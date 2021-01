“Chicotito”

Hugo Rosales Badillo le mete ruido a la elección

Las coaliciones son ilegales y con documentos falsos

Está descuadrado el proyecto de vacunación en México

Esteban pide vacuna para médicos y sus familiares

Joe Biden asume mañana el mando en USA

“Yo gané la elección, me robaron la presidencia de los Estados Unidos…”

Donald Trump

Hugo Rosales Badillo le pone un nuevo ingrediente al proceso electoral del 6 de junio, al inconformarse por las coaliciones debido a lo injusto con candidatos de un solo partido, que sería su caso…..TEMORES.- No es temor a la fuerza de las dos principales coaliciones, preguntaron ayer reporteros al supuesto candidato de Redes Sociales Progresistas y sin ambages respondió que no, que en las cosas electorales no hay temores, sino legalidades, y aunque las alianzas parecen ajustadas a la ley, son injustas con aspirantes en solitario…..ÉPALE.- La inconformidad de Rosales Badillo, quien pretende el cuarto distrito federal local, se ha interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que anticipa un nuevo frente en el que estarán inmersos los grandulones que ya se ven repartiéndose el botín…..REGLAS.- No les adelanto nada, solamente decirles que Hugo tiene en su haber una serie de victorias electorales en las que el TRIFE le ha dado la razón más de una vez, de modo que…si ya tenían planes avanzados en materia de coaliciones, ahora habrá que esperar el resultado a la tarea que Rosales Badillo se ha echado a cuestas. Sobra decir que el aspirante de RSP sabe de lo que habla, conoce la materia al dedillo, de modo que yo no me confiaría tanto, sino más bien empezaría a trabajar en un plan “B” al que tuviesen que acudir si es que el TRIFE aprueba su dicho. Además, decía ayer, se han encontrado una serie de inconsistencias jurídicas, como firmas falsas y otros procedimientos irregulares que nos advierten que algo importante va a pasar. “En materia electoral no hay temores, hay legalidades a las que tenemos que ajustarnos…”, dice, con lo que refrenda su intención de ir a la candidatura pero con todo, no con medias tintas o proyectos insuficientes. Se los dije, que no lo perdieran de vista, que le siguieran la huella pero muy de cerca, porque nos puede dar la sorpresa…..CAOS.- El proyecto de aplicación de la vacuna contra el coronavirus está haciendo aguas. Pfizer advirtió ya que suspende los envíos, por los que apenas se habrá llegado a proteger a una parte del personal de salud. Ni siquiera se está privilegiando al personal que está en la primera línea de combate, cuando ya el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se vacune primero que otros sectores prioritarios a sus “Servidores de la Nación”, de modo que la intención de proteger primero a médicos y enfermeras se quedará a medias. Que llegará otro inmunizante como el Sputnik V y otros más efectivos ya en el mercado, pues sí, pero quién sabe cuándo, por lo pronto el programa inicial que se tenía para proteger primero al personal sanitario quedará a deber. Muchos médicos que siguen expuestos en la atención a la gente así seguirán, pues primero se vacunó a los “siervos de la nación”, que para AMLO son más importantes que los médicos, enfermeras, químicos, etc., situación por la que, junto con el desvío de vacunas para miembros de Morena, renunció el sábado pasado la encargada del programa, Miriam Esther Veras Godoy, quien en el papel se fue por cuestiones personales, pero…en el fondo la realidad es el desconchinfle que ha hecho del proyecto de vacunación alguien del partido del señor presidente…..ÓRALE.- Hoy, Esteban Villegas va más allá. Sugiere que no nada más se vacune a todos los médicos no solo de la primera línea de batalla, sino a todos los de los hospitales públicos y privados y que, al tiempo, se proteja también a sus familias que los médicos quieren mucho. O sea, una extraordinaria idea, solo que…de dónde sacarán tanta vacuna. Simple y sencillamente no hay, puesto que los 50 millones de militantes de Morena habrán de acapararla en su totalidad y los demás, viejos o jóvenes, tendrán que esperar, o resignarse a morir, puesto que el biológico simple y sencillamente no existe. No hay. Lo que sí hay es el peligro de contagio y no se diga de muerte, toda vez que muchos expertos insisten en que de aquí a la primavera habrán de morir todavía otros cien mil mexicanos, cuando los pronósticos eran de 6 mil fallecimientos, u 8 mil en un caso extremo, y de 60 mil en un estado catastrófico que ni en sueños llegaría a México. Ya estamos cerca de los 150 mil muertos y nada parece interponerse entre las sumas y récords diarios…..LÓGICA.- Mucho de los cuantiosos fallecimientos en México es consecuencia a lo desordenado del pueblo, a su afán de negarse a lo que le sugiere la autoridad, ni cómo negarlo, pues cada quien hace lo que le viene en gana. Volvemos a comparar a nuestro país con otro país, con Japón, que tiene una población idéntica a la de México, 136 millones de habitantes, registra un total de 4,366 muertos. Nada que ver con los números de nuestro país, pues mientras acá tenemos cerca de 2 millones de infectados, en Japón no han pasado de 336 mil, de los que se han recuperado 253 mil, mayoritariamente de vecinos de la ciudad de Tokio. Sobra decir que algo no se hizo bien en nuestro país, pero lo peor, que parece que el virus asentado en nuestra patria se ha quedado para siempre y que se llevará todavía a muchos miles más de personas y que no termina de aparecer ni vacuna ni remedio alguno que venga a componer un poco la tétrica situación……APROBADO.- No hay plazo que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla. Joe Biden asume mañana a mediodía la presidencia de los Estados Unidos durante ceremonia pasada por exageradas medidas de seguridad por temores a las locuras de Donald Trump, que ya tendrá mucho tiempo para jugar golf. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

