“Chicotito”

Extravían millones que eran para los bomberos

Aquí los tenemos, los estamos juntando: Aguas

Es el dinero que pagamos en recibos de agua

Mientras, los “tragahumo” siguen dando lástimas

Nos hemos relajado ante el covid: Aispuro

“Ni se lo han robado ni se ha extraviado, aquí tenemos el dinero, pero no podemos entregárselo…”

Rodolfo Corrujedo

Aseguran los bomberos que hace cinco años, de menos, no reciben un quinto de los muchos millones que ponemos usted y yo al momento de pagar el recibo del agua. No creemos que alguien se lo esté robando, pero…qué podemos pensar…..ORDEN.- Trascendió el fin de semana que los bomberos siguen pasando por la calle de la amargura, pues ninguna autoridad termina dándoles el respaldo que requieren para poder servir mejor a la población, a pesar de que la ciudadanía aporta y bien para esa causa…..HISTORIA.- El problema se agravó desde el año pasado cuando Protección Civil debió regresar los vehículos decomisados por el Gobierno Federal que usaba en comodato. El comandante Gustavo Paredes trató de buscar formas de recuperar los vehículos que le faltan a la corporación y encontró que la Dirección de Protección Civil debió recibir a través de su Patronato varios millones de pesos en los últimos 5 años, con los que bien se pudo comprar las unidades faltantes, pero…en caja no hay nada. Los dineros, sin embargo, sí se han recibido de la población al momento de pagar sus consumos de agua. El titular de Aguas del Municipio, Rodolfo Corrujedo, reconoce la existencia de ese dinero pero que, pues, este, no se le puede entregar a Protección Civil, que en un momento dado podrá transferirlo a la Tesorería municipal, donde seguramente inventarán otro período de jineteo para que los bomberos sigan en el desprecio…..TÓMALA.- El comandante Paredes se dirigió al alcalde Jorge Salum para saber qué ha pasado con esos recursos, de los que los bomberos debieron recibir su parte, pero que el jefe de la comuna está igual que nosotros. Tampoco sabe nada, y por el poco interés que mostró en el tema no le interesa saber lo más mínimo. Es posible que Aguas del Municipio lo esté juntando, pero…lo ha hecho de tal forma silenciosa que se presta a la sospecha…..TIZNADERAS.- Sí son fregaderas que, a pesar de que los bomberos son la entidad más necesitada del municipio, todavía Aguas le esté jugando esa mala pasada. La “aportación forzadamente voluntaria” se paga porque se paga, no escapa nadie a esa aportación, entonces no tiene más que entregarlo a los bomberos, por medio del Patronato o de la forma que sea, pero que se entregue, que mucha falta le está haciendo al cuerpo de rescatistas…..S.O.S…- Advierte el gobernador José Aispuro que ante el relajamiento generalizado de las medidas de precaución anticovid, se revisará de nuevo la actividad de las distintas ramas productivas para precisar cuáles deben seguir cerradas todavía por tiempo indefinido. Las consecuencias de la pandemia de ninguna manera han amainado, por el contrario, se mantienen al alza precisamente por el relajamiento o la irresponsabilidad de muchos, que más bien es eso como se debe decir. Muchos irresponsables están actuando como si ya hubiésemos superado la amenaza y en su indiferencia se exponen al contagio o extienden los contagios. La sociedad está creyendo, equivocadamente, que con la llegada de unas cuantas vacunas ya superamos el problema. Mucha gente está pagando con su vida por la irresponsabilidad propia y la de los demás. No debía morir nadie, dice Aispuro, puesto que se ha pedido mucho a la sociedad que se cuide, que se aísle, que evite salir de casa si no tiene cuestión más importante qué hacer, pero pocos lo entienden, pocos lo hacen y los estragos ahí están. Por eso, Durango estaría más cerca de regresar al semáforo rojo epidemiológico que de bajar al amarillo. No estamos haciendo lo que nos corresponde y las consecuencias no se hacen esperar, por desgracia. Todo los días nos enteramos de la muerte de familiares, amigos, conocidos y mucha gente destacada en distintas disciplinas, y no podemos hacer más para evitarlo. Nadie hace caso a nuestras recomendaciones…..CHOCANTES.- Algo pasa a los conductores de vehículos de la Guardia Nacional. Están participando con mucha frecuencia en accidentes viales lo mismo en carretera que en la ciudad. No tenemos idea de cómo seleccionaron a los manejadores de los camiones, pero…algo nos hace temer que quienes van al volante no saben conducir. No tienen la experiencia para el control de vehículos, son muy descuidados o de plano tienen muy mala suerte en sus viajes, pero ojalá que no tengamos que reseñar ningún otro percance, ya les ha ido como en feria en ese terreno…..APLAUSOS.- Un grupo de gente desesperada tomó esta mañana la sede de la Secretaría de Bienestar, exigiendo se le cambie el nombre por Secretaría del Malestar, pues no cumple con sus promesas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

