos equivocamos al hablar sobre la meningitis en Durango. El problema es mucho más grave de lo que suponíamos, no nada más pueden morir todas las contagiadas, las que se salven pueden quedar en estado lamentable…..INFORMES.- Los doctores Juan Carlos Tinoco y Luis Ángel Ruano, infectólogo y neurólogo, respectivamente, ofrecieron rueda de prensa en las instalaciones del hospital 450 en la que informaron de la terrible realidad y del escaso avance en la búsqueda de la cura para las 61 mujeres hospitalizadas…..ALERTA.- Y lo que parece más lamentable es que si alguna de las 61 mujeres se salva de morir, insistimos, puede quedar en condiciones por de más lamentables que pudieran llegar el estado vegetativo. Es muy grave lo que estamos hablando, terriblemente lamentable, pero esa es la realidad que ojalá fuera mentira o un invento nuestro…..CURA.- El problema es mucho más delicado de lo que suponen los especialistas, según comentaron Tinoco y Ruano, dado que hasta el momento no se ha salvado ninguna de las contagiadas y por lo mismo se desconoce cuál es el tratamiento más aconsejable. Los especialistas comentaron esta mañana que han tenido videollamadas con expertos infectólogos de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y México y que, a pesar de la fama de esos personajes en la materia, nadie tiene la menor idea de qué hacer para combatir esa terrible enfermedad, y de la misma forma se desconoce cuándo, dónde y por qué el origen de tan terrible contagio. Ya no se sabe hasta dónde es cierto lo que se dijo al principio, que todo se originó en el manejo erróneo del anestésico y de la deficiente higiene a la hora de la punción…..CALMA.- Esa es la razón por la que no ha sido detenido nadie, porque hasta el momento se desconocen los orígenes del mal y por lo mismo no es posible detener a nadie, pero se actuará si se hace necesario de acuerdo a las instrucciones del gobernador Esteban Villegas para que se castigue a quien tenga que castigarse con todo el rigor de la ley…..APROBADO.- Aclarado que el problema viene desde el pasado gobierno, es de reconocerse la instrucción del mandatario estatal para que se divulgue absolutamente todo lo que ha ido apareciendo en el transcurso de los días y que no se oculte absolutamente nada, puesto que nadie de la nueva administración tuvo algo que ver en el brote…..PERFECTO.- Ayer nosotros sugerimos que trajeran más neurólogos para que ayudaran al doctor Ruano, pero hoy el especialista no se quejó de carga de trabajo ni nada parecido, aparte de que a distancia le están auxiliando especialistas de diversos países en el mundo, de manera que no está solo y tiene todo el respaldo del cuerpo médico de Durango que de una o de otra forma está respaldando las acciones del destacado médico duranguense….. IRREGULARIDADES.- Es entendible que por ahora no se haya actuado en contra de nadie, puesto que ni siquiera hay alguna sospecha de dónde y cómo se originó el problema, pero ahora eso no es lo importante, ahora lo realmente interesante es encontrar el remedio para las 61 mujeres contagiadas, y mientras más pronto mejor. Sin ignorar que el laboratorio Pisa, aunque se deslindó desde los inicios, ha ordenado la urgente cancelación de anestésicos de determinados lotes, de modo que tampoco está descartado que el problema venga desde el laboratorio, pero para aclarar todo eso hay que esperar el tiempo que sea prudente. Ahora lo prioritario es acelerar la búsqueda de la cura para esas mujeres y que, las que se salven, queden en condiciones de una vida normal. Eso es lo que deseamos nosotros y ojalá se consiga, aunque entender que por ahora las cosas son complicadas y sin una luz al final del túnel, aunque al tiempo, decenas de especialistas locales y foráneos están buscando de manera desesperada la salida a tan horrible circunstancia. Que al final tendrá culpables, sí, pero ahora eso es lo que menos importa, la prioridad es salvar a esas mujeres que sufren lo indecible por la infeliz complicación…..PATADAS.- La verdad, para los duranguenses y para la ciencia médica local, nacional e internacional, es más importante sacar de ese sufrimiento a esas mujeres que lo que suceda en el mundial de Qatar. El sábado, si hay espacio, le dedicaremos unos minutos al juego de México contra Argentina, como ayer, que perdimos el primer tiempo ante Polonia precisamente por estar centrados en la evolución del problema. ¡Así es!…..SILENCIO.- Ninguna palabra mereció la denuncia de la familia de una de las víctimas de la meningitis, que en Fiscalía les retuvieron el cadáver hasta que retiraran la denuncia interpuesta para que se sancione al o los responsables. No se vale ese tipo de empatía, de solidaridad y de respaldo con alguien que sufre calamidades sin deberla ni temerla, y que se lo hagan en Fiscalía es no tener tantita compasión por los que sufren.…..VIOLENCIA.- Esta mañana el presidente mostró un estudio relacionado con la violencia en México, en el que Durango aparece muy por debajo, ciertamente, de la media nacional, aunque de qué sirve ese dato si por el otro tenemos la catástrofe de la meningitis. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales, pues las lideramos todas.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp