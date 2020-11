“Chicotito”

Incertidumbre en la elección de Estados Unidos

Biden puntea en conteos pero aún no asegura nada

Donald Trump habla desde ayer de intentos de fraude

Dueños de gimnasios protestan y piden auxilio

Muchos quebraron desde marzo pasado, dicen

“La sorpresa es que Donald Trump está en la pelea por la victoria a pesar del rechazo en las urnas…”

Juan Camaney

Una de dos, o funcionaron los sistemas cibernéticos a favor de Donald Trump, o funcionaron a medias, porque hasta este mediodía no le han asegurado el triunfo en la elección presidencial de los Estados Unidos, aunque lo mantienen en la pelea. Joe Biden sigue arriba en el conteo, mientras Donald sigue hablando de fraude…..PUNTILLA.- Lo correcto sería que junto con el regreso al semáforo rojo la autoridad ofreciera alguna opción para ayudar a todos los que vuelven a perder con sus negocios. Muchos ya estaban quebrados desde la primavera…..BRINCOS.- Tienen razón los dueños de gimnasios, como también la tienen los propietarios de negocios no esenciales. Ya perdieron casi todo desde el cierre anterior y no hay quién les ofrezca algo para que sostengan su fuente de empleo…..MONTÓN.- Esta mañana los propietarios de los gimnasios se apersonaron violentamente a protestar en la unidad administrativa del Municipio, puesto que muchos de ellos ya estaban quebrados y volvieron a abrir sin ningún incentivo oficial, como para volver a cerrar…..INJUSTOS.- Recordaron los protestantes que en México el trato a la pequeña, grande y mediana empresa es absolutamente injusto, porque mientras Estados Unidos ha gastado casi 15 billones de dólares en rescatar a los inversionistas quebrados, España ha invertido enormes cantidades de dinero para impulsar a los distintos negocios que hacen fuentes de trabajo, y sobre todo, para que no despidan a sus trabajadores, acá, en Durango, y en todo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que su gobierno no gastará un peso en rescatar a los comerciantes quebrados. “Que los socios saquen de sus ahorros lo posible para que mantengan vivas las fuentes de empleo…”. Es decir, no se ve por dónde pudiera aparecer alguna disposición oficial que traiga un respiro para toda esa gente que, además de sufrir por no tener ingresos en su negocio, tienen que pagar salarios e impuestos religiosamente, como si se tratara de tiempo normal con ingresos normales. No es por querer echar abajo el semáforo rojo, porque tampoco es posible dado lo prioritario de la salud y la saturación hospitalaria, pero el gobierno debe hacer algo pronto para ayudar a toda esa gente a que mantenga las fuentes de empleo, porque de lo contrario miles de personas más tendrán que irse a su casa, o a la calle a robar, pues no aparece otra opción poco más amigable…..APROBADO.- El problema de la aerolínea Interjet, que es el mismo de la mayoría de las aerolíneas en el mundo, la falta de pasajeros y de ingresos, tiende a resolverse gracias a la intermediación del Gobierno Federal, pero no se sabe hasta ahora que se haya dispuesto alguna ayuda oficial especial. Sirve la intermediación, sí, pero falta ponerle un poquito más para poder resolver los problemas por los que están pasando la mayoría de los negocios en el mundo…..TIEMPO.- Inicialmente se dijo que el nuevo semáforo rojo tendría una vigencia de dos semanas, del 3 al 17, en cuyo plazo pudiese bajar el índice de contagios, pero es menester esperar hasta el fin de ese tiempo para tomar otra decisión, mientras, en esas dos semanas muchos comerciantes se irán a la ruina irremediablemente. Es que, los problemas para los distintos negocios se agravarán a medida que se frene la movilidad social, y la urgencia es que todos nos quedemos en casa. Es por nuestro bien, por nuestra salud y por la de todos los nuestros…..MENTIRA.- No obstante las calamidades que nos está causando la pandemia por el coronavirus, todavía hay gente que se niega a entender la existencia del virus, y ni por aquí le pasa la idea de que el virus de ahora viene algo así como reforzado. Trae, dicen los expertos, un poder de infección o de contagio mucho mayor que el de la pasada primavera y por lo que debemos extremar los protocolos de seguridad. El otro día, el de la pachanga de la Santa Muerte, vimos en el video transmitido en vivo y en directo a un hombre de algunos 80 años de edad sin cubrebocas y sin ninguna protección. Como retando al virus, al fin que a esa edad ya qué carajos puede pasar, dicen algunos, solo que…no es por la protección a esa persona por lo que nos referimos, sino por el contagiadero que ese hombre puede llevar a casa, a su esposa, a sus hijos, a todos. No se vale ir por la vida con esa clase de irresponsabilidad. Pasaría si lo que ocurre trata de ignorancia o de falta de información, pero hombre, ya que anda alguien en la calle, de perdido debía preguntar por qué mucha gente lleva cubrebocas. Ayer, nuestro presidente AMLO respondió a la pregunta de por qué no usa cubrebocas: “Bueno, no lo uso porque no está comprobada su utilidad…”, cuando la Organización Mundial de la Salud ha repetido hasta el cansancio que el cubrebocas protege a quien lo lleva hasta del 95% de riesgos de contraer el virus, y los expertos le han pedido al jefe de la nación que, por piedad, o por el dolor de miles de personas, lo use, aunque tenga la seguridad de que no sirve, dado que estiman que si sigue sin usarlo morirán de más no menos de 80 mil personas de aquí a la próxima primavera. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

