“Chicotito”

Una cosa es el gas industrial y otro el de las estufas

La escasez es de gas industrial no del doméstico

Los “borregos” de ayer que sugerían correr a llenar

“Apagones” también caen como anillo al dedo al gobierno

O sea que, ¿vacunaron primero las zonas de menos riesgo?

“Ahora resulta, le cayó con los “apagones” otro “anillo al dedo” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador…”

Juan Derecho

No se confundan, ni dejen que los confundan. El problema del gas es del gas natural, del gas que se utiliza en las grandes industrias, no en las estufas o en los boilers. Gas LP sí existe como para estar tranquilos unos días…..DESORDEN.- Trascendió ayer en redes sociales una serie de datos “fake” o simples voladas en las que se sugería correr a llenar sus tanques de gas, porque también empezará a sentirse la escasez…..MENTIRA.- No hay tal, hay gas LP, que es el de las estufas, y con ese no se tiene problema por el momento. No es ningún consuelo, desde luego, porque si no hay para la industria, irán acumulándose los riesgos de más apagones y puede llegar a paralizar la industria en términos generales, especialmente la que utiliza gas para sus máquinas y, lo que pase, como pase, nos pega. O sea que, aunque no nos afecta directamente la ausencia de gas natural, a la larga sí nos está fregando a todos, pero sería diferente que tampoco hubiese gas para las estufas…..ESTRATEGIA.- Todo, dicen hoy editorialistas del Grupo Reforma, por no haber visualizado los riesgos y haberlos evitado con una serie de concesiones que no hizo el gobierno, que se guardó posiblemente para “ahorrar” el dinero que dilapidaron los neoliberales. México se halla ante una encrucijada histórica en la que puede quedarse en ceros la industria nacional. Ya han parado las grandes empresas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Puebla, Jalisco y otros, pero la paralización puede llegar a su totalidad de persistir la ausencia de gas natural, cuyos vendedores texanos anunciaron ayer que pase lo que pase acá no exportarán gas en el corto plazo. No nos enviarán gas pronto, de modo que las consecuencias todavía pueden ser mucho más lamentables…..APLAUSOS.- No le entendimos al optimismo de Manuel Bartlet, director de la CFE, que ayer declaró que las consecuencias por la falta de gas pudieron ser catastróficas y, al final, gracias a la anticipación de la 4T, al final el gobierno es el gran vencedor. O sea que, igual que los priistas cuando metían las patas, siempre le hallaban el lado bueno a la tragedia. Los que saben resumen el problema por la falta de previsión de los responsables del manejo de la energía, que no almacenaron gas para este tipo de emergencias. Creen que alguien debió hacer un guardadito para si llegara a darse una poco probable (así dicen los cuatroterianos) escasez de gas natural. Si hubiesen previsto y resuelto ese pequeño detalle, México no estaría padeciendo las calamidades que tiene en este momento cuando ya se han perdido enormes cantidades de dinero por el parón en la industria. El gobierno, dicen los que saben, debió hacer concesiones varias precisamente para que alguien tuviera gas almacenado, no se hicieron, no hay gas ni posibilidad pronta de resolver el sorpresivo y asfixiante problema…..RESPIRO.- Sobre la vacunación contra el coronavirus, pero sobre todo respecto a la segunda dosis no aplicada, dos científicos canadienses piensan como el doctor Sergio González Romero, que no debemos preocuparnos, que aplicada la primera parte no precisamente se pierde su efecto si se retrasa la segunda, que lo importante de la inmunización es la primera y, pues…no tenemos elementos para rebatirlo, pero ojalá que así sea, que no tengamos de qué preocuparnos y esperar que la segunda parte sea igualmente efectiva. Eso esperamos, a ver si el biológico no nos hace una mala pasada, porque entonces sí que se acabaría el cuadro…..RECORD.- Durango, como para no olvidar nuestros orígenes, nuestra historia, rebasó ya los dos mil muertos, de casi tres millones de fallecidos en el mundo. Sí, existen algunos números que hablan de la posibilidad de alguna disminución en los contagios y muertos, pero son cifras muy pero muy “invisibles” que no terminan de quitarnos esa terrible amenaza de encima. Vamos, parece que ni la vacuna está incidiendo en los porcentajes fatales. Se mantiene la emergencia, no hay datos que nos digan lo contrario…..ALTO.- El Municipio advierte a los antreros que el semáforo epidemiológico mantiene la prohibición de su funcionamiento, que no hay posibilidad de que reanuden pronto su emborrachadora actividad, pero…como AMLO, nosotros tenemos otros datos. Sabemos al menos de uno, o de un chorro que están operando como si estuviésemos en tiempo normal. Es más, si tantito me apuran, no han cerrado nunca, qué cierre ni qué ocho cuartos…..CHAFERIA.- Ni cómo ayudarles, pero se les vino el mundo encima a los grandes científicos y estrategas del gobierno que decidieron ampliar la vacunación entre los adultos de los municipios más pobres con no sabemos qué propósitos, si en municipios pobres no hay contagios, para qué quieren la vacuna o para qué la querían. Era obligado inmunizar en las zonas con más alto riesgo de contagio, no al revés, pero…como la Chimoltrufia, no se arrancó la aplicación en las grandes urbes por una simple y sencilla razón: No hay vacuna. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp