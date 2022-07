+ Antes “curaban” con agua a enfermos de cáncer

+ Ahora ni con agua, mejor esperan a que mueran

+ SEGALMEX, la puntilla para la 4T y Morena

+ Esteban la piensa para asumir el mando en Durango

+ La triste realidad del deporte amateur en Durango

“Durango en los últimos lugares de Juegos Nacionales CONADE…”. ¿Y qué querían..?

Juan Sin Miedo

Antes a los cancerosos se les “curaba” con agua destilada, especialmente en los últimos gobiernos priistas, pero ahora ni agua destilada les dan. Olvidemos los medicamentos que, de por sí, son carísimos…..AGONÍA.- Es impropio que la mayoría de los enfermos de cáncer están en franca agonía, sin ninguna esperanza de recuperarse, puesto que hasta la Secretaría de Salud reconoció ayer que no tiene el personal necesario, tampoco los medicamentos y ni agua destilada…..TRAGEDIA.- Y eso que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al inicio de su administración que “me quito el nombre” si los que padecen algún tipo de cáncer no reciben oportunamente sus medicamentos. A cuatro años de aquella singular promesa han muerto más de cinco mil niños y no menos adultos en toda la República y, los medicamentos, quién sabe dónde quedaron, porque en la apariencia sí se gastaron fabulosas cantidades de dinero en la adquisición de los distintos productos. Y lo que son las cosas, que en plena promoción de la honestidad valiente que tenemos en México, trasciende que el bodrio llamado Seguridad Alimentaria de México alcanzó tal grado de saqueo que, el gobierno morenista, no podrá ocultar de ninguna manera. Ya se sabe que sus directivos se han robado todo lo que estaba destinado a los pobres de México, y estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, por lo que recientemente fue destituido el expriista Ignacio Ovalle Fernández, a quien además se le ha descubierto pérdida de facturas, contratos fantasma a empresas inexistentes y desvío de alimentos a Venezuela, como si en México ya hubiésemos resuelto los problemas de pobreza…..CERROJO.- Y, ayer, el jefe de la nación sorprendió a propios y a extraños al anunciar que se pasa de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, advirtiendo que se reducirán de manera notable los viajes en avión y gastos innecesarios en alimentos de primera clase. Aunque, los analistas están esperando algún anuncio presidencial sobre la casa gris de Houston que ocupa su hijo José Ramón y que vale muchos millones de pesos, que es exclusiva para gente importante en las distintas tareas productivas, y el muchacho no hace nada, que se sepa vive como un verdadero junior, sin trabajar, pero gastando a manos llenas. Tampoco dijo nada el presidente respecto del gasto actual de su gobierno que anda entre los 250 y 300 millones de pesos por minuto. No lo mencionó quizá por no recordarlo, pero también para no cancelar obras prioritarias como el tren maya y la refinería de dos bocas, cuyos costos se han triplicado respecto de los estimados iniciales. Total que, aquello del no robar, no mentir y no traicionar, sin broma, ya se le olvidó a todo mundo. Los morenistas ya ni se acuerdan de esa faramalla, mucho menos van a respetarla. Sintetizada la cuarta transformación, o lo que los morenos llaman 4T, diríamos que es un verdadero desastre, sin pies ni cabeza, sin proyectos, sin nadie que les cuide las manos y con un gasto brutal que no resiste ninguna economía en el mundo…..ALARMA.- Mientras, el gobernador electo Esteban Villegas, está pensando seriamente asumir el mando estatal en virtud de las condiciones en que recibirá la estafeta. Un estado quebrado, endeudado con medio mundo y con cero posibilidades de pedir algún crédito. Ninguna institución crediticia le prestará un quinto a la entidad en virtud de la insolvencia en que se encuentra. Es en serio, hay quienes ya no felicitan a Villegas, lo compadecen por el tigre que tendrá que enfrentar a partir del 15 de septiembre. Y tan no es broma -decíamos- que Esteban estaría pensando agorilarse, esconderse o esfumarse ese día, porque a partir de entonces los reclamos serán para él, y los compromisos tendrá que enfrentarlos él. El otro día dijimos que el futuro de Durango quedará en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y no es broma. El futuro del país está en manos del jefe de la nación, y dependiendo de sus aciertos o sus errores, será como ayude a los gobernadores a salir adelante o a terminar de embroncarlos. Alguien medio en serio y medio en broma sugirió a Villegas Villarreal que el mismo 15 de septiembre por la noche presida la ceremonia del Grito y cierre todo con candado, con la promesa de regresar si algún día mejoran las condiciones de gobernanza, porque no tiene muchas opciones para escoger…..BALONAZOS.- Muchos basquetbolistas de Durango están en Saltillo participando en el Torneo “Juan Toscano”, que reúne a lo mejor del basquetbol mexicano infantil y juvenil. Y aunque parezca aburrido, hay que preguntar ¿qué les puso el Instituto Estatal del Deporte? Otra vez acertó: No les dio ni una botella de Gatorade a los muchachos. Los que andan allá andan por el respaldo de sus padres, porque si se esperan a la autoridad, ya se los llevó la tía de las muchachas. Obvio, no es casualidad que Durango haya terminado en los últimos lugares de los Juegos Nacionales CONADE 2022, pues si no tienen ni el apoyo del transporte, cómo carajos van a desplazarse a los puntos de competencia. El otro día saludamos en el camino a Monterrey a un jugador duranguense seleccionado nacional que regresaba de Dallas a donde acudió y obtuvo el primer lugar, pero…todavía le faltaban 20 horas de camino para llegar a Aguascalientes. Cómo carajos maltratar así a los mejores deportistas de México, o de Durango, para no irnos lejos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

