COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

La mañana del este martes, el gobernador electo de Durango, Esteban Villegas Villarreal, no se anduvo por las ramas y decidió dar un “manotazo” a las especulaciones que habían surgido en los últimos días, sobre posibles nombramientos “anticipados” de distintos personajes que ocuparían diferentes cargos dentro de su sexenio, incluso, la continuidad de hombres y mujeres de la administración estatal actual que podrían continuar en sus cargos, tanto en secretarías como en direcciones, el mensaje del nuevo jefe político en Durango fue claro, “nadie de la presente administración, de primero o segundo nivel, se matendra en su cargo”, ello para evitar malas prácticas o vicios de lo que los duranguenses ya están cansados.

Lo anterior, echa por la borda cualquier situación que en este sentido se haya manejado y si lo dijo quien llevará los hilos del gobierno estatal, a partir del 15 de septiembre, sin duda que lleva un objetivo claro, caso contrario, no se hubiera tomado esa molestia, lo que supone que no faltará quien quiera aprovechar la euforia post electoral para colgarse medallas que no le corresponden y vender desde adentro o desde afuera, que fueron parte importante en el éxito de esa campaña, cuando el mayor mérito indudablemente que fue el del candidato, por ello será Esteban Villegas y nadie más que él, quien dé a conocer los nombres de sus colaboradores y eso seguramente, será después que haya rendido protesta como gobernador constitucional del estado de Durango.

El “manotazo” al cual se hace referencia, es un claro mensaje de Esteban de que “aquí hay gobernador” y eso lo deben entender mejor que nadie, quienes aspiran a formar parte de su gabinete legal o ampliado, para que se anden con cuidado y no se hagan marañas mentales antes de tiempo, pues podría haber muchos sorprendidos y sorprendidas llegado el momento, pues si bien hubo quien se la jugó con el proyecto, hubo otros que llegaron al cuarto para la hora, por lo que su mérito no es el mismo que quienes estuvieron desde un principio, incluso desde antes del proceso electoral aún vigente o quienes estuvieron con él desde el descalabro del 2016, a partir de lo cual, la medición y el mérito es distinto, además de que serán pocos los espacios y muchos los tiradores para cada uno de los mismos.

Se debe entender que la postura del gobernador electo es normal, pues la votación que obtuvo habla de la enorme expectativa que tienen los duranguenses para su gobierno, de ahí que el nacido en San Juan del Río, no quiera cometer ningún tipo de errores, máxime cuando es visto a nivel nacional como un referente del priismo, por lo que no es descabellado pensar que no tenga compromisos con nadie, ni padrinos políticos y que por ello, no sienta la necesidad de consultar los nombramientos con nadie más, por lo que a quienes sí les brinde su confianza, deberán probar en el corto plazo su valía, pues si algo ha quedado claro, es que no le temblará la mano para hacer los ajustes que se tengan que hacer durante su administración.

