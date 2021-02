“Chicotito”

Ofrece AMLO acuerdo nacional por la democracia

Pide no intervenir y que no intervengan en elección

Aispuro le agarra la palabra, pero… faltan acciones

Pide entre todos cerrar la puerta al dinero sucio

Tendrían que considerar, primero, al INE, comentan

“Propongo un acuerdo nacional para no intervenir y que no intervengan en la elección de junio próximo y cerrar las puertas al dinero sucio…”

Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un acuerdo nacional para que ni él ni los gobernadores intervengan en el próximo proceso electoral y, entre todos, desterrar la posibilidad que se utilice dinero cochino…..APROBADO.- Ojalá sea auténtica la propuesta presidencial, que en realidad se proponga no meter la mano y no dejar que otros la metan, que mucha falta le hace a la democracia, que urge para seguir avanzando en la búsqueda de las demás libertades…..CAUTELA.- Es bueno confiar, dicen los que dicen, pero es mejor desconfiar para no llevarnos una sorpresa. O sea, creemos en la autenticidad de la propuesta presidencial, pero tenemos que anteponer cualquier duda para evitar inesperados…..ORDEN.- La propuesta de hoy desde luego que choca con la advertencia ayer del propio jefe de la nación que aseguró se gastarán más de 200 mil millones de pesos en los próximos días por cuestiones de la “veda electoral”. Esto es, que se repartirán desde antes de las elecciones, la mejor forma de comprar voluntades por adelantado. Los más puros y lamentables estilos del prianismo de todos los tiempos. Es decir, polvos de aquellos lodos que nos obligan a creer, pero a desconfiar de la autenticidad de los propósitos…..APLAUSOS.- En otras palabras, nos gustaría ver aterrizadas las intenciones presidenciales, que los mexicanos por primera vez en mucho tiempo puedan salir a votar con libertad, que puedan elegir a los mejores o escoger entre las propuestas, vengan del partido que vengan. Así con el paso de los días, de las semanas o los meses, tendremos representantes populares o gobernantes realmente electos por el voto de los ciudadanos, y no por decisiones cupulares sospechosas, como el caso de Félix Salgado, que sigue como precandidato nada más porque lo quiere el señor presidente, y no porque tenga méritos para gobernar una entidad como Guerrero…..ÉPALE.- Platicamos ayer que Reforma publicó el bloqueo de la secretaria Irma Eréndira Sandoval a investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y no permitió que los auditores entraran siguiera a la Secretaría de la Función Pública a confirmar sospechas. Anoche, luego de la intervención del presidente López Obrador que aseguró con todas sus letras la equivocación de la ASF, de pronto David Colmenares, auditor de Hacienda, salió a reconocer su error en los datos dados a conocer. O sea, a qué estamos jugando. Colmenares es un hombre serio, eficiente, conocedor, que lo menos que pudo hacer antes de dar a conocer los excesos de Irma Eréndira ha de haberlo valorado y, sobre todo, asegurarse de que estaba en lo cierto como para meter reversa y exponerse al ridículo nada más para seguir navegando de muertito…..ADELANTE.- El pacto del presidente López Obrador parece sincero, auténtico, creíble. Ojalá que así resulte por la salud de nuestra democracia y por la autenticidad de nuestro sistema. Ojalá que los gobernadores lo interpreten tal cual y aporten su parte a conseguir un proceso electoral confiable que tanta falta nos hace…..TÓMALA.- Faltaría a la propuesta presidencial que se considere al árbitro de la contienda, el Instituto Nacional Electoral. Sería esa la instancia necesaria para aterrizar cualquier buen propósito como se considera al acuerdo nacional. Ni presidente ni gobernadores pudiesen brincarse precisamente al INE, porque acordar por debajo de la mesa con ellos o con quien sea resultaría por de más lamentable, y peor si la intención es brincar la verdadera autoridad que representa. Esta tarde, el gobernador José Aispuro se dio por aludido, aceptó la propuesta presidencial y se dijo abierto a cualquier aportación para perfeccionar nuestro sistema democrático para dejar que sean los ciudadanos los que elijan, que escojan a los mejores entre las propuestas partidistas. O sea, no es mala la propuesta de AMLO, nada más hay que ver cómo acomodarla a los asegunes, puesto que… esto de la democracia todavía trae mucha cola colgando que no nos gustaría ver de nuevo en una elección. Compra de votos, compra de representantes de partido, compra de funcionarios de casilla. Disimulo a la hora del conteo y sumas aberrantes. Le falta mucho a nuestro sistema democrático como para alcanzar la plena credibilidad. Todavía hay que hacer mucho para lograr la perfección en los propósitos y debemos hacerlo entre todos, que lo encabecen nuestros gobernantes pero que participemos todos, unos con más, otros con menos, pero que las ideas salgan de todos…..TRÁCALAS.- La democracia en México es una de las más corruptas en el mundo. Es un catálogo grande de porquerías, por decirlo de alguna forma, que data de la colonia, o poquito más allá. Tenemos que hacer mucho para componer las cosas y, aunque otras veces halló la oposición del mismo gobierno, esta vez parece sincera. Ojalá así sea y que, entre todos, empezando por el presidente, los gobernadores y los ciudadanos, o viceversa, algún día nuestra democracia sea orgullo frente al mundo. Así sea…

