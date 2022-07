COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

UN DÍA SIN BURÓCRATAS…

La mañana de este lunes, el Sindicado de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes en Durango, decidió paralizar el aparato gubernamental del estado y de paso, también el congreso estatal, lo que generó un verdadero caos tanto administrativo como de la prestación de servicios de cada una de las dependencias estatales afectadas, una actitud que para muchos, fue radical, pues la afectación ya repercutió en terceros y concretamente a la ciudadanía en general, para un gremio que durante este sexenio, recibió incrementos salariales del orden del 42.5 por ciento incluidas prestaciones, no así el aparato laboral de confianza, a pesar de que siguieron acudiendo de manera presencial a laborar en tiempos de pandemia, lo que no pasó con los sindicalizados quienes sí pudieron hacerlo desde sus respectivos domicilios.

Según Carmen Villalobos líder sindical de los burócratas en Durango, la administración estatal presenta adeudos que datan de hace más de un año con las diferentes casas financieras, afectando a alrededor de 800 trabajadores de ese sistema, sin embargo, por su parte, Jorge Mojica, responsable de la gobernabilidad interna del estado, asegura que los pagos sí se realizaron en tiempo y en forma, pero que esas casas financieras no los han reportado a los trabajadores, lo que ha generado cierta confusión, por lo que la actitud radical de la lidereza en definitiva que no ayuda en nada en este asunto, todo lo contrario, pues la situación se está agravando y amenaza con extenderse por varios días más, ante la postura antes expuesta.

Según Jorge Mojica desde el viernes de la semana pasada, Carmen Villalobos dejó de responder su teléfono celular, incluso lo apagó, junto con otros dispositivos con los que también se podían comunicar con ella, por lo que no hay que ser un erudito en la materia, para saber que desde ese momento, decidió realizar un paro generalizado y el cual, todo indica que se programó para este lunes, a sabiendas quizá, de que no había acuerdo y que la orden ya se había emitido, de lo que claro, estaban enterados la mayoría de los burócratas y a prácticamente, dos meses y medio de que brinque el sexenio, mandando mensajes que deben de ser preocupantes para los que vienen, pues la percepción financiera debe ser importante para cualquier administración emergente, caso contrario generará incertidumbre.

Según ha trascendido, el paro va a continuar este martes y no parecieran los burócratas y quien los dirige, querer quitar el dedo del renglón y tampoco aceptar negativas a cambio, por lo que un diálogo con ellos y con las autoridades competentes, quizá no sea tan fluido como algunos lo están imaginando, para colmo de males Mojica Vargas andaba el lunes en la Ciudad de México atendiendo agenda de trabajo como secretario general de gobierno, por lo que si no pasa algo extraordinario en las próximas horas, este martes los duranguenses amaneceremos una vez más con las oficinas de gobierno y del congreso paralizadas, lo que en definitiva no es lo mejor para nadie, pero así han decidido los burócratas hacer las cosas.

