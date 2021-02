“Chicotito”

No es el apagón lo que preocupa, las secuelas

La industria más grande de México sin energía

Falta de gas texano atora generadores mexicanos

Sabían que venía el “apagón”, ¡prepárense..!

Temen que lo que viene sea mucho peor

“México apenas empieza a levantarse, y con este tipo de ayudas…”

Juan Pueblo

No hay problema por el “apagón” que dejó en tinieblas ayer a casi 8 millones de mexicanos, las consecuencias son las que preocupan, México no está para darse un lujo más como ese de quedarse sin electricidad medio país…..AVISO.- Además, tiene que tomarse como un aviso de lo que puede venir y que puede ser peor. Explican tanto la Comisión Federal de Electricidad como el Centro Nacional de Control de Energía que todo se debió al desabasto de gas por parte de empresas texanas…..CORRECTO.- Hasta ahí todo bien, pero…si así fuera, como parece que fue, entonces quiere decir que nuestra economía está colgada de alfileres texanos y expuesta a que venga otra nevada y nos parta la torre a todos. En mil años no pudieron idear un plan “B”, o cómo estar dependiendo de las paupérrimas circunstancias de almacenamiento. Es que, dice el CENACE, la capacidad de almacenamiento de gas en México es para unos días, pero…no hay tal, la emergencia se vio ayer, que no había gas para que las turbinas siguieran generando energía. Hubo un poquito gas, pero para unas horas, o minutos, nada más. Se acabó desde antes que llegara el mal tiempo. No sabemos mucho de almacenamiento de gas, desde luego, pero suponemos que los que están en esas dependencias sí deben saber, o si están como nosotros ya estuvo que nos cargó la tía de las muchachas. La industria en México es su principal generadora de economía y no puede estar dependiendo de inexpertos. Alguien debió hacer algo para evitar lo que pasó ayer y que alcanzó a Durango, pero que puede volver a repetirse y, de ocurrir, pudiese ser peor, según los expertos…..TRISTEZA.- Un año después, esta mañana, regresamos al café en El Rincón de Analco para encontrarnos que todo cambió. La mayor parte del personal fue despedido, queda una mínima parte para atender a la clientela, lo que nos habla de una depresión económica por sí sola lamentable. Comentar que en el rincón del restaurante del mismo nombre hace años una enredadera “se coló” por una fisura leve en el muro. Penetró hasta el interior y por años fue extendiéndose entre las instalaciones. Hoy, que volví a verla, me llevé la sorpresa de la mañana. Está seca, quizá pronto tengan que retirar sus restos, pero hasta allá llegan las consecuencias de la infeliz pandemia, que lo más posible es que nadie le haya echado una gota de agua a esa plantita que, para nosotros, siempre fue muestra de que especialmente entre la naturaleza se dan los imposibles, pero ahora, con sus debidas limitantes. Aprovecho la oportunidad para pedirle a los tres o cuatro que nos leen que se reactiven, que hagan algo por ayudar a los demás, que vayamos poniendo nuestro granito de arena para que empiece a levantarse la economía. Cada quién, desde su espacio, chico o grande, pobre o rico, pongamos algo para que ocurra…..ÉPALE.- Ayer durante la rueda de prensa del gobernador José Aispuro para detallar lo avanzado en el arranque de la vacunación, trascendió la preocupación del personal médico que fue vacunado con primera dosis y no ve para cuándo la segunda. El doctor Sergio González Romero respondió a la pregunta y en vez de explicar la situación pidió a quienes preguntaban que no se preocupen. Cómo que no se preocupen, si ya se pasaron las tres semanas que tenían para aplicarse el complemento. Pero en fin, seguimos viviendo en una situación inédita que advirtió ayer grandes problemas de organización propios de la naturaleza del tema, pero…algo nos dice que es necesario ir siempre adelante. Adelantarnos a las dificultades y, pues no fue el caso. Hubo muchos problemas ayer que, ojalá, por el bien de todos, pronto se superen y permitan avanzar con la prontitud que se requiere la aplicación del inmunizante…..CALMA.- Transmitíamos en directo el terrible accidente de esta mañana sobre la carretera a Parral cuando apareció un hombre, al parecer encargado del “bacheo” de ese tramo del camino y sin más empezó a gritonear al reportero que se retirara, que no estuviera tomando material morboso. No tenemos idea de quién se trate y quién le encargó espantar periodistas, pero al muy ilustre personaje le valió que lo estuvieran viendo miles de personas cuando de la nada empezó a malmodear al enviado de Contacto hoy. Repetimos, no tenemos el gusto, pero esa persona debe saber que somos los más respetuosos a la hora de transmitir un evento de esta naturaleza. Siempre estamos a la distancia para evitar llevar escenas o incidentes no aconsejables. No necesitamos que este hombre venga a decirnos qué debemos hacer, lo hemos hecho por muchos años y seguiremos haciéndolo, lo saben nuestros seguidores. Pero qué afán de molestar a la borrega y querer adjudicarse una importancia que no tienen. Uno de los prietitos con que tenemos que toparnos casi siempre en la cobertura de este tipo de episodios, pero…ahí la llevamos, son gajes del oficio que para esta tarde ya se nos olvidaron…..ORDEN.- A ver, no nos confundamos. La situación económica es una, la de la pandemia real y constante, otra. La situación sigue siendo de riesgo para todos, pero hay que protegernos. Tenemos que seguir observando las medidas de protección que un año de calamidades nos ha enseñado, por nuestro bien y por el de los nuestros…..APROBADO.- Luis Carlos Villarreal, joven profesionista que ha llegado hasta el grupo asesor de los diputados federales morenistas en un corto tiempo, que fue colaborador de Contacto hoy incluso, está inscrito para una diputación plurinominal local. Tiene posibilidades, pero esperemos que se las respeten, pues sucede en las mejores familias. Villarreal, por cierto, es hijo del desaparecido y bien recordado Dr. Antonio Villarreal, uno de los principales activistas del movimiento de 1966, así como de María Elena Gil Arizpe, que por años estuvo también ligada a medios de comunicación, a quien enviamos un afectuoso saludo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

