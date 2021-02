“Chicotito”

Nevada nos regresó hasta mediados del siglo pasado

Velas volvieron como en sus mejores tiempos

O sea, entonces, antes no nevaba en los Estados Unidos

Bartlet es especialista en transas, no en electricidad

Morena se emperra en poner a Félix Salgado

“Aquellas románticas escenas de las velas y las lámparas regresan con todo a México en pleno siglo 21…”

Juan Pueblo

Eso de las velas y las lámparas para aluzarse uno por la noche lo recuerdo como si fuera hoy, fue cosa de las décadas de los cincuentas, sesentas y ochentas del siglo pasado. Han de disculpar mi ignorancia, pero ya no supimos si México avanzó o retrocedió…..ALTO.- Se dice que las intensas nevadas y la onda gélida que golpea al sur de los Estados Unidos y norte de México congelaron los gasoductos por donde nos mandan el gas natural para las generadoras de electricidad. Las máquinas se pararon y no hay energía…..ÉPALE.- O sea, ¿qué antes no hubo nevadas? Nunca hubo nevadas tan intensas como las que están pasando en la Unión Americana o qué carajos pasó en los últimos cincuenta años en la industria eléctrica nacional que una sola nevada paralizó a México…..RETRASO.- Hayga sido como hayga sido, dijo Felipillo, lo cierto es que justo en la 4T se está dando lo que no sucedió desde hace 50 años, la interrupción programada del fluido eléctrico por falta de gas. Ayer, según recuentos de la Comisión Federal de Electricidad, nada más tuvieron el servicio íntegro los estados de Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora, pero…muy posiblemente porque esas entidades consumen electricidad gringa. El resto de la República tuvo que ser pasado por el “apagón” más cuantioso de que se tenga memoria…..PÉRDIDAS.- Y lo decíamos ayer, México no está para darse esos lujos luego de un año perdido en la industria o la economía nacional. Los daños por la falta de electricidad están pasando factura. Nada más en los dos primeros días de “apagón” estiman en 18 mil millones de pesos la afectación…..TEMORES.- Temen muchos mexicanos que todo sea consecuencia a la clase de “amigos” que puso Andrés Manuel López Obrador a atender temas tan especializados como la electricidad. Es el caso de Manuel Bartlet, un político-político más conocido en el país por sus transas en materia electoral que por su dominio de la electricidad. La energía eléctrica es un tema serio, es un renglón de la productividad que tiene que ser dirigido por alguien que conozca la materia y no por un político o un experto en trácalas…..PREVISIÓN.- Las distintas instancias que manejan la electricidad en México debieron estar pendientes para evitar lo que está haciendo estragos en la industria nacional, especialmente la de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la más importante del país. Salir ahora con que no tienen almacenado un kilo de gas es una verdadera jalada propia de gobiernos inservibles, no previsores, que toman todo a la ligera y que todavía puede ocasionar consecuencias más graves. Es que, para no darle muchas vueltas, debieron tener gas almacenado para cualquier emergencia, y ni por aquí les pasa esa idea. Pareciera que los ignorantes somos nosotros, que no entendemos de cosa tan sencilla y que debemos tragarnos la ausencia de gas y las consecuencias catastróficas para la industria nacional…..PADRÓN.- Lo que se temía se está confirmando. La vacunación contra el coronavirus a los adultos mayores está dejando mucho a pensar con la toma de fotografías y más detalles de los vacunados. No pocos coinciden en que se trata de un padrón alterno que está armando la 4T para, llegado el momento, empezar a llamarlos a votar, no obstante que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido en repetidas ocasiones que no se politice la vacuna, pero en su llamado, nadie más que él para politizarla. Lo de los siervos o servidores de la nación, que no son ni una ni otra cosa, hay que ponerles marcación personal para saber cuál es el fondo de sus tareas tan sospechosistas…..ZOZOBRA.- Los médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate al covid están que no los calienta ni el sol, pues hace varios días debieron recibir la segunda dosis de la vacuna y, hasta lo que se sabe, no se tiene la menor idea de si algún día la recibirán. Temen que se pierda el esquema, pues ya hace tres semanas que recibieron la primera dosis y el biológico no existe para la cobertura debida. A ver si el doctor Sergio González Romero no vuelve a pedirles que no se preocupen, porque sí que están preocupados…..SORPRESA.- La postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero por Morena parece inevitable a pesar de las marchas, plantones, protestas y demás de un sinfín de mujeres ultrajadas por el “machedonio” de marras. Lo mejor que le puede suceder a la oposición. Tendrá un día de campo si escoge un buen gallo para aquella entidad, pues el capricho de AMLO o de Mario Delgado parece será llevado hasta sus últimas consecuencias. Estará buena la pelea en aquella costeña entidad…..SORDOS.- Esto de la política de veras que es un show para sordomudos o para sordomudos y ciegos. La semana pasada el líder indígena Perfecto Siriano denunció a Luis Enrique Benítez por su política discriminatoria y separatista, el presidente tricolor ni los vio ni los oyó. Hoy, aparecen declaraciones suyas en las que asegura que el PRI trabaja al lado de la gente. ¿Entonces quiere decir que estamos tontos, que no tenemos idea de lo que pasa o que nos quieren ver la cara de cruzazulinos? Es todo esta tarde, no vemos mañana aquí mismo si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos. No se lo digan a nadie, pues no se trata de hacer escándalo, pero hoy, sí, hoy, amanecimos como súper líderes del torneo en todos los departamentos. ¡Han de disculpar..!

