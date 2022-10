+ Incautan primeras propiedades a Totoy

Y se verán cosas mucho peores en las próximas horas, dado que sobre la marcha se han ido descubriendo otras linduras que es muy probable lleven las investigaciones hasta Villas Campestre, pasando por otras direcciones conocidas…..ACCIÓN.- Esteban Villegas dijo en días pasados que no volverá a hablar del tema, que serán las instancias jurisdiccionales las que se encarguen de todo lo demás, pero no hay punto de reposo en las pesquisas, de todos lados aparecen datos sobradamente sospechosistas como el del CECYTED, por decir nada más uno de los últimos botones, obtuvo un crédito de cincuenta o sesenta millones de pesos a sabiendas que era contra la ley, pero lo importante, que el dinero íntegro, como decía el otro día, casi casi sin abrir el sobre, le fue entregado a la señora Elvira. La verdad sea dicha, nos resistimos a creer que eso hacía la ilustre dama, pero cada día son más los que hablan y muestran las pruebas…..NÚMEROS.- Esta mañana la fiscal Sonia Yadira de la Garza advirtió que nada más de un cajón (un programa específico) desaparecieron alrededor de 1,500 millones de pesos, encima del gran bonche de billetes de que se trata, aunque otros que aseguran saber de pesos y centavos piensan que el desfalco total anda entre los 13 y los 15 mil millones de pesos, que no son cualquier baba de perico y que sirven enormidades como para levantar una o dos torres departamentales de primer mundo, con sistemas robóticos y muchos otros adelantos. A propósito, se dice que en la torre famosa existe un exclusivísimo bar que opera para 25 personas, ni una más. Esto es, que en el proyecto de la Torre 1 se excedieron en lujos y que muy posiblemente los dineros fueron financiados por inversionistas chihuahuenses de todos nuestros respetos, aunque…también se habla de que en esa obra faraónica se metió mucho de lo que se desapareció en los últimos seis años. Vaya usted a saber…..MENSAJES.- No son uno, ni dos, sino varios que aseguran que Totoy se peló a Canadá desde el día 18 de septiembre, tres días después de dejar la Secretaría de Finanzas y a pesar de que no terminó el proceso entrega-recepción y por lo que la nueva administración no les ha aceptado ni firmado un solo documento. Está en el alambre el relevo gubernamental, pues de manera oficial no se ha dado. Es de ese tamaño la responsabilidad de los que se fueron, y si aun así piensan que van ganando, chica les viene. Sobre el viaje del secretario de finanzas se dice que llegó al norteño país en conocida nave duranguense. Algunos creen que Don Arturo ya está instalado en aquellos rumbos, aunque otros piensan que de Canadá pudo volar sin problema hacia cualquier parte del mundo, a los mismos Estados Unidos, por decir algo, igual como hicieron varios otros de los sospechosistas, entre los que, por cierto, todavía están aquí varios y ya debieron llamarlos a soltar lo que saben o a decir cuánto alcanzaron, pero resulta que la pobre Luisa N., aquella muchacha que pasó de última hora a recoger el 1.6 millones de pesos que quizá olvidó alguien y se había quedado por ahí en un rincón, aunque por ese billete fue atrapada y luego obligada a soltar la sopa, de manera que es muy probable que haya empinado a más de cuatro. Por eso decimos que “se verán cosas mucho peores…”, porque hay temas muy puntuales sobre los que Luisa dio pelos y señales…..CALMA.- Alejandro Álvarez Manilla, quien iniciara en la pasada administración como director del deporte, es uno de los que más saben de los estilos de operar de doña Elvira, pues asegura que la muy ilustre dama llegó a tumbarle el sesenta por ciento del recurso programado para el deporte, con razón la promoción deportiva es una verdadera vergüenza en Durango. Álvarez Manilla afirma que por esa causa renunció al cargo, pues desde un principio le pareció una exageración de la gobernadora alterna, intentó protestar, y renunció varias veces al trabajo, pero el gobernador no le aceptaba la dimisión ofreciéndole mejorar las cosas, que hablaría con la esposa, pero nunca cambiaron las exigencias por lo que tuvo que irse antes de que explotara la bomba. Por cierto, Adrián Alanís Quiñones nunca pudo mejorar las relaciones con la señora Elvira, precisamente por su desbordada exigencia, y aunque pidió y obtuvo la promesa de que cambiarían las cosas, no cambiaron, empeoraron, por lo que se fue en la primera oportunidad, pero…del caso también sabe mucho el exsecretario de Gobierno…..RAZONES.- No faltaron los que se molestaron con nosotros por el comentario del desconchinfle que causó el desfile del viernes pasado sobre 20 de Noviembre, pero de la misma manera tuvimos un mayor respaldo de nuestros lectores, que es lo que nos anima. Eso sí, la autoridad debe disponerlo ya, no es posible que la única arteria más o menos fluida del primer cuadro de la ciudad sea copada para vaciladas y desfiles muy serios como el del aniversario de la UAD o como el del sábado de la X Zona Militar. Es que el desfile del viernes duró horas, y la contaminación vial llegó a los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Eso no es posible, Durango ya no es aquel ranchito que conocieron mis abuelos, ya es una ciudad con mucho movimiento social, unos con un propósito y otros con otro, pero la movilidad se detuvo por horas y eso no es posible. El derecho de unos a desfilar se detiene frente al derecho de los demás al libre tránsito, ¿estamos? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales, pues lideramos en todas.

