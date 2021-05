“Chicotito”

Si el equivocado soy yo, votaría por Morena

Mientras, valoremos bien nuestro sufragio

Van 24 muertos oficiales, pero temen sean más

Y ni cómo culpar a la reacción o a los neoliberales

Tito Ávalos mostró en público su pobreza intelectual

“Estoy leyendo la Constitución para saber cuándo se violan mis derechos…”

Tito Ávalos

Si alguien me demuestra que el equivocado soy yo en cuanto a no volver a votar por Morena, pudiese volver a darles mi sufragio, de lo contrario, me quedo con la idea de agotar las últimas instancias para tratar de apoyar al menos malo…..TRAGEDIA.- Admiten autoridades la muerte de 24 personas anoche tras el desplome de una trabe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, aunque cálculos conservadores sugieren que el número fatal puede ser del triple o más, y no se diga si la autoridad generalmente maquilla las cifras como pretendiendo menos dolor…..CULPAS.- Anoche mismo empezaron a repartirse las culpas y los culpables a deslindarse, aun cuando la controversial línea 12, construida en tiempos de Marcelo Ebrard, desde que se “inauguró” ha sido objeto de toda suerte de críticas por sus evidentes defectos, críticas que mantuvieron por años paralizada esa parte del metro. Además, tanto personal como ciudadanos de la Ciudad de México tienen las evidencias gráficas y videofilmadas de las condiciones de riesgo en que se hallaba el punto crítico. La trabe estaba materialmente doblada, cerca del colapso, desde hace varios meses. Alguien con sensatez y empatía por la gente, por las víctimas, debió parar todo y tumbar aquello que se dirigía a la catástrofe que ocurrió anoche. Y miren ustedes, lo que son las cosas, que ni cómo culpar a la reacción, que hace cosa de 30 años no ha podido acercarse al poder de la Ciudad de México, donde han gobernado Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum,, hacia cuyos tres se dirige el dedo implacable de la sociedad. “El que nada debe, nada teme…”, dice Marcelo…pudiera ser, pero la infeliz obra se levantó, incluso con un sobreprecio en serio escandaloso, como para salir con que estaba pegada con “mocos” por decir alguna cosa, y las varillas usadas, en vez de varilla de 3/8 le pusieron alambrón para ahorrar otro poquito, cuando la altura del paso obligaba la mejor calidad de los materiales. Obviamente, no somos expertos en construcción para criticar o sugerir nada, como no lo es el grueso de los mexicanos que están confirmando que el origen de la tragedia está en lo deficiente de la obra, en lo corriente o de poca calidad de los materiales, además de la indiferencia de la jefa de gobierno de la ciudad, Sheinbaum, quien debió parar todo, derribarlo todo y darle a sus gobernados la tranquilidad que, por lo pronto, les queda a deber, y las aspiraciones tanto de Claudia como de Marcelo pasarán a mejor vida, a menos que el compadre mayor vuelva a emperrarse y quiera dejar a uno de los dos en la sucesión. Por lo pronto se está pidiendo la opinión de despachos internacionales para que nos digan qué pasó, aunque en la mayoría de los casos tenemos claro qué sucedió. Sacrificaron la calidad de los materiales para robarse otro poquito por una parte, nunca reforzaron las trabes y columnas para evitar la desgracia y a la jefa de gobierno, quizá por no ser obra suya, le resultó intramuscular decidir las acciones que obligaba el deficiente proyecto…..ENEMIGOS.- No queda duda de que fue un gran enemigo de Tito Ávalos quien le convenció de entrar a la tandariola como candidato a diputado. Lalo Serrano lo entrevistó y lo puso en el más espantoso ridículo al medir su coeficiente intelectual. No supo decir qué es la Constitución, menos hablar del articulado que debe conocer todo mexicano como para saber cuándo le violan sus derechos. “Estoy leyendo la Constitución para saber de qué consta y tener claro cómo reaccionar en un momento dado…”, dijo Tito. Esto es, que Ávalos está pensando llegar a la cámara como llegaron muchos ignorantes, ineptos, torpes e inconscientes. Ojalá apareciera algún buen amigo, pero amigo en serio, y convenciera a Tito de que regrese a lo suyo, a la estética, donde es un verdadero líder regional y en donde no tiene que andar adivinando qué es la Constitución y para qué sirve…..BILLETES.- Total, si está aclarado que los más de siete millones de pesos que debe AMD a los bomberos están en bancos, por qué no terminan de entregarlos a Protección Civil, que mucho necesita para equipo, herramientas y uniformes de los “tragahumo”. Sí, ya sabemos que el tema está vedado, que está incluso prohibido volver a sacarlo a la luz pública, pero…pues no debía ser, hace mucho debieron liberarlo, porque huele como que tratan de agandallárselo si no es que ya se lo agandallaron….. ALTO.- Es cierto, ni cómo negarlo, en los viejos tiempos se decía que para ser diputado, regidor o senador, era obligado ser un inepto en toda la extensión de la palabra para “legislar” sin oposición, o sin problema, al fin que la mayoría de las veces el diputado no hace más que levantar la mano para aprobar lo que le manda el gobernador o el presidente, y quizá Tito Ávalos trataba de acomodarse en ese supuesto….. CAPRICHOS.- Ya no sabemos qué creerle al Municipio, pues temprano dijo que se cerrarían los panteones del 7 al 10 de mayo para evitar aglomeraciones o reuniones de familias en torno a las tumbas, por aquello del Covid, pero…cómo le hacen al “miky”, si el fin los antros lucieron como en sus mejores tiempos, llenos hasta las banderillas y ¿qué, ahí no hay contagios o de qué privilegios gozan?…..Así es, dicho lo cual pasamos a despedirnos y citarnos para mañana aquí mismo, en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

