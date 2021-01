“Chicotito”

Muere el ex gobernador Angel Sergio Guerrero Mier

Sentimos mucho la muerte de nuestro amigo el Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier, ex gobernador de Durango, quien nos distinguiera con su amistad durante muchos años y que fuera determinante en nuestro nacimiento y desarrollo periodístico…..HISTORIA.- El periódico Contacto hoy nació el 30 de enero de 1998, justo el día que el Partido Revolucionario Institucional “destapó” a Guerrero Mier como su candidato a la gubernatura de Durango. Nuestro nacimiento como diario ocurrió en un momento crucial para la carrera del político, justo en los días que los demás medios hicieron un silencio inédito que pretendía boicotear la postulación. Luego, meses después, en función de nuestra presencia, se obligó a los demás a abrirse a favor de su candidatura, pero…no fue fácil. Quién sabe qué propósitos maquiavélicos pretendían los demás diarios, nunca le entendimos…..APROBADO.- El caso es que después, en revancha al sospechoso silencio de los otros diarios, Ángel Sergio nos distinguió con las exclusivas que en la apariencia serían para alguien más, no para nosotros, lo que fue determinante en nuestro nacimiento y sobre todo, en el crecimiento, puesto que pronto nos convertimos en el medio referente a las primicias políticas más importantes, las exclusivas que buscaba todo mundo y que sabía que encontraría en nuestro diario. Luego, en otro periódico se destapó la “gran investigación para saber quién es el verdadero dueño de Contacto hoy…”. La “gran investigación” llevó a la conclusión de que el verdadero dueño de Contaco hoy era nada más y nada menos que el Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier, algo que el tiempo ha dejado por demás claro. Por eso y por muchas exclusivas más que nos concedió a lo largo de su gobierno, incluso ya como ex gobernador siempre daba la nota al referirse a su partido y a sus dirigentes, agradecemos publicamente al bien recordado político duranguense que llevaremos siempre en nuestra memoria…..HISTORIA.- Es Ángel Sergio Guerrero Mier uno de los priistas más eficientes para el partido de los últimos 15 o 20 años. Llegó a convertirse en el “apagafuegos” de lujo del tricolor al operar como delegado del Comité Ejecutivo Nacional en 24 estados, donde por lo general llegó, tranquilizó las aguas, ordenó a todo mundo y al final, el PRI salió con banderas desplegadas. Las negociaciones que dirigió para detener las desbordadas pasiones de personas y grupos que amenazaban con destruirlo todo a su paso y no dudamos, las concesiones que debió entregar para ordenar a todo mundo. Todo eso, esos grandes secretos, se los llevó en su muerte el Lic. Guerrero Mier, quien hizo de todo y lo dio todo para que sus compañeros de partido ganaran en las distintas entidades que representó al nacional priista, y lo que son las cosas, que él personalmente encabezó las estrategias para que triunfaran sus compañeros, y al final, cuando resultó candidato en Durango, descuidó tanto su propia elección que un muchacho de reciente aparición en la política, Pepe Posada, estuvo a punto de alcanzarlo en las votaciones, tanto que hubo quienes pensaron que podía ganarle al mito llamado Guerrero Mier. Repetimos, un cuadro de súper lujo que llegó quizá tarde a la candidatura, que se confió y que al final ganó, pero de manera ajustada ante un político de reciente cuño. Su gobierno, sin duda, está en la historia como uno de los más ordenados de los últimos tiempos en materia de seguridad. Tal vez fue la última administración en la que reinaron la paz y la tranquilidad que se perdió en las administraciones siguientes y que, tal vez nunca se recupere por los muchos intereses creados a su alrededor…..REALIDAD.- La muerte del Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier se produce el mismo día que mueren otros duranguenses menos conocidos pero igualmente importantes por la misma pandemia que sigue causando estragos entre los seres humanos sin distingo de clase social, política o económica. La triste realidad es que el coronavirus, a la vez de la aparición de las distintas vacunas, pareciera fortalecer su letalidad en todo el mundo, excepto en los países donde los gobiernos han reaccionado de forma enérgica y oportuna y los gobernados han atendido una a una las indicaciones de las autoridades. Acá, en México nos encaminamos hacia los 150 mil muertos, aunque los pronósticos son de 230 mil para la próxima primavera, de manera que a pesar o encima de la vacuna, todavía morirá mucha gente, peligro en el que también estamos nosotros, por los desaciertos y equivocaciones de nuestras autoridades, que a la fecha siguen vacilando sobre la necesidad de usar correctamente el cubrebocas, y que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha repetido hasta el cansancio que la única forma segura de encarar al Covid es quedándonos en casa o usando el cubrebocas de manera permanente y aplicando demás medias precautorias, pero acá, nuestras autoridades federales siguen jugueteando sobre el trapito, el lavado de manos y el uso de otros inhibidores…..TÓMALA.- El Partido Demócrata de los Estados Unidos formalizó hoy el pedido al vicepresidente Mike Pence para que inicie el “impeachment” para destituir a Donald Trump por haber azuzado a sus seguidores a reventar la sesión del miércoles pasado donde sería declarado Presidente Electo de los Estados Unidos el demócrata Joe Biden, en cuyo incidente murieron cinco personas y otra más (policía) falleció en el hospital, donde varios otros siguen luchando por su vida. O sea, es real la posibiliad de la destitución. Veremos cuánto avanza hoy el trámite para echar a Trump. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

