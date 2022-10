+ El botín pudo ser mayor a los 15 mil millones

Juan Pueblo

Lo expropiado en el pasado sexenio pudo ser mucho más que los quince mil millones de pesos que alguien estima. La robadera empezó inmediatamente que asumieron los exfuncionarios…..APROBADO.- O sea, para no errarle, fue el Primer Sexenio de Hidalgo en el que seis años les parecieron poco para llevarse hasta el papel higiénico. No digamos de las grandes cifras que en efectivo estuvieron transitando todo ese tiempo…..CINISMO.- Y pensar que los muy ilustres bandoleros no perdían la oportunidad de decirse honestos para seguir en la robadera. No imaginamos qué le dirán a sus familiares, a sus conocidos, a sus ayudantes, para justificar la escapada y sobre todo la incalculable riqueza. O cómo podrán verlos a la cara, especialmente a los más cercanos que les acompañan en la huida. Qué triste final de alguien que nunca tuvo y llegó a tener a manos llenas, que prefirió perder no nada más la tierra, sino el respeto de sus hijos, de sus hermanos, de sus tíos, de sus semejantes, y que a donde vayan, cuando los encuentre un duranguense nos imaginamos lo que habrán de gritarles. Qué lamentable…..ACCIÓN.- Aparte, decir que varios de los cercanos colaboradores de los más ilustres ladrones aquí siguen, han sido vistos en distintas partes de la ciudad. Por qué no se procede en su contra, o por qué no los traen a que suelten lo que saben como Luisa N., que embarró a medio mundo luego de que se le sorprendió cargando con el último millón y medio en efectivo del sexenio. Ya dijimos que según revelaciones del gobernador Esteban Villegas, mientras él tomaba posesión penetró hasta el Centro de Convenciones Bicentenario un camión del Servicio Panamericano y se llevó 4.5 millones de pesos en efectivo. Inicialmente se dijo que fueron 5 millones primero y dos horas más tarde. La gran perversidad de quienes nos desgobernaron, que prefirieron cargar con todo lo que pudieron antes que pagar a sus acreedores, y que no les importó la quiebra en que sumieron a muchos, varios de los que por reacción natural tuvieron que cerrar y liquidar al personal dejando en el desempleo a varios cientos o miles de jefes de familia. Eso no tiene perdón de Dios, no se vale la que le hicieron a Durango. Aparte, tras el aseguramiento de varias propiedades de Totoy y otros funcionarios, por qué no se llegó hasta Villas Campestre, puesto que sabido es de sobra que ahí viven, o vivían, otros importantes rateros que por igual tienen que incautarles lo poco o lo mucho que olvidaron aquí o que de plano no se pudieron llevar…..BILLETES.- Muchos preguntan que cuál es el problema de Alejandro Álvarez Manilla o por qué tanta tirria con la pasada administración, y él lo cuenta sin titubear, que le metió nada más y nada menos que 12 millones de pesos a la campaña y que ante la “inversión” surgió la promesa de ponerlo donde se pudiera reponer, solo que…nunca se lo permitió la señora Elvira…..PATADAS.- Bueno, hablemos de algo más agradable, como es el juego que esta tarde tendrá Alacranes de Durango frente al Celaya en el arranque de las finales en la liga de expansión. Los arácnidos se colaron a las finales pasando por encima y goleando 3-1 al Dorados de Sinaloa en su casa de Culiacán, uno de los grandes exponentes de esa categoría. Los Toros de Celaya fueron los líderes de la eliminatoria, mientras que los verdiblancos fueron el número 8, o sea, van el uno contra el ocho, y los nuestros buscarían alargar a 41 juegos el invicto en el estadio Francisco Zarco. Agradecemos los boletos que el club nos hizo llegar, pero recuerden que estamos indispuestos para andar en esos bailes, aunque los veremos desde nuestra sala de cine particular a través de Fox Sport. Vamos a Alacranes, por si alguien quiere hacerse de un “domingo” en miércoles, y si nos da una buena ventaja, pagamos dos por uno. ¿Quién dijo yo…?…..TOPETEO.- Mañana, empezará la guerra entre Toluca y Pachuca. Va la ida que pitará el duranguense Marco Antonio “Gato” Ortiz. Volvemos con la aburridora, los arbitrajes más cuestionados para Marco Antonio son los que ha pitado en Toluca. En esa misma cancha se lesionó una pierna, hace ocho días le dio una manita al América, y ni así le alcanzó a las gallinas, pero ojalá que no influya en el marcador y que al final nadie se acuerde de su trabajo, porque el silbante hace una buena labor cuando nadie se fija en él…..BRAVURA.- Layda Sansores ahora se lanza con todo contra Ricardo Monreal y le pide a Andrés Manuel López Obrador que se le apliquen las sanciones a que sea merecedor por haber hecho distintos pactos con el líder nacional del PRI Alejandro “Vandalito” Moreno según el último audio dado a conocer por la gobernadora de Campeche. La cosa es que en el supuesto “Vandalito” había convenido con el gobierno para que no se divulgaran más grabaciones el respaldo del PRI a la reforma electoral que mantiene como punto importante la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Ayer, sin embargo, estuvo Alejandro en un panel televisivo y en redes con Javier Lozano, Carlos Alazraki y Beatriz Pagés en donde el líder tricolor rectificó que los priistas no irán con esa engañifa. No habrá reforma electoral. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues somos líderes en todas.

