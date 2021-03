“Chicotito”

Vaya estómago de Enríquez para resistir tanta ofensa

Morenistas ruidosos le tumban su “método científico”

No hubo ni método ni encuestas, le aclaran inconformes

Y adelantan que pronto reaparecerá Gonzalo en la escena

Calderón-García, choque de dos pesados trenes cargueros

“Los ciudadanos de Chihuahua han escogido a su próximo Presidente Municipal de Morena por métodos científicos…”

José Ramón Enríquez

Se necesita un estómago a prueba de toda clase de porquerías para aguantar la escandalera que le obsequió la militancia de Morena en Chihuahua a su delegado José Ramón Enríquez al protestar por la imposición de los candidatos…..ORDEN.- Todo estaba bajo control en la asamblea hasta que Enríquez anunció que la selección de los candidatos se hizo de acuerdo a un método científico en el que votaron los ciudadanos y se definió quién será el presidente municipal (sic) de Chihuahua…..REVERSA.- Ni madres, qué método científico ni que la jodida. Igual nos impusieron candidatos en 2018 y nada más ganamos una diputación de cinco distritos. Ya estamos hasta la madre con esos métodos científicos, le espeta a Enríquez uno de los asistentes, que aseguró a viva voz ser de los fundadores de Morena en Chihuahua. El oftalmólogo de pronto se perdió en la discusión, no hallaba las formas de bajarle a aquella gritería. Intentó decir que no escuchaba, ante lo que un tercero le hizo el quite, o trató de hacerle el quite tomando el micrófono aparentemente para calmar a la concurrencia pero…fue peor. El escándalo se desbordó y los aplausos y hurras surgieron de manera natural desde los mismísimos acompañantes a Enríquez en el anuncio…..AGUANTE.- Salió a flote el aguante, la resistencia, el estómago de José Ramón para bajarle a la presión. De otra forma yo me hubiera regresado a mi casa pero a la voz de ya. Ninguna necesidad tendría de aguantar tanto improperio que le hicieron primero uno y luego muchos de los concurrentes, la mayoría enfurecidos tras la afirmación del delegado de que los candidatos fueron seleccionados con un “método científico” respaldado por previas encuestas, que -reclamaron a gritos- nunca se consultaron o expusieron a la militancia, por lo que los molestos exigían que se repusiera el proceso para una eventual rectificación en las conclusiones, aunque, por lo visto, José Ramón ya tiene su listado y parece que se quedará con los escogidos, aunque las bases hayan reventado todo. El que escribe, por lo mismo no es político. No aguantaría el más mínimo reclamo, sobre todo si se hicieron bien las cosas, aunque los inconformes le reclamaron en su cara a Enríquez la vulgar imposición que está tratando de forzar, ignoramos si es decisión personal o está siguiendo algún patrón dictado por Mario Delgado o Andrés Manuel López Obrador, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ese montón de revoltosos ya vino a ponerle mocos al atole de Enríquez, que estaba obligado a sacar el proceso lo más tranquilo posible…..ÉPALE.- Y saben qué, que si en Chihuahua ya le fue mal a José Ramón, acá tampoco andan las cosas como para hacer una pachanga, por el contrario. Está por salir a la pelea un tal Alejandro González Yáñez, que como es bien sabido también quiere la candidatura de Morena para el año venidero y que, surgiendo, al primero que habrá de aparecérsele es a Enríquez. Ya suman varios encontronazos silenciosos al interior del grupo en el poder, pero que entonces, cuando reaparezca Gonzalo, al primero que tendrá que ir mermando es al aún delegado en Chihuahua. Sería, dicen, su principal objetivo de arranque para ir aterrizando los planes del 2022, eso dicen…..APROBADO.- Ahora no nada más somos nosotros quienes nos quejamos por la falta de medicamentos en los hospitales del Sector Salud, o más concretamente en el IMSS e ISSSTE. También el gobernador José Aispuro está que trina contra los encargados de las farmacias oficiales, puesto que no es posible salirle a la gente, mucho menos a los diabéticos e hipertensos que no hay la Metformina u otros productos esenciales para el control del azúcar y la presión. El cuento que luego nos vendió el Gobierno Federal, que se terminaron esos productos porque se cancelaron los contratos corruptos que sostuvieron siempre los neoliberales. Hombre, pero de esas cancelaciones ya pasaron dos años, ya chole. Ya era hora que los medicamentos los hubieran conseguido en otra parte, o de qué se trata, ¿de que también vayan avanzándole esos enfermos, que también vayan muriendo para dejar de pagar jubilaciones y pensiones? Pues, aunque lo duden muchos, nosotros creemos que por ahí va el asunto. No es casualidad que la calidad de los servicios médicos que se ofrecen en dichos hospitales se mantenga a nivel basura, por decirlo de alguna forma y, lo peor, que no hay manera de algún día resolver ese gravísimo problema de la falta de medicamentos desde hace meses o años. La realidad nos precisa que alguien no quiere resolverlos y que, o compra los medicamentos el paciente en las farmacias comerciales o se atiene a la adversidad, que es lo más seguro que puede pasar pronto, dado que muchos de esos enfermos no tienen ni en qué caerse muertos, mucho menos van a tener para comprar las medicinas. Ya dijimos, y ojalá se hiciera, que si en las farmacias oficiales no tienen los medicamentos, que se subroguen al paciente para que los adquiera en cualquier farmacia comercial…..COMADRES.- Lamentable por todos sus costados el encontronazo que sostienen el presidente del Poder Judicial Esteban Calderón Rosas y el zar anticorrupción Héctor García Rodríguez. Ambos saldrán perdiendo. No obstante, para la afición ávida de sangre, el tema es inmejorable para conocer más de lo que se ha sabido poco de lo que se acusan. Calderón Rosas está demandando a García por daño moral y le exige 10 millones de pesos por haber expuesto su reputación y esas cosas. O sea que, el asunto se pone bueno. Veremos de qué cuero salen más correas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, lo que quizá usted pueda leer en otra parte a los tres o más días.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp