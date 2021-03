“Chicotito”

Benítez se confirma como la última chela del estadio

Es lo más inteligente y justo que ha llegado al PRI

Gustavo Lugo encabeza la desbandada tricolor

El coronavirus sigue tan mortífero como siempre

Vacunarán a la gente en su propio automóvil

“No hay más cuadros inteligentes y con méritos en el PRI que Luis Enrique Benítez. Va por cuarta vez como plurinominal…”

Juan Pueblo

La reaparición de Luis Enrique Benítez en la lista plurinominal, que le asegura otra, la cuarta o quinta diputación local sin despeinarse y quizá sin merecerla, empujó el corredero de gente, sobre todo del grupo de Gustavo Lugo…..ACCIÓN.- Trascendió ayer por la tarde que la coalición del PRI, PAN y PRD lleva en el segundo lugar de la plurinominal a Benítez, seña de que en los últimos 20 años él ha sido el último militante inteligente y justo que ha llegado al partido. Háganme el favor…..CAMBIO.- La “gente nueva” que tanto estaría pidiendo la militancia se “consolidó” con la inclusión de Luis Enrique en las listas privilegiadas y volvió a hacer a un lado a muchos hombres y mujeres con merecimientos reales, netos. Logrados a ras de suelo, con asoleadas y hasta hambreadas para llevar las promociones del partido a la gente…..ESPERANZA.-Muchos tenían la esperanza de que hubiese un cambio en las viejas y repudiadas formas de escoger candidatos en lo que ahora es la coalición por Durango, pero…son mis nervios, no hay ningún cambio. Ya lo vimos en los primeros nombres que salieron en las candidaturas de mayoría y ahora con Luis Enrique, inclusión en el listado que, sin duda, obrará directamente en beneficio de Morena y sus también cuestionadísimos suspirantes, pero…no se puede hacer nada. Hay que apechugar y esperar a ver cómo los premia el ciudadano a la hora de sufragar. “Se la cobraremos, dicen algunos de los electores agraviados”, aunque… es un decir, a la hora de votar se seguirá votando por los candidatos de mi bandera, o de la bandera marrón y asunto resuelto, olvidando aquella sentencia bíblica que precisa que: “Votar por corruptos y buenos para nada, no es error, es complicidad”. Es extenderles la “beca” inmerecida por otros tres años para que sigan dilapidando los recursos de todos……..REACCIÓN.- Anoche mismo, Gustavo Lugo Espinosa, uno de los cuadros quizá con más trabajo y merecimientos al interior del PRI de los últimos años, no aguantó más la ofensa y presentó su renuncia al tri, según relato de Sotero Herrera, en el que advirtió que se va para no volver y no soportar más humillaciones de los dueños del partido. Benítez estaba advertido de que si volvía a aparecer en las plurinominales empujaría la desbandada que se confirmó tras el anuncio incluso boletinado por el PRI, ya bajo el mandato de Rubén Escajeda Jiménez, que sin embargo no pudo hacer nada, pues la tarascada ya estaba dada. El CDE de Benítez emitió antes de anunciar todo un boletín en el que advertía de su aparición en el segundo lugar de la plurinominal, aunque sabemos todos, no apareció, se incluyó él mismo antes de irse olvidándose del qué dirán y las rabietas de más de cuatro, empezando por Gustavo y sus seguidores…..OPCIONES.- No vemos por dónde, en este momento, habrá de decidirse el electorado. No le dejan la más mínima opción valedera de escoger. Cabría la anulación del voto, claro, pero quizá sufragará por los menos malos, y a estas alturas ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos, pero…parecen cortados con la misma tijera y dejados ahí a ver quién lleva más saliva…..TORMENTA.- Los temores por la llegada de una tercera oleada de contagios por coronavirus en Europa tienen nervioso a medio mundo, empezando por los gobernantes. Ayer, la primera ministro alemán Angela Merkel tuvo un arrebato que la llevó a anunciar un nuevo confinamiento total para la próxima Semana Santa, aunque horas más tarde se disculpó aceptando un exceso impensado de su parte, no obstante que la posible llegada de otra oleada de contaminación está causando escozor en medio mundo. El estado de Florida adoptó desde hace días el toque de queda por el que nadie puede andar por las calles en horas de la tarde y noche y no advierte para cuándo habrá de superarse la emergencia. Durango, comentábamos ayer, por el contrario, y como si fuera una isla blindada en el mundo, estaría por regresar al verde epidemiológico como si ya hubiésemos resuelto el problema que hoy o mañana a más tardar habrá de alcanzar en México de manera formal los 200 mil muertos, que el roquero Hugo López Gatell pronosticó en 6 mil, quizá ocho mil, o 60 mil en un estado catastrófico (la cifra real de fallecimientos debe estar cerca de los 600 mil, aseguran epidemiólogos confiables). Es que, miles de muertos no sumados en esa lista por causas desconocidas, también debían estar en ella, puesto que murieron si no por causas directas del Covid.-19, por descuidos derivados de la misma pandemia, dado que muchos hospitales tienen cancelada la atención a otro tipo de males que no sean coronavirus y en nosocomios ni siquiera se molestan en ver qué lleva el enfermo, de modo que, al morir, sin duda, murió por consecuencias de la pandemia…..ESPERANZA.- Esta semana llegan vacunas para Gómez Palacio y Durango, las zonas urbanas más grandes de la entidad, por tanto las de más urgencias del inmunizante. Esta mañana el gobernador José Aispuro aseguró que nuestra entidad alcanzará de los poco más de dos millones de dosis que ha enviado a México el presidente Joe Biden y que están por llegar en cualquier momento, para lo que la administración está procediendo a la logística a fin de que se aplique el biológico con atingencia y sin calamidades como ha sucedido en muchas ciudades de México. Se visualiza la posibilidad de que la vacuna se aplique a la gente sin que tenga que bajar de su automóvil, para lo que se buscan puntos estratégicos de la capital a fin de no molestar a nadie, no asolearla ni exponerla a otras inclemencias del tiempo. Ojalá lo consigan y se alcancen los planes de protección a los mayores de 60 años. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp