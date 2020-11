“Chicotito”

Malmodearon a los dueños de gimnasios

Un precedente fatal para el alcalde Salum

Municipio reacciona desigual ante los iguales

Trump quiere ganar por la buena o por la mala

Cumple su amenaza de irse a los tribunales

“El diálogo no debe tener límite de tiempo, debe perdurar lo necesario para resolver un problema…”

Juan Pueblo

Usaron la fuerza pública contra los dueños de gimnasios sin ninguna necesidad. Ellos iban en busca de una solución a su problema derivado del coronavirus y los mandaron por un tubo, por decir lo menos…..DIÁLOGO.- Esta mañana el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza, comentó que la intervención policíaca se dio hasta después de cinco horas de intentos de diálogo, pero…si había ese diálogo, ahí debieron seguir. No debe haber ni en ese ni en otros casos límite para encontrar la solución a un problema…..RAZONES.- El Municipio sabía a lo que iban los inconformes. Era cosa de entenderlos y de atenderlos, o de plantearles alguna solución alternativa, pero nunca se les propuso nada en firme. Además, el bloqueo a los accesos a la unidad administrativa es otra de las formas de protestar, de exigir algo a lo que se tiene derecho. Nunca incurrieron en ninguna otra falta como para haber desplegado hasta tanquetas para disuadirlos. O por qué no se usó la misma fuerza para desalojar a los maestros que estuvieron por semanas instalados a las puertas del Congreso del Estado, y con cuyo bloqueo sí provocaron serios problemas a miles de ciudadanos que intentaron pasar por la calle 5 de Febrero y nomás no pudieron porque los mentores estaban posesionados del crucero. Ante la declaratoria del semáforo rojo se prohibió de manera total la venta de bebidas embriagantes, unos cuantos atendieron la prohibición, pero otros siguen operando las 24 horas del día y no hay poder humano que los frene. O todos coludos o todos rabones, pero aquí nada más hay rabones, el Municipio solo tiene ojos para ver hacia un lado, para los demás ni voltea….CAOS.- No se ha enterado aún el gobierno capitalino del caos vial que está ocasionando a los automovilistas con la reducción de carriles del bulevar Guadiana. Está bien en cuanto a la proyectada obra del túnel, pero está mal por no haber previsto las dificultades que causaría, puesto que se trata de uno de los bulevares más transitados de la ciudad y para el caso debieron excederse en prevención. Sí, pusieron algunos anuncios, algunas advertencias, estorbosos también en diversos puntos pero, ya en el embotellamiento, no hay forma de salir. Ayer hicimos un recorrido en las primeras horas de la tarde y sin exagerar nos tardamos media hora en salir del atorón para recorrer un tramo que antes se hacía en un par de minutos. Si hubieran planificado bien los trabajos hubiesen dispuesto la presencia de varios agentes de vialidad en los puntos torales para que agilizaran la circulación, pero todavía esta mañana los agentes brillaban por su ausencia y los manejadores haciendo la rabieta del día. Aunque, como la obra habrá de tardarse, es menester emprender un plan integral para el tiempo que duren los trabajos. Es posible desviar la circulación en diversos cruceros antes de llegar al “embudo” que se forma frente al Lago de La China en ambas direcciones, pero alguien debe coordinar y aterrizar esos trabajos, de lo contrario, el embotellamiento eterno seguirá mientras dure la obra, y las mentadas sobrarán a todas horas del día…..RIESGOS.- Muchos comerciantes, de todo tipo, incluyendo de bebidas espirituosas, se la están jugando. Mantienen su atención al público como si nada pasara, a pesar de que inspectores estatales, municipales y federales están recorriendo la capital y dejando actas con las correspondientes sanciones. No se justifica, de ninguna manera, pero es que no pocos estaban ya quebrados por la primera etapa de la emergencia, prefieren exponerse a multas cuantiosas que a tener algún ingreso. Es cosa de vida o muerte, en realidad, dado que al seguir operando los negocios, se están exponiendo a contraer también el coronavirus y, de ahí, a contagiar a toda la familia, lo que muchos no entienden y siguen como si nada pasara, sin cubrebocas, sin careta, sin guantes, sin lavarse las manos…..ÉPALE.- Fiel a su estirpe revoltosa y belicosa, Donald Trump no deja de comportase como un bravucón que cree que por ser el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a dirigir la elección de su país. Está a punto de la derrota (seis votos necesita Joe Biden para ganar) pero Trump está haciendo hasta lo imposible para detener el conteo final en varios estados. Mucho antes de la elección ya alegaba el fraude que le preparaban en el proceso. Se llevó todo el día de la elección advirtiendo que “intentan hacer el fraude” y luego gritó que en varios estados se recogieron votos cuando las casillas ya estaban cerradas, por lo que interpuso una querella para detener el escrutinio en varios estados pendientes de la contabilidad final, aunque Trump ya solo depende de un milagro. Requiere ganar todos los estados pendientes y que Biden no gane ninguno, algo que se antoja imposible. No olvidar que desde antes de la elección estaba prevista una serie de incidentes que llevarían al proceso electoral a la judicialización, y así está sucediendo, aun cuando la diferencia en los colegios electorales de 264 de Biden y 214 de Donald parece imposible de remontar. Necesita el presidente ganar los puntos en juego y que su adversario no gane ninguno. Tal parece que ese arroz ya se coció, que todo es cuestión de tiempo para que se oficialice la victoria del candidato demócrata. 